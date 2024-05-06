Лаутаро о будущем: «Есть желание продлить контракт с «Интером». Ко мне здесь всегда относились по-особенному»
Лаутаро Мартинес заявил, что не прочь продлить контракт с «Интером».
«Говорят, что я старожил. С момента прихода в «Интер» ко мне всегда относились по-особенному, и я благодарен за это.
В футболе никогда не знаешь наперед, но я уверен, что мне комфортно в Милане и у меня есть желание продлить контракт», – сказал форвард «Интера».
«Интер» намерен сделать Лаутаро самым высокооплачиваемым игроком команды по новому контракту. Форвард хочет остаться