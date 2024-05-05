Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч и набрал 6 очков по системе «гол плюс пас»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рекорды Интер Майами Футбол

Лионель Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч .

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру. 

По данным Opta, это в принципе первый матч аргентинца с такими достижениями во взрослой карьере, включая выступления за «Барселону», «ПСЖ» и сборную. 

У Месси 5 голевых за тайм! Создал хет-трик Суаресу и переписал кучу рекордов

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Kirlian
Это что за уровень лиги, где игрок, который уже забил на футбол, передвигается пешком, но за 8 игр сделал 12+8
Забил на футбол не значит что не хочет играть, Месси только хотел играть простой футбол без давлении
+5
0
+5
Месси: «Обычный пента-трик (из голов) я уже делал, теперь хочу из голевых»😎
И ведь это не тычки на два метра или добивания после ударов во вратаря/штангу. А чистый Да Винчи с его линиями и пропорциями.
Просто фантастика, чистый космос…откуда и прибыл Лео👽
+4
-3
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Месси: «Обычный пента-трик (из голов) я уже делал, теперь хочу из голевых»😎 И ведь это не тычки на два метра или добивания после ударов во вратаря/штангу. А чистый Да Винчи с его линиями и пропорциями. Просто фантастика, чистый космос…откуда и прибыл Лео👽
Единственный в истории футбола игрок кто такое смог сделать:) Гений:)
+3
-2
+1
King of football👑
+1
-1
0
Там один пас вообще космос был
+2
-2
0
Лучший бомбардир и ассистент МЛС, а самое главное - Майами лидер чемпионата. Месси это не Кейн или Роналду.
+2
-2
0
Просто заткнитесь и наслаждайтесь, для нашего поколения честь что смогли лицезреть его игру в режиме реального времени, когда он закончит карьеру уверен большинство его хейтеров будут до дыр пересматривать его ролики на Ютубе
+1
-1
0
Лео превратил аутсайдер в лидера чемпионата
Нестоящее величие
0
0
0
Лучшая связка в истории - Месси и Суарес
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий