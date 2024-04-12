«Марадона был похож на танцора с мячом, Месси – машина. Они одного уровня для меня, это вопрос того, кто вам больше нравится, а не кто лучший». Экс-игрок Аргентины Валери о форвардах

Теги МЛС Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Диего Валери Интер Майами Футбол

Диего Валери сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

«Они разные, это вопрос того, кто вам больше нравится, а не кто лучший. Марадона был похож на танцора с мячом, в то время как Месси – машина.

Сложно их сравнивать из-за разницы в поколениях, но, несмотря на это, Месси удерживает уровень, недоступный для других, это часть того, чтобы быть лучшим. Для меня они на одном уровне», – сказал бывший игрок сборной Аргентины Диего Валери.

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56 комментариев
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Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
А почему считается только плей-офф ЛЧ с 1/4?
+19
-2
+17
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
На самом деле Месси - 20 голов, Роналду - 42.
Фанатки Роналду только кубики в инсте считать умеют, с двузначными числами у них проблемы.
+15
-1
+14
Прикольней то, что молодой Месси сейчас наверное реально без шуток стоил бы миллиард.
+8
0
+8
Ответ Leon Petov
Жаль во времена Марадоны не проводили Копу каждый год и не ставили 5 пенальти одному игроку
За карьеру Марадона сыграл на 5 (если не ошибаюсь) Копах, а это столько же, сколько Месси
+9
-1
+8
Марадона лучший футболист XX века.
Месси лучший футболист XXI века.
+21
-14
+7
Ответ Vlad Zhadejko
За карьеру Марадона сыграл на 5 (если не ошибаюсь) Копах, а это столько же, сколько Месси
Месси сыграл на 6 Копах, и надеюсь сыграет на седьмой)
+5
0
+5
Ответ Leganessi
Потому что с 1/4 в основном остаются сильнейшие, которые пинали хасбика все 20 лет).
Но ведь такую статистику можно и про Роналду составить:

Роналду против Барсы: 0,676470588235294 голевых действий за матч

Месси против Реала: 0,851063829787234 голевых действий за матч

Но это вовсе не означает, что Роналду не топ-игрок и всегда был после Месси (хотя я действительно считаю Месси лучшим)
+5
0
+5
Ответ Vlad Zhadejko
Он же даже в топ-чемпионате не поиграл, да и тащил на одном ЧМ (на одном тащил Гарринча, на втором получил травму в самом начале турнира)
Так в Бразилии тогда и были топ-чемпионаты 🙂
Доказательство тому — регулярные победы в Межконтинентальном кубке.
Это потом уже их игроки густым косяком потянулись в Европу.
+5
0
+5
Ответ Игорь Климов
Марадона лучший футболист XX века. Месси лучший футболист XXI века.
А Пеле?
+8
-4
+4
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
Интересно, какое отношение эта стата имеет к новости про Месси Марадону?
+4
0
+4
Ответ Jan Paskel
а Пеле лучший футболист Нашей Эры
Он же даже в топ-чемпионате не поиграл, да и тащил на одном ЧМ (на одном тащил Гарринча, на втором получил травму в самом начале турнира)
+7
-4
+3
Ответ Vlad Zhadejko
Он же даже в топ-чемпионате не поиграл, да и тащил на одном ЧМ (на одном тащил Гарринча, на втором получил травму в самом начале турнира)
Бразилия при Пеле взяла 3 ЧМ и игроки были с их чемпионата как бы
+3
0
+3
Ответ Sergey Namzhilov
Они действительно разные, Марадона больше мастер удержания мяча в воздухе, другой внизу. Но если хотите сравнить кто лучше, смотрите на сборную Аргентины, кто больше влиял на игру команды, кто тащил больше и делал разницу. Вот вам и ответ.
Первенство за Месси получается, у него и титулов больше и попаданий в призы больше, влияние больше и почти на каждом турнире он делал разницу.
+3
-1
+2
Ответ Caterina
Похоже, Марадона очень ревновал Месси к своей славе, раз вываливал на него постоянно тонны д..ма. Попалась интересная цитата Марио Кемпеса о Марадоне и Месси: «Всякий раз, когда Диего открывает рот, это становится проблемой. Дело в том, что он не уважает никого, а все вокруг уважают его за футбольную карьеру. Никто не напоминает ему упущенную победу в финале чемпионата мира 1990 года. Месси — лучший игрок в мире. Мы должны быть благодарны за то, что он аргентинец. Время Диего прошло, он больше не является примером для игроков. Иногда следует держать язык за зубами и довольствоваться тем, что есть. В футболе случаются победы и поражения» Это после того как Марадона оттоптался на Месси (в очередной раз) после ЧМ2018.
Марадона "оттоптался" %))...из ружья что ли по Месси стрелял?
Да, был такой великий игрок Марадона и он самодостаточен сам по себе. Использовать его имя, чтобы в очередной раз рассказать о величие своего кумира, ну как-то приземленно это совсем...Деградируете.
+2
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+2
Ответ Leon Petov
На 3 копах он сыграл
Перепутал «проводились» с сыграл, прошу прощения))
+2
0
+2
Ответ Barcelona 4ever
А Пеле?
Лучший футболист Бразилии в прошлом веке...
+2
0
+2
Ответ Игорь Климов
Марадона лучший футболист XX века. Месси лучший футболист XXI века.
Месси лучший футболист в истории.
+4
-2
+2
Ответ Vankouver
Вообще-то на том же ЧМ-1986 в 1/8 финала был отменен чистый гол Марадоны в матче с Уругваем, а в финале в концовке игры при счете 3:2 судья не назначил пенальти за очевидное нарушение на Диего, дабы совсем не убивать интригу финального матча. А можно еще вспомнить, как на ЧМ-1982 в матче с Бразилией судья умудрился не заметить чистейший пенальти на Марадоне. Вот любите вы при упоминании Марадоны вспоминать его гол рукой, но почему-то незасчитанные голы и пропущенные пенальти вспоминать не любите. Это к слову о том, как одному (Марадоне) недодали голов/пенальти, а другому (Месси), наоборот, скорее, помогли и добавили.
причем вообще ранние моменты к матчу с англией? может месси немного удача и улыбнулась (пенальти на ди марии максимально спорный) , но без гола рукой выхода в финал и не было, а превозносить гол с фолом, ну … немного забавно.
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
да ничего, мог бы написать что Марадона сыграл на 10 копах и стадо всё равно плюсов поставило бы)
Я серьёзно ошибся, прочитал материал на Спортсе и увидел комментарий, расходящийся с этой тезой. Ещё раз прошу прощения))
+1
0
+1
Они действительно разные, Марадона больше мастер удержания мяча в воздухе, другой внизу. Но если хотите сравнить кто лучше, смотрите на сборную Аргентины, кто больше влиял на игру команды, кто тащил больше и делал разницу. Вот вам и ответ.
+2
-1
+1
Ответ Caterina
Похоже, Марадона очень ревновал Месси к своей славе, раз вываливал на него постоянно тонны д..ма. Попалась интересная цитата Марио Кемпеса о Марадоне и Месси: «Всякий раз, когда Диего открывает рот, это становится проблемой. Дело в том, что он не уважает никого, а все вокруг уважают его за футбольную карьеру. Никто не напоминает ему упущенную победу в финале чемпионата мира 1990 года. Месси — лучший игрок в мире. Мы должны быть благодарны за то, что он аргентинец. Время Диего прошло, он больше не является примером для игроков. Иногда следует держать язык за зубами и довольствоваться тем, что есть. В футболе случаются победы и поражения» Это после того как Марадона оттоптался на Месси (в очередной раз) после ЧМ2018.
Но оттаптался то он действительно по праву. Месси не тащил команду, не делал разницу в игре как Марадона. Вот вам и разница) Только к концу карьеры он понял, что можно брать на себя игру иногда и забивать голы. Так и стал ЧМ.
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Ответ Leganessi
Что значит голевые действия? Никогда ассисты не считали до распиаренного аргентинца, потому что это мусор. По голам у Роналду меньше минут на гол барсе чем у Месси Реалу. То есть Рон намного полезнее был.
Ассист важен так же, как и гол, и это никакой не мусор. Приведу пример, который, вероятно, будет Вам понятен: если мы не берём в расчёт ассисты, то Озил в сезоне 2011/12 выступил хуже, чем сейчас выступает Ферран Торрес?

Для многих футболистов голевая передача ценнее гола, так даже Анри говорил
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Ответ Ruscello
Марадона "оттоптался" %))...из ружья что ли по Месси стрелял? Да, был такой великий игрок Марадона и он самодостаточен сам по себе. Использовать его имя, чтобы в очередной раз рассказать о величие своего кумира, ну как-то приземленно это совсем...Деградируете.
Причем тут величие того и другого?
Самодостаточен Марадона был как футболист. А после карьеры что? Сначала подрезал потенциально сильнейший состав сборной в 2010 своим тренерским "гением". А в последние годы постоянно говорил гадости про Месси и сборную в целом.

О Месси: «Мы не должны больше боготворить Месси. Он Месси, когда играет за «Барселону». В составе Аргентины он другой. Да, он отличный футболист, но не лидер. Бесполезно пытаться сделать лидером того, кто бегает в туалет по 20 раз перед матчем»
О Скалони: "Сборную тренирует мальчишка. В этом нет его вины, его просто назначили на эту должность. Но проблема в том, что он скоро почувствует себя тренером и захочет поехать с командой на чемпионат мира. А ему только на гонки ехать. Если бы я не совершил ошибку в свое время, все еще был бы наставником сборной. Меня огорчает, что главным тренером Аргентины поставили человека, который ничего с ней не добьется. "
Все его высказывания начиная с 2014-2015 года гнали волну против сборной. А иногда он так сильно перебарщивал с этим, что даже в собственной стране его поругивали, несмотря на всю любовь.
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а роналду лучший в пустынном мире.
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Ответ Caterina
Причем тут величие того и другого? Самодостаточен Марадона был как футболист. А после карьеры что? Сначала подрезал потенциально сильнейший состав сборной в 2010 своим тренерским "гением". А в последние годы постоянно говорил гадости про Месси и сборную в целом. О Месси: «Мы не должны больше боготворить Месси. Он Месси, когда играет за «Барселону». В составе Аргентины он другой. Да, он отличный футболист, но не лидер. Бесполезно пытаться сделать лидером того, кто бегает в туалет по 20 раз перед матчем» О Скалони: "Сборную тренирует мальчишка. В этом нет его вины, его просто назначили на эту должность. Но проблема в том, что он скоро почувствует себя тренером и захочет поехать с командой на чемпионат мира. А ему только на гонки ехать. Если бы я не совершил ошибку в свое время, все еще был бы наставником сборной. Меня огорчает, что главным тренером Аргентины поставили человека, который ничего с ней не добьется. " Все его высказывания начиная с 2014-2015 года гнали волну против сборной. А иногда он так сильно перебарщивал с этим, что даже в собственной стране его поругивали, несмотря на всю любовь.
Звучит как комплимент.
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Ответ ТимТалер
Марадона футбольный Леонардо Да Винчи ! Месси из поколение таланов выращенных персональными тренерами в академиях (Ла Мансия). Да, наверно самый талантливый из них. Вполне уместно сравнение с машиной. Лучшее в XX: Пеле, Марадона, Платини.
какой же слащавый комментарий, спортсовский подсластитель)
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Ответ Caterina
Причем тут величие того и другого? Самодостаточен Марадона был как футболист. А после карьеры что? Сначала подрезал потенциально сильнейший состав сборной в 2010 своим тренерским "гением". А в последние годы постоянно говорил гадости про Месси и сборную в целом. О Месси: «Мы не должны больше боготворить Месси. Он Месси, когда играет за «Барселону». В составе Аргентины он другой. Да, он отличный футболист, но не лидер. Бесполезно пытаться сделать лидером того, кто бегает в туалет по 20 раз перед матчем» О Скалони: "Сборную тренирует мальчишка. В этом нет его вины, его просто назначили на эту должность. Но проблема в том, что он скоро почувствует себя тренером и захочет поехать с командой на чемпионат мира. А ему только на гонки ехать. Если бы я не совершил ошибку в свое время, все еще был бы наставником сборной. Меня огорчает, что главным тренером Аргентины поставили человека, который ничего с ней не добьется. " Все его высказывания начиная с 2014-2015 года гнали волну против сборной. А иногда он так сильно перебарщивал с этим, что даже в собственной стране его поругивали, несмотря на всю любовь.
Что звучит как комплимент? Про гонки? Или про туалет?
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Ответ zzakichh
если я правильно помню, то там слабое касание, из-за которого Ди Мария в ногах запутался, так что какие-то судьи точно могли бы за это пенальти не поставить
Нет, там было два касания. Лучше посмотреть, чем вспоминать.
Какой-то судья мог не заметить, а этот заметил, и поставил пенальти обоснованно. Раз уж заметил)
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Ответ Caterina
Пенальти на Ди Марии ни разу не спорный. Посмотрите внимательно повтор: Дембеле пнул Ди Марию по ноге дважды, левой ногой и правой.
если я правильно помню, то там слабое касание, из-за которого Ди Мария в ногах запутался, так что какие-то судьи точно могли бы за это пенальти не поставить
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Ответ Caterina
Что звучит как комплимент? Про гонки? Или про туалет?
Все приведенные вами цитаты, из уст Марадоны, звучат как комплимент, Екатерина.
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