Канчельскис о «Краснодаре»: «Команда не готова к чемпионству, игроков трясет в ответственные моменты. Весь сезон отдает «Зениту» первое место, они спокойно доведут дело до конца»

Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В матче 27-го тура «Краснодар» дома уступил «Ахмату» (0:1). В случае победы над «Факелом» «Зенит» оторвется от «быков» на три очка за три тура до окончания чемпионата России.

«Ничего удивительного в поражении « » нет. Он весь сезон отдает « » первое место.

Пока «Краснодар» не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. «Зенит» спокойно доведет дело до конца – вот и вся интрига», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.