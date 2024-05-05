Семшов об РПЛ: «Не вижу конкурентов у «Зенита» в ближайшие 5 лет. Если Месси, Суарес или Роналду перейдут в какие-то команды, тогда кто-то и станет чемпионом, может»
Игорь Семшов высказался о борьбе за титул чемпиона России.
– Проверка для «Краснодара» случилась весной, когда на первый план вышла ментальность и психологическое состояние команды. Сказалась смена тренера, а в какую сторону – узнаем уже в конце чемпионата.
Мусаев старается и делает свое дело, прививает стиль команде. Он находился в тяжелом положении, так как ему нужно было выстроить игру за короткое время.
– Мусаев может выиграть с «Краснодаром» чемпионат в ближайшем будущем?
– В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита», петербуржцы будут чемпионами. В этом сезоне их лихорадит, они даже намекают на то, что готовы поделиться чемпионством, но другие отказываются.
Если в какие-то команды РПЛ перейдут Месси, Суарес или Роналду, тогда, может, кто-то и станет чемпионом, кроме «Зенита». У команды Семака есть дух победителя. Она знает, как вытаскивать матчи в тяжелой ситуации, – заявил экс-игрок сборной России.
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Семшов бросил смотреть футбол лет 10 назад?
Ps а почему он в родное Динамо не верит в этом сезоне, когда всех откровенно штормит и у того же Зенита нет игры, а у Краснодара , кажется, тренера?