«Краснодар» потерял очки во 2-м матче подряд. «Зенит» может оторваться на 3 балла, обыграв «Факел»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» может отстать от «Зенита» на 3 очка по итогам 27-го тура Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева сегодня проиграла «Ахмату» (0:1) на своем поле.

В предыдущем матче «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» – 0:0.

После 27 игр у «Краснодара» 60 очков. Он идет вторым в таблице, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. Петербуржцы в случае победы над «Факелом» 6 мая оторвутся на три очка за три тура до завершения чемпионата.

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129 комментариев
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Такая команда просто не достойна быть чемпионом, они этого не заслуживают
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Мусаев: Зенит, жду денежки на карту)
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Позорники и безхребетники этот Краснодар Мусаева. Ну а Адиев молодчик. После такой оплеухи от Балтики дома я думал что они уже не оправятся.
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Если б для чемпионства достаточно было набрать всего одно очко за сезон, Краснодар набрал бы ноль
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А ведь Галицкому с Хашигом нужно было всего лишь заглушить своё "Я" в определенный момент и не вмешиваться в работу Ивича и тренерского штаба, подписать тех, кого он хотел, ну что же, за что боролись, на то и напоролись 🤣 Беззубый атакующий краснодарский футбол от Мусаева с подсказками: "Давай-давай" под хлопки. Адиев на завтрак ест заведомо более сильных соперников уже на опыте, набранным на Евро.
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Зато какая красивая игра, краснодарский стиль: 0 голов за 2 матча с Крыльями и Ахматом. Сергей Николаевич наверное смотрит и радуется, ведь не результат и трофеи важны, а такая искрометная игра в атаке.
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Стоит признать что Краснодар не готов к чемпионству... Слить дома Ахмату в такой важный момент сезона... у команды просто нет характера, совсем нет, безвольные овощи...
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Зенит в этом сезоне сделал всë чтобы Краснодар выиграл чемпионат. 6 проигрышей, много ничьих, намного меньше забивает. Но Краснодар упорно отказывается. Интересно Галицкий сейчас жалеет от увольнении Ивича (ну хотя бы не вслух, а про себя). Не нравилась игра, ну дотерпи до конца сезона. Обойти Зенит год назад было невозможно. Сейчас же никаких подвигов не надо было. Просто бери свои очки. Но очередной отечественный светоч тренерской мысли всë похерил
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Ответ jjeka
Такая команда просто не достойна быть чемпионом, они этого не заслуживают
Да и Зенит с Динамо не особо по-чемпионски выступают. Предлагаю в этом сезоне золотые медали не вручать))
+26
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+22
Какое же дно этот Краснодар. И Мусаев и тот кто его назначил
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Краснодар - отстой
Такая команда не должна ни при каких обстоятельствах становиться чемпионом
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+19
Ответ Amalfitano
Позорники и безхребетники этот Краснодар Мусаева. Ну а Адиев молодчик. После такой оплеухи от Балтики дома я думал что они уже не оправятся.
Не этот Краснодар Мусаева, а этот Краснодар Галицкого.
+21
-3
+18
Ответ Грозовая Тень
Краснодар - это не быки. Это волы.
Тёлки
+18
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+15
Осталось только какому-нибудь игроку Ахмата пошутить про "денюжку от" Зенита или Динамо. И у РФС и КДК не просто порвется, а взорвется шаблон ))
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Слились из кубка в очередной раз слились и с чемпионства. Вот это сила мужества!
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Мусаев ответ на вопрос и претензии почему российских специалистов не назначают
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Ивич машет ручкой с курортов Краснодарского края
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Ответ Циник Петербургский
Осталось только какому-нибудь игроку Ахмата пошутить про "денюжку от" Зенита или Динамо. И у РФС и КДК не просто порвется, а взорвется шаблон ))
РФС и КДК потом еще и извиняться придется, дон.
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Брависсимо краснодарскому Федуну. Лично испортил сезон своей команде.
+9
-2
+7
Жду на главной приторную статью о парке )
+8
-2
+6
Дно
Днище
+6
0
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Мурад Мусаев - как про….ть титул не прилагая никаких усилий.
+6
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нда... по итогу прошлого тура засомневался в чемпионстве Зенита, но Краснодар развеял мои сомнения. Ахмат же походу сделал очень грамотный ход с назначением Адиева. команда уже приобретает некую самобытность, чего не было при сонме предыдущих тренеров
+6
0
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Лидерство в РПЛ как горячая картошка 🥔 друг другу бросают
+7
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Первый раз в истории, когда Зениту чемпионство проиграют конкуренты.
+6
0
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Мусаев нулевой ,зачем вернули этого никчемного тренера ,даже клуб фнл ему нельзя доверять ,позор и Галицкому ,хорошо что проиграли ,их место в лучшем случае в шестерке ,а с нынешним тренером в десятке ,позор руководству Краснодара ,Мусаева в отставку .
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Ответ Balt
Краснодар уже не только очки, но и репутацию терять начинает.
Какую ещё репутацию?
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Сколько Зениту надо ещё дать шансов Краснодару???))))
Галицкий очень сильно ошибся с Ивичем!
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Ответ Алешка Терминатор
Предлагаю замутить опрос. Если Мусаеву дать стеклянный прибор, он его: 1. разобьёт 2. потеряет Третий вариант ответа в опрос не включать.
Дело не в Мусаеве, а в клоунах в руководстве.. Мусаев тут жертва некомпетентности в кабинетах
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Ответ Textus
Дело не в Мусаеве, а в клоунах в руководстве.. Мусаев тут жертва некомпетентности в кабинетах
одно не отменяет другое
одни утырки - сломали потенциально чемпионскую команду, второй - воспользовался шансом заработать денег. как тренер он просто не уровень
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+5
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