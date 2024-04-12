«Марадона был похож на танцора с мячом, Месси – машина. Они одного уровня для меня, это вопрос того, кто вам больше нравится, а не кто лучший». Экс-игрок Аргентины Валери о форвардах
Диего Валери сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.
«Они разные, это вопрос того, кто вам больше нравится, а не кто лучший. Марадона был похож на танцора с мячом, в то время как Месси – машина.
Сложно их сравнивать из-за разницы в поколениях, но, несмотря на это, Месси удерживает уровень, недоступный для других, это часть того, чтобы быть лучшим. Для меня они на одном уровне», – сказал бывший игрок сборной Аргентины Диего Валери.
Фанатки Роналду только кубики в инсте считать умеют, с двузначными числами у них проблемы.
Месси лучший футболист XXI века.
Роналду против Барсы: 0,676470588235294 голевых действий за матч
Месси против Реала: 0,851063829787234 голевых действий за матч
Но это вовсе не означает, что Роналду не топ-игрок и всегда был после Месси (хотя я действительно считаю Месси лучшим)
Доказательство тому — регулярные победы в Межконтинентальном кубке.
Это потом уже их игроки густым косяком потянулись в Европу.
Да, был такой великий игрок Марадона и он самодостаточен сам по себе. Использовать его имя, чтобы в очередной раз рассказать о величие своего кумира, ну как-то приземленно это совсем...Деградируете.
Для многих футболистов голевая передача ценнее гола, так даже Анри говорил
Самодостаточен Марадона был как футболист. А после карьеры что? Сначала подрезал потенциально сильнейший состав сборной в 2010 своим тренерским "гением". А в последние годы постоянно говорил гадости про Месси и сборную в целом.
О Месси: «Мы не должны больше боготворить Месси. Он Месси, когда играет за «Барселону». В составе Аргентины он другой. Да, он отличный футболист, но не лидер. Бесполезно пытаться сделать лидером того, кто бегает в туалет по 20 раз перед матчем»
О Скалони: "Сборную тренирует мальчишка. В этом нет его вины, его просто назначили на эту должность. Но проблема в том, что он скоро почувствует себя тренером и захочет поехать с командой на чемпионат мира. А ему только на гонки ехать. Если бы я не совершил ошибку в свое время, все еще был бы наставником сборной. Меня огорчает, что главным тренером Аргентины поставили человека, который ничего с ней не добьется. "
Все его высказывания начиная с 2014-2015 года гнали волну против сборной. А иногда он так сильно перебарщивал с этим, что даже в собственной стране его поругивали, несмотря на всю любовь.
Какой-то судья мог не заметить, а этот заметил, и поставил пенальти обоснованно. Раз уж заметил)