Тренер «Аль-Насра» Северино: «Роналду – прирожденный лидер. Когда приходишь на тренировку, он уже занимается, а после уходит не сразу»
Ассистент главного тренера «Аль-Насра» высоко отозвался о Криштиану Роналду.
«Криштиану – пример профессионального футболиста. Он много тренируется, и если вы посмотрите, как именно Криштиану это делает, вы будете потрясены [объемами работы].
Когда приходишь на тренировку, Роналду уже там занимается, а когда тренировка заканчивается, он не уходит сразу. Трудолюбие, уважение к другим и жажда побед – вот что сделало его великим человеком.
Роналду – прирожденный лидер. Когда он выходит на поле, его партнеры по команде смотрят на него как на настоящего лидера», – сказал португалец Витор Северино.
Что Роналду приходит в 4-30 на поле и ждет, когда кто нибудь выйдет с базы и охренеет, что он там уже тренируется
Потом он ждет до 23-30, когда последний игрок пройдет мимо поля и опять заметит "Ахренеть, Роналду тренируется!"
А потом спокойно идет спать