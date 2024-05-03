Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» независимо от будущего тен Хага и надеется остаться в «Боруссии»

Джейдон Санчо надеется остаться в Германии.

По сведениям журналиста Sky Sport Deutschland Патрика Бергера, вингер не хочет возвращаться в « », и фигура главного тренера, будь то или кто-то другой, никакой роли не играет.

Англичанин предпочел бы продолжить выступления за «Боруссию», где находится на правах аренды.

«МЮ» готовится к продаже Санчо, но цена пока не определена. Дортмундцы изучают возможность еще одной аренды, теперь уже с обязательным выкупом, и в ближайшее время хотят провести переговоры с манкунианцами.

В Бундеслиге-2023/24 провел 12 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.