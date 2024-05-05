Месси – лучший в МЛС по «гол плюс пас», у Лео 10+12 в 8 играх. Он на 1-м месте по ассистам и делит лидерство по голам с Суаресом

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси рейтинги Луис Суарес Интер Майами Футбол

Лионель Месси – лучший в МЛС по «гол плюс пас», у него 10+12 в 8 играх.

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач. 

В 8 матчах в регулярке на счету аргентинца 10 мячей и 12 ассистов. Он лидирует в лиге по системе «гол + пас» с 22 очками. 

По голам Месси делит лидерство с партнером по команде Луисом Суаресом. В активе 37-летнего уругвайца хет-трик и результативная передача в матче с «Нью-Йорком», всего у него 15 (10+5) баллов в 11 играх. 

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» – 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая

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8 комментариев
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2 лучших друга - 2 лучших бомбардира, какие же крутые Месси и Суарес, красивая история на самом деле )
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Лучший футболист в истории
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Ответ Klaudio Pizsarov
Лучший футболист в истории
Factos👍👀
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Месси это просто какой-то гений игры, я даже не помню что бы походу карьеры игроки так прокачивали свой скил, даже Месси который забил 91 гол в сезоне не был таким разносторонним игроком:)) Стал бить штрафные с точностью Жуниньо, видеть поле как Пирло, по сути руководит всей игрой на поле и генерирует абсолютно все действия команды:)) Да и отказ от миллиарда саудовских денег оказался просто гениальным, вместо того что бы играть в пустыне, где футбол искуственный, никому не интересный, на стадионах антисанитария и т.д. и т.п. перешел в МЛС и поднял ее до уровня интереса к НБА и НФЛ:)) Полные стадионы, люди радуются, приходят специально на Месси и все выражают ему огромный респект:))
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Месси нужно вручать отдельный золотой мяч каждый год, ибо так никто не играл и играть не будет еще долгие годы
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10+13)
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20 очков по гол+плюс пас в 8 матчах. Как тебе такое Илон Маск?!
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