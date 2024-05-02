Эрик тен Хаг: «Каждое лето говорят, что «МЮ» продает всех своих игроков и интересуется еще 200 футболистами. Это неправда»

Эрик тен Хаг прокомментировал трансферные слухи вокруг «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что клуб готов продать любого игрока, кроме Расмуса Хейлунда, Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

«Это шутка. Каждое окно говорят, что 200 игроков интересны « ». Это неправда.

Каждое лето говорят, что мы продаем всех игроков нашей команды, что не соответствует действительности», – сказал главный тренер «Юнайтед».