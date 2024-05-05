Месси – лучший в МЛС по «гол плюс пас», у Лео 10+12 в 8 играх. Он на 1-м месте по ассистам и делит лидерство по голам с Суаресом

Лионель Месси – лучший в МЛС по «гол плюс пас», у него 10+12 в 8 играх.

« » разгромил « » (6:2) в матче регулярного чемпионата.

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач.

В 8 матчах в регулярке на счету аргентинца 10 мячей и 12 ассистов. Он лидирует в лиге по системе «гол + пас» с 22 очками.

По голам делит лидерство с партнером по команде . В активе 37-летнего уругвайца хет-трик и результативная передача в матче с «Нью-Йорком», всего у него 15 (10+5) баллов в 11 играх.

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» – 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая