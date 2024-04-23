Лаутаро Мартинес: «Второе чемпионство и вторая звезда с «Интером» – огромная честь. Посвящаю победу семье и моим детям – они самое прекрасное, что подарила мне жизнь»

Теги Интер Милан серия А Италия Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес высказался о 20-м чемпионстве «Интера» в Серии А.

Команда под руководством Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто – 20-е в истории клуба.

«Мы так много работали и страдали и теперь заслужили эту безмерную радость. Я посвящаю победу всей моей семье и моим детям – они самое прекрасное, что подарила мне жизнь. Победа в дерби – это уникальная возможность, и мы должны были ею воспользоваться.

Второе чемпионство (для Лаутаро в составе «нерадзурри» – Sports) и вторая звезда с «Интером» – это огромная честь. Эта победа – все для болельщиков и сотрудников, почти 100 человек работали ради этой цели. Надеюсь на продление контракта, но нам еще предстоит договориться с клубом, а сегодня я хочу насладиться этим вечером», – сказал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

После завоевания 10-го скудетто в 1966 году «Интер» вслед за туринским «Ювентусом» получил право носить первую звезду на футболке. Теперь клуб сможет нанести на форму вторую звезду. 

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2 комментария
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Капитанище! Отличный сезон провёл, хоть и подсдулся в конце.
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