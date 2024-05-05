Семшов об РПЛ: «Не вижу конкурентов у «Зенита» в ближайшие 5 лет. Если Месси, Суарес или Роналду перейдут в какие-то команды, тогда кто-то и станет чемпионом, может»

Теги Зенит Сергей Семак Игорь Семшов Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Луис Суарес Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Игорь Семшов высказался о борьбе за титул чемпиона России.

– Проверка для «Краснодара» случилась весной, когда на первый план вышла ментальность и психологическое состояние команды. Сказалась смена тренера, а в какую сторону – узнаем уже в конце чемпионата.

Мусаев старается и делает свое дело, прививает стиль команде. Он находился в тяжелом положении, так как ему нужно было выстроить игру за короткое время.

Мусаев может выиграть с «Краснодаром» чемпионат в ближайшем будущем?

– В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита», петербуржцы будут чемпионами. В этом сезоне их лихорадит, они даже намекают на то, что готовы поделиться чемпионством, но другие отказываются.

Если в какие-то команды РПЛ перейдут Месси, Суарес или Роналду, тогда, может, кто-то и станет чемпионом, кроме «Зенита». У команды Семака есть дух победителя. Она знает, как вытаскивать матчи в тяжелой ситуации, – заявил экс-игрок сборной России.

«Краснодар» потерял очки во 2-м матче подряд. «Зенит» может оторваться на 3 балла, обыграв «Факел»

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11 комментариев
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А если Ромарио, Стоичков, Жан-Пьер Папен и Клинсманн - тогда вообще труба
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Вот это конечно уровень знания в футболе, он сейчас вообще следит за ним? или бросил лет 10 назад
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В этом году Зенит сильно буксует, не факт что в следующие сезоны все будет гладко,хотя явно выводы сделают в Петербурге и ТШ.
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Слышал, что где-то форму набирает Пушкаш!
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А также Гарринча и Эусебио.
Семшов бросил смотреть футбол лет 10 назад?
Ps а почему он в родное Динамо не верит в этом сезоне, когда всех откровенно штормит и у того же Зенита нет игры, а у Краснодара , кажется, тренера?
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Похоже, Семшов давно футбол не смотрел)))
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Блин, не видит он. Очки надень и в таблицу посмотри, подпирают во всю конкуренты.
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Игорь вреде сам был футболистом и знаешь.как может всё изменится.Травмы,неудачные игры,нелепые пропущенные голы и много чего.А про Краснодар,при Мусаеве у них вообще пропала игра.Команды с нижней части таблицы интереснее играют.У них есть мотивация,у Краснодара видно нет.
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И вот такой же уровень знаний а футболе у половины физруков в РПЛ. Они все отстают лет на 10 в лучшем случае.
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Прогнозы делать - дело неблагодарное, но на дистанции самый стабильный проект в Зенита, за след 5 лет, он может упустить одно чемпионство, максимум два, если вдруг что-то экстраординарное будет. Но, остальные он возьмёт, если будет так же стабильно вести себя на трансферном рынке и не менять тренеров.
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Ответ Bartez1986
А если Ромарио, Стоичков, Жан-Пьер Папен и Клинсманн - тогда вообще труба
Появились слухи о том, что видели Платини с лопатой в одной руке и салфеткой с именами Беккенбауэра, Пеле, Кройфа и Марадоны в другой. Свидетели отмечают странный мотив, который насвистывал знаменитый полузащитник: raz, dva, tri - zenitushka, merci
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