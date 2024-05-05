Тренер «Аль-Насра» Северино: «Роналду – прирожденный лидер. Когда приходишь на тренировку, он уже занимается, а после уходит не сразу»

Ассистент главного тренера «Аль-Насра» высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Криштиану – пример профессионального футболиста. Он много тренируется, и если вы посмотрите, как именно Криштиану это делает, вы будете потрясены [объемами работы].

Когда приходишь на тренировку, Роналду уже там занимается, а когда тренировка заканчивается, он не уходит сразу. Трудолюбие, уважение к другим и жажда побед – вот что сделало его великим человеком.

Роналду – прирожденный лидер. Когда он выходит на поле, его партнеры по команде смотрят на него как на настоящего лидера», – сказал португалец Витор Северино.