Лаутаро о будущем: «Есть желание продлить контракт с «Интером». Ко мне здесь всегда относились по-особенному» 

Теги Интер серия А Италия Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес заявил, что не прочь продлить контракт с «Интером».

«Говорят, что я старожил. С момента прихода в «Интер» ко мне всегда относились по-особенному, и я благодарен за это.

В футболе никогда не знаешь наперед, но я уверен, что мне комфортно в Милане и у меня есть желание продлить контракт», – сказал форвард «Интера».

«Интер» намерен сделать Лаутаро самым высокооплачиваемым игроком команды по новому контракту. Форвард хочет остаться

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