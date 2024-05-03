Санчо не хочет возвращаться в «МЮ» независимо от будущего тен Хага и надеется остаться в «Боруссии»
Джейдон Санчо надеется остаться в Германии.
По сведениям журналиста Sky Sport Deutschland Патрика Бергера, вингер не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», и фигура главного тренера, будь то Эрик тен Хаг или кто-то другой, никакой роли не играет.
Англичанин предпочел бы продолжить выступления за «Боруссию», где находится на правах аренды.
«МЮ» готовится к продаже Санчо, но цена пока не определена. Дортмундцы изучают возможность еще одной аренды, теперь уже с обязательным выкупом, и в ближайшее время хотят провести переговоры с манкунианцами.
В Бундеслиге-2023/24 Санчо провел 12 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А что ему даст МЮ ?? 🤷
в Бундесе мы видим, как он разрывает: 2+1 за 12 игр - статистика, сопоставимая с периодом в МЮ
Ты же просто на ходу сочиняешь
Вместо этого можно лить разные субстанции в уши фанатам показывая свою «любовь»