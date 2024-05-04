Мостовой о приглашении на стажировку к Иличу: «Чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню»
Александр Мостовой прокомментировал приглашение на стажировку в «Пари НН».
Новый тренер нижегородской команды Саша Илич заявил, что готов пригласить экс-футболиста сборной России на стажировку.
«Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него все хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил – чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню.
Приехать, пообщаться в Нижнем – с огромным удовольствием. Тем более, что в Нижний я приезжал много раз и к Сергею Юрану», – сказал Мостовой.
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Реально, человек поехал головой, а с ним зачем-то ещё общаются журналисты.
Нет, чтобы просто приехали люди из психушки, переодетые под журналистов и взяли бы дурака Александра на месте отупления.