Мостовой о приглашении на стажировку к Иличу: «Чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Юран Саша Илич Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой прокомментировал приглашение на стажировку в «Пари НН».

Новый тренер нижегородской команды Саша Илич заявил, что готов пригласить экс-футболиста сборной России на стажировку. 

«Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него все хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил – чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню.

Приехать, пообщаться в Нижнем – с огромным удовольствием. Тем более, что в Нижний я приезжал много раз и к Сергею Юрану», – сказал Мостовой

Илич – новый тренер «Пари НН». Легенда «Партизана», поиграл с Мостовым

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39 комментариев
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Это не лечится 😆😂
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Кто эти гении, что его номер достали и каждый день звонят. Открыли бесконечный генератор контента
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🤡🤡🤡
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Мостовой настолько крут, что поедет тренировать только реал или сити. Остальное пыль и не достойно внимания))
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любого научу чеканить
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Быстрее бы ему дали возможность порулить хоть где-то. Посмотрим на результаты и как он будет оправдываться
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Ты просишь меня о стажировке, но делаешь это без уважения)
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Иными словами Царь хочет, чтобы его позвали на стажировку со словами "Приди и научи нас футболу, о, великий гуру чеканки"?
+5
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Может научит Илича 42 раза подряд набить мяч ногой.
Реально, человек поехал головой, а с ним зачем-то ещё общаются журналисты.
Нет, чтобы просто приехали люди из психушки, переодетые под журналистов и взяли бы дурака Александра на месте отупления.
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Так и останется балаболом...ну кому такое "счастье" надо в команде?
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Мост когда нибудь поймет , что тренировать и играть - разные вещи
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Ответ Yobo
Это не лечится 😆😂
Ну как и ожидалось
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Ответ shadow82
Мостовой настолько крут, что поедет тренировать только реал или сити. Остальное пыль и не достойно внимания))
не тренировать, а давать мастер-класс
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Царя никто никуда даже не думал звать, но он согласен приехать уже )
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Как обычно заднию дал хах😆
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А у этого свой цикл🤡
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Ну он же троллит
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Ответ Тралл из Питера
Быстрее бы ему дали возможность порулить хоть где-то. Посмотрим на результаты и как он будет оправдываться
"...хоть где",а он первую лигу считает недостойной себя любимого Сашеньки,а в РПЛ кому он нужен?
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Ответ Тралл из Питера
Быстрее бы ему дали возможность порулить хоть где-то. Посмотрим на результаты и как он будет оправдываться
Я уже знаю как. "Что за игроков мне дали, они даже чеканить не умеют. Я им всё объяснил, но они бездари и т.д."
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Лучший тренер России по болтовне
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Ответ Yusif Huseyinov
Мост когда нибудь поймет , что тренировать и играть - разные вещи
Уже вряд ли
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Когда же настанет день, где Мостовой просто помолчит??
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База
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"Пока не нашел клуб, где мог бы пройти стажировку. То, что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» – вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе" - это сам Царь говорил недавно.
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его уже очень скучно читать
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Ответ Даня Кашеваров
Кто эти гении, что его номер достали и каждый день звонят. Открыли бесконечный генератор контента
Он сам звонит. Уже и симки меняли, и авиарежим ставили. Всё равно дозванивается. Потому что Царь😎
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Ответ Тралл из Питера
Быстрее бы ему дали возможность порулить хоть где-то. Посмотрим на результаты и как он будет оправдываться
Он не будет оправдываться, потому что найдёт повод не согласиться. Или снова не будет брать трубку и затаится если возникнет перспектива реальной работы. Царь только на словах хочет тренировать
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Ответ тв глядач
Лучший тренер России по болтовне
Любого болтовне научит)
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Ответ Yobo
Это не лечится 😆😂
Негоже простолюдину царя поучать👑😡
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Ответ Северный болельщик
Сколько ему платят за однотипные интервью?
Может и однотипные , но за то бесценные)
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