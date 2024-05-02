Эрик тен Хаг: «Каждое лето говорят, что «МЮ» продает всех своих игроков и интересуется еще 200 футболистами. Это неправда»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал трансферные слухи вокруг «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что клуб готов продать любого игрока, кроме Расмуса Хейлунда, Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

«Это шутка. Каждое окно говорят, что 200 игроков интересны «Манчестер Юнайтед». Это неправда.

Каждое лето говорят, что мы продаем всех игроков нашей команды, что не соответствует действительности», – сказал главный тренер «Юнайтед». 

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13 комментариев
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Каждое окно говорят, что 200 игроков интересны «Манчестер Юнайтед». Это неправда.
В Аяксе нет столько игроков, - добавил Тен Хаг
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Да, продавать МЮ не умеет. Остальное правда
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Ответ QWertY
МЮ не продает игроков, а отпускает) Интер благодаря этому чемпионскую команду сколотил))
Там видимо и Марсьяль скоро окажется и станет лучшим бомбардиром итальянской лиги )
+8
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Дайте мне 200 миллионов и я куплю ещё одного "спиннера" - добавил 7хаг
+8
-3
+5
МЮ не продает игроков, а отпускает) Интер благодаря этому чемпионскую команду сколотил))
+8
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+5
Ещё говорят что ты тренер, но это тоже не соответствует действительности
+6
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+1
Меня уволят - это не правда - добавил в конце Тен Хаг.
+1
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Ответ Jack Stifferson
Дайте мне 200 миллионов и я куплю ещё одного "спиннера" - добавил 7хаг
Ну слава богу Мёрто ушёл.
Подобного безумства больше не будет.
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новое руководство вкинуло "инсайд", что продадут почти любого. Так как волны предложений не нашлось, ЭТХ вынужден сказать, что это шутка.
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"Нам интересны только игроки, которые есть у моего агента" подытожил 7Хааг
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Они интересуются с 300 футболистами
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Видимо ждёт повышения стоимости за м3
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