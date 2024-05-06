«Месси – лучший в истории. Играть с ним – большая ответственность, есть два варианта: плыть или тонуть». Игрок «Интера» Рохас о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Матиас Рохас Интер Майами Футбол

Матиас Рохас высказался об игре с Лионелем Месси.

В последнем туре МЛС «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 6:2. Месси забил гол и стал автором пяти результативных передач. Матиас Рохас сделал дубль, оба раза отличившись с передач аргентинца.

«Это большая ответственность. При игре с ним есть два варианта – или плыть, или тонуть.

На мой взгляд, он лучший в истории. Он либо не чувствует вашего давления, либо вы отпускаете контроль, и он решает игру так, как он это делает.

Я не ожидал такого паса на мой второй гол, но он облегчил задачу. Нужно пользоваться этой химией, и мы с командой сделали именно это», – рассказал полузащитник «Интер Майами» Deporte Total USA.

Месси обновил рекорды МЛС: 6 результативных действий и 5 ассистов за матч

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лео Месси однозначно лучший футболист на свете, спору нет! Но сейчас набегут ребята от лучшего в Инстаграм и уничтожат меня в прах и пыль! Сдаюсь, сдаюсь…🙌😃
+8
-3
+5
Перевод какой-то кривоватый, какого ещё вашего давления?
И ещё там было: " мяч раз за разом оказывался у меня в ногах, непонятно каким образом))".
В кои-то веки хоть что-то оригинальное про Месси сказали, так и то не перевели)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий