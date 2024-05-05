Канчельскис о «Краснодаре»: «Команда не готова к чемпионству, игроков трясет в ответственные моменты. Весь сезон отдает «Зениту» первое место, они спокойно доведут дело до конца»
Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
В матче 27-го тура «Краснодар» дома уступил «Ахмату» (0:1). В случае победы над «Факелом» «Зенит» оторвется от «быков» на три очка за три тура до окончания чемпионата России.
«Ничего удивительного в поражении «Краснодара» нет. Он весь сезон отдает «Зениту» первое место.
Пока «Краснодар» не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. «Зенит» спокойно доведет дело до конца – вот и вся интрига», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.