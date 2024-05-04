«Краснодар» потерял очки во 2-м матче подряд. «Зенит» может оторваться на 3 балла, обыграв «Факел»

«Краснодар» может отстать от «Зенита» на 3 очка по итогам 27-го тура Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева сегодня проиграла « » (0:1) на своем поле.

В предыдущем матче «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» – 0:0.

После 27 игр у « » 60 очков. Он идет вторым в таблице, уступая « » по дополнительным показателям. Петербуржцы в случае победы над «Факелом» 6 мая оторвутся на три очка за три тура до завершения чемпионата.