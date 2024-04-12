«Марадона был похож на танцора с мячом, Месси – машина. Они одного уровня для меня, это вопрос того, кто вам больше нравится, а не кто лучший». Экс-игрок Аргентины Валери о форвардах

Диего Валери сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

«Они разные, это вопрос того, кто вам больше нравится, а не кто лучший. Марадона был похож на танцора с мячом, в то время как – машина.

Сложно их сравнивать из-за разницы в поколениях, но, несмотря на это, Месси удерживает уровень, недоступный для других, это часть того, чтобы быть лучшим. Для меня они на одном уровне», – сказал бывший игрок сборной Аргентины Диего Валери.