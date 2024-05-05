Канчельскис о «Краснодаре»: «Команда не готова к чемпионству, игроков трясет в ответственные моменты. Весь сезон отдает «Зениту» первое место, они спокойно доведут дело до конца»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Краснодар Футбол

Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В матче 27-го тура «Краснодар» дома уступил «Ахмату» (0:1). В случае победы над «Факелом» «Зенит» оторвется от «быков» на три очка за три тура до окончания чемпионата России.

«Ничего удивительного в поражении «Краснодара» нет. Он весь сезон отдает «Зениту» первое место.

Пока «Краснодар» не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. «Зенит» спокойно доведет дело до конца – вот и вся интрига», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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4 комментария
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Если всё решится в последнем туре и Зениту надо будет обязательно выиграть у Ростова - это совсем "не спокойно".
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Да всех трясёт, как зенит окарает, то и другие оступаются и это не только в этом сезоне, то-ли психология, то-ли ещё что, Спартак так наверное уже игр 30 не пользовался осечкой зенита, хотя бывало что были в паре очков
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Это большая ответственность отобрать гегемонию у зенита
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Не команда,а неадекватище Галицкий!
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