Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» независимо от будущего тен Хага и надеется остаться в «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо надеется остаться в Германии.

По сведениям журналиста Sky Sport Deutschland Патрика Бергера, вингер не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», и фигура главного тренера, будь то Эрик тен Хаг или кто-то другой, никакой роли не играет.

Англичанин предпочел бы продолжить выступления за «Боруссию», где находится на правах аренды.

«МЮ» готовится к продаже Санчо, но цена пока не определена. Дортмундцы изучают возможность еще одной аренды, теперь уже с обязательным выкупом, и в ближайшее время хотят провести переговоры с манкунианцами.

В Бундеслиге-2023/24 Санчо провел 12 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Cristiano Ronaldo
Разве можно его за это осуждать? Парня от основы отлучили и облили помоями. Зато в Дортмунде, его обожают.
парню давали несколько месяцев "лечить депрессию", играть как следует за 300к так и не захотел
+17
-3
+14
Разве можно его за это осуждать? Парня от основы отлучили и облили помоями. Зато в Дортмунде, его обожают.
+22
-12
+10
Человек нашел свою команду. Конечно пусть остаётся. Имеет свое время. Парень счастлив .Тем более Боруссия железно на след сезон попадает в ЛЧ .
А что ему даст МЮ ?? 🤷
+6
-1
+5
Ответ Le Tallec
Мы тоже не хотим чтобы он возвращался.
вот о потере Гринвуда я жалею, о потере Санчо переживать не буду. м ним носились, как с маленьким ребенком, и пора признать, что, возможно, он просто не тянет АПЛ
+7
-2
+5
Правильно. Пусть остается там, стабильно играет в ЛЧ. Возвращаться в красный цирк бессмысленно. Болельщик МЮ с 2006, если что
+10
-6
+4
Мы тоже не хотим чтобы он возвращался.
+8
-5
+3
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Апл не тянет а в полуфинале Лиги Чемпионов разрывает 13 успешных обводок в плей-офф, это вам ни о чем не говорит. Только не нужно скулить что типа Псж слабый соперник и т.д на стадии 1/2 не бывает случайных пассажиров.
ну да, самое время сравнить регулярный чемпионат и кубковый турнир.
в Бундесе мы видим, как он разрывает: 2+1 за 12 игр - статистика, сопоставимая с периодом в МЮ
+3
0
+3
Ответ Любезный Коссутий
вот о потере Гринвуда я жалею, о потере Санчо переживать не буду. м ним носились, как с маленьким ребенком, и пора признать, что, возможно, он просто не тянет АПЛ
Апл не тянет а в полуфинале Лиги Чемпионов разрывает 13 успешных обводок в плей-офф, это вам ни о чем не говорит. Только не нужно скулить что типа Псж слабый соперник и т.д на стадии 1/2 не бывает случайных пассажиров.
+5
-2
+3
Правильно. Пример Кагавы и Мхитаряна перед глазами.
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо под Спиннером весь сезон сидел, которого вечно ставил в старт лысый. Проявить себя, он не имел ни малейшей возможности. Не передёргивай факты.
а при Оле и рагнике он тоже под спинером сидел?
+2
0
+2
Ну и отлично, этого инфантила и его недопрофессионализм- это последнее, что хочется видеть в МЮ.
+2
-1
+1
Ответ Макс Голубцов
Не-не, этот неудобный факт будет игнорировать :)
сразу прибежал и налепил нам минусов🤣👌🏻 чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, как говорится))
+2
-1
+1
Ответ Злой Руся
Человек нашел свою команду. Конечно пусть остаётся. Имеет свое время. Парень счастлив .Тем более Боруссия железно на след сезон попадает в ЛЧ . А что ему даст МЮ ?? 🤷
Деньга
+1
-1
0
самое время Джейдону сделать первый шаг: отказаться от 300 тыр, и уговорить Боруссию найти миллионов 35-40 на выкуп контракта
+3
-3
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Санчо под Спиннером весь сезон сидел, которого вечно ставил в старт лысый. Проявить себя, он не имел ни малейшей возможности. Не передёргивай факты.
Ну зачем ты врешь? Серьезно, давай посмотрим на хронологию событий, посчитаем матчи и минуты и кто под кем сидел?
Ты же просто на ходу сочиняешь
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
самое время Джейдону сделать первый шаг: отказаться от 300 тыр, и уговорить Боруссию найти миллионов 35-40 на выкуп контракта
Ну не, это что-то делать надо, какую-то ответственность брать.
Вместо этого можно лить разные субстанции в уши фанатам показывая свою «любовь»
0
0
0
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
0
0
0
Вот и отлично . Пусть Дортмунд выкупает его .
0
0
0
Ждем извинений ЭТХ
0
0
0
Не зашёл для него МЮ,а в Боруссии,он как рыба в воде
0
0
0
Не потянул АПЛ, правильно
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий