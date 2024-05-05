Тренер «Аль-Насра» Северино: «Роналду – прирожденный лидер. Когда приходишь на тренировку, он уже занимается, а после уходит не сразу»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Витор Северино Футбол

Ассистент главного тренера «Аль-Насра» высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Криштиану – пример профессионального футболиста. Он много тренируется, и если вы посмотрите, как именно Криштиану это делает, вы будете потрясены [объемами работы].

Когда приходишь на тренировку, Роналду уже там занимается, а когда тренировка заканчивается, он не уходит сразу. Трудолюбие, уважение к другим и жажда побед – вот что сделало его великим человеком.

Роналду – прирожденный лидер. Когда он выходит на поле, его партнеры по команде смотрят на него как на настоящего лидера», – сказал португалец Витор Северино.

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15 комментариев
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Это уже давно вычислено
Что Роналду приходит в 4-30 на поле и ждет, когда кто нибудь выйдет с базы и охренеет, что он там уже тренируется
Потом он ждет до 23-30, когда последний игрок пройдет мимо поля и опять заметит "Ахренеть, Роналду тренируется!"
А потом спокойно идет спать
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Домой парень не торопится)
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Зацикленный , а это тоже не есть хорошо
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возможно, Кришти не говорят, что тренировка закончена 🤷‍♂️
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Можно как угодно относиться к CR7, но его отношение к делу это что-то невероятное. 39 лет человеку.
+4
-3
+1
Роналду – прирожденный лидер. Когда он выходит на поле, его партнеры по команде смотрят на него как на настоящего лидера.- Особенно в сборной. И там думают-ты больше двадцати лет здесь, да ты был раньше эффективен, но это не повод оставаться лидером пожизненно. Ты уже не в форме, тянешь коллектив вниз, мешаешь развитию, из за твоих амбиций и хотелок мы можем проиграть все! Ты ломаешь жизнь всему поколению!
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Где-то уже этот бред я читал. Ха-ха-ха)
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И вслед кидают в него полотенце и кричат Месси Месси Месси!)
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Скорее одержимый фанатик с кучей комплексов!!!)))
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Ответ Spaten
Домой парень не торопится)
Так там целый цыганский табор. Хрен отдохнешь нормально.
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Ответ tzasasa
Это уже давно вычислено Что Роналду приходит в 4-30 на поле и ждет, когда кто нибудь выйдет с базы и охренеет, что он там уже тренируется Потом он ждет до 23-30, когда последний игрок пройдет мимо поля и опять заметит "Ахренеть, Роналду тренируется!" А потом спокойно идет спать
проще тогда на базе жить, ну или даже прямо на поле
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Ответ Sekor
Можно как угодно относиться к CR7, но его отношение к делу это что-то невероятное. 39 лет человеку.
Во-во.Знатно сезон назад пропустил полноценную предсезонку в Юнайтеде в надежде что Мендеш найдет ему новый клуб.Настоящий профессионал
0
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Ответ Этот Райола хочет денег
Роналду – прирожденный лидер. Когда он выходит на поле, его партнеры по команде смотрят на него как на настоящего лидера.- Особенно в сборной. И там думают-ты больше двадцати лет здесь, да ты был раньше эффективен, но это не повод оставаться лидером пожизненно. Ты уже не в форме, тянешь коллектив вниз, мешаешь развитию, из за твоих амбиций и хотелок мы можем проиграть все! Ты ломаешь жизнь всему поколению!
Якорь7.
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