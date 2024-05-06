«Месси – лучший в истории. Играть с ним – большая ответственность, есть два варианта: плыть или тонуть». Игрок «Интера» Рохас о Лео

Матиас Рохас высказался об игре с Лионелем Месси.

В последнем туре « » разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 6:2. Месси забил гол и стал автором пяти результативных передач. Матиас Рохас сделал дубль, оба раза отличившись с передач аргентинца.

«Это большая ответственность. При игре с ним есть два варианта – или плыть, или тонуть.

На мой взгляд, он лучший в истории. Он либо не чувствует вашего давления, либо вы отпускаете контроль, и он решает игру так, как он это делает.

Я не ожидал такого паса на мой второй гол, но он облегчил задачу. Нужно пользоваться этой химией, и мы с командой сделали именно это», – рассказал полузащитник «Интер Майами» Deporte Total USA.

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