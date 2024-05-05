Гендиректор «Пари НН» о Мостовом: «Клуб делает официальное приглашение. Хоть сегодня пусть приезжает, передаст опыт. Готовы разместить, организовать комфортные условия»

«Пари НН» пригласил Александра Мостового посетить команду.

Ранее новый главный тренер выразил готовность пригласить Мостового на стажировку в нижегородский клуб.

«Мы уже делали приглашение Мостовому при Сергее Николаевиче [ ], повторим его снова. Клуб открыт.

Хоть сегодня пусть приезжает, а после матча сможет вместе с командой поехать на базу, где пообщается, передаст опыт. В клубе открыты ворота, мы готовы разместить, сопроводить, организовать комфортные условия.

Клуб делает официальное приглашение», – заявил генеральный директор « » Давид Мелик-Гусейнов.

Мостовой о приглашении на стажировку к Иличу: «Чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню»