Эрик тен Хаг: «Каждое лето говорят, что «МЮ» продает всех своих игроков и интересуется еще 200 футболистами. Это неправда»
Эрик тен Хаг прокомментировал трансферные слухи вокруг «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что клуб готов продать любого игрока, кроме Расмуса Хейлунда, Алехандро Гарначо и Кобби Майну.
«Это шутка. Каждое окно говорят, что 200 игроков интересны «Манчестер Юнайтед». Это неправда.
Каждое лето говорят, что мы продаем всех игроков нашей команды, что не соответствует действительности», – сказал главный тренер «Юнайтед».
В Аяксе нет столько игроков, - добавил Тен Хаг
Подобного безумства больше не будет.