Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч и набрал 6 очков по системе «гол плюс пас»
Лионель Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч .
«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.
36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.
По данным Opta, это в принципе первый матч аргентинца с такими достижениями во взрослой карьере, включая выступления за «Барселону», «ПСЖ» и сборную.
У Месси 5 голевых за тайм! Создал хет-трик Суаресу и переписал кучу рекордов
И ведь это не тычки на два метра или добивания после ударов во вратаря/штангу. А чистый Да Винчи с его линиями и пропорциями.
Просто фантастика, чистый космос…откуда и прибыл Лео👽
Нестоящее величие