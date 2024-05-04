Мостовой о приглашении на стажировку к Иличу: «Чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню»

Александр Мостовой прокомментировал приглашение на стажировку в «Пари НН».

Новый тренер нижегородской команды заявил, что готов пригласить экс-футболиста сборной России на стажировку.

«Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него все хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил – чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню.

Приехать, пообщаться в Нижнем – с огромным удовольствием. Тем более, что в Нижний я приезжал много раз и к Сергею Юрану», – сказал .

Илич – новый тренер «Пари НН». Легенда «Партизана», поиграл с Мостовым