Гендиректор «Пари НН» о Мостовом: «Клуб делает официальное приглашение. Хоть сегодня пусть приезжает, передаст опыт. Готовы разместить, организовать комфортные условия»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Юран Саша Илич Пари НН Спорт-Экспресс Давид Мелик-Гусейнов Футбол

«Пари НН» пригласил Александра Мостового посетить команду.

Ранее новый главный тренер Саша Илич выразил готовность пригласить Мостового на стажировку в нижегородский клуб.

«Мы уже делали приглашение Мостовому при Сергее Николаевиче [Юране], повторим его снова. Клуб открыт.

Хоть сегодня пусть приезжает, а после матча сможет вместе с командой поехать на базу, где пообщается, передаст опыт. В клубе открыты ворота, мы готовы разместить, сопроводить, организовать комфортные условия.

Клуб делает официальное приглашение», – заявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Мостовой о приглашении на стажировку к Иличу: «Чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню»

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38 комментариев
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Интересно, как отмажется Мостовой на этот раз?
+65
-3
+62
Саня походу только звиздеть умеет, а не тренить. Ну сгонял бы, че такого
+42
-2
+40
Ответ Великий Алонсо
Мостовой готов тренировать только Реал, Ман Сити или Баварию 😂😂😂
и только одновременно)
+27
-1
+26
Покажет как чеканить мяч?
+24
-2
+22
Чему я могу их научить? Это же футбол, в нем все давно известно, отреагировал Мостовой.
+19
-1
+18
Мостовой готов тренировать только Реал, Ман Сити или Баварию 😂😂😂
+16
-1
+15
Вот прикол будет если приедет и не начеканит 10 раз
+10
-1
+9
Мостовой в следующем своем сообщении:"Не царское это дело самому проезд оплачивать и ехать, вот организовали бы трансфер от дома до дома, но ведь у меня связей нет, кто бы помог"
+9
-2
+7
"Ты как челобитную царю подаёшь?(С)
+6
0
+6
Ответ Иван Шуткин
Вот это условия) Питание бесплатно, жилье бесплатно, ну что ещё надо для счастья)
Бесплатное бухло? Не?
+4
0
+4
Ответ Циник Петербургский
Интересно, как отмажется Мостовой на этот раз?
Он же говорил, что ему не интересно тренировать клубы, которые борются за выживание и особо без амбиций
+4
0
+4
Мостовой: да я бы поехал, но моя собака съела тренерскую лицензию
+4
0
+4
Ответ Циник Петербургский
Интересно, как отмажется Мостовой на этот раз?
Как челобитную царю подаете?
+3
0
+3
Вот это условия) Питание бесплатно, жилье бесплатно, ну что ещё надо для счастья)
+3
0
+3
Да куда он пьяный поедет? Он только на словах царь...
+5
-3
+2
Хорошо патлатого в грязь втаптывают. Качественно. Языком молоть - не в футбол играть. Здесь у Нижнего всё куда хуже))
+4
-2
+2
Может бы и сгонял, но Саша не глупый Царь, понимает, что после всего сказанного для красивого словца с него будет тройной спрос как с тренера, и в случае провала, он уже не сможет так беззаботно накидывать на вентилятор
+2
0
+2
Ответ superbro
Мостовой: да я бы поехал, но моя собака съела тренерскую лицензию
Реально он просто не хочет тупо, ему лень
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
Интересно, как отмажется Мостовой на этот раз?
Скажет, что не для того 20 лет в футбол играл, чтобы стажироваться в Пари НН и у какого-то там Ивича
+1
0
+1
Этот прыщ чеканистый сейчас ответит что с ним никто не связывался. 100%
+1
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+1
Уверен, Мостовой никуда не поедет. Должно же быть уважения банальное. Что за балаган устроил НН? Это что филиал МедиаЛиги всяких егоровых или где?! Что еще за приглашение через прессу с обсуждением такси и питания с проживанием?
Кто-нибудь может себе предположить, что: Зидана, Клоппа или Гвардиоллу так зовут на работу? Да хоть Талалаева Андрюшу. Думаю, отлично НН с таким подходом будет смотреться в Лучшей лиге мира. Без Александра, разумеется. Пусть там петросянят.
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Ответ Overkiller
"Какая ещё стажировка?? Я Царь, исключительно главным тренером!!"
Так ить это не топ-команда. "Не царское дело" такую тренировать, типа. А вот "снизойти до черни" - это другое дело ;)
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Ответ Циник Петербургский
Интересно, как отмажется Мостовой на этот раз?
"Какая ещё стажировка?? Я Царь, исключительно главным тренером!!"
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Ответ Михаил1970
Как челобитную царю подаете?
Годный вариант! ))
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Мостовой: вот если ко мне на дом приедут, тогда вот...
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Хаххаах,Моствой ждет что вы его тренером позовете,на зарлпату хорошую а не на стажировку)).
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Мостовой ответ как обычно - много дел запланировано, времени нет
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Мостовой ждёт предложения от Реала или Барсы
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Для начала пусть гендиректор покажет как умеет мяч чеканить
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Зашёл почитать коменты!
Еду меж город ржу на весь автобус))
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