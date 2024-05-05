Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч и набрал 6 очков по системе «гол плюс пас»

Лионель Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч .

« » разгромил « » (6:2) в матче регулярного чемпионата.

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.

По данным Opta, это в принципе первый матч аргентинца с такими достижениями во взрослой карьере, включая выступления за «Барселону», « » и сборную.

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