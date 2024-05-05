Семшов об РПЛ: «Не вижу конкурентов у «Зенита» в ближайшие 5 лет. Если Месси, Суарес или Роналду перейдут в какие-то команды, тогда кто-то и станет чемпионом, может»

Игорь Семшов высказался о борьбе за титул чемпиона России.

– Проверка для « » случилась весной, когда на первый план вышла ментальность и психологическое состояние команды. Сказалась смена тренера, а в какую сторону – узнаем уже в конце чемпионата.

Мусаев старается и делает свое дело, прививает стиль команде. Он находился в тяжелом положении, так как ему нужно было выстроить игру за короткое время.

– может выиграть с «Краснодаром» чемпионат в ближайшем будущем?

– В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у « », петербуржцы будут чемпионами. В этом сезоне их лихорадит, они даже намекают на то, что готовы поделиться чемпионством, но другие отказываются.

Если в какие-то команды перейдут Месси, Суарес или Роналду, тогда, может, кто-то и станет чемпионом, кроме « ». У команды есть дух победителя. Она знает, как вытаскивать матчи в тяжелой ситуации, – заявил экс-игрок сборной России.

«Краснодар» потерял очки во 2-м матче подряд. «Зенит» может оторваться на 3 балла, обыграв «Факел»