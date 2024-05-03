Саттон о Беллингеме перед пенальти Кейна: «Харри хотел бы чуть больше уважения, им вместе ехать на Евро. Люди посчитают, что Джуд выходит за рамки дозволенного, возможно»

Крис Саттон раскритиковал поведение Джуда Беллингема.

На 57-й минуте 1/2 финала чемпионов между «Баварией» и « » нападающий мюнхенцев Харри Кейн реализовал одиннадцатиметровый. На кадрах трансляции видно, как перед ударом полузащитник испанцев прошептал что-то на ухо своему товарищу по сборной Англии. Судье Клеману даже пришлось оттолкнуть Беллингема от Кейна.

«Я был удивлен. Нравится ли это вам или мне – неважно. Понравилось ли это ? Думаю, он хотел бы чуть больше уважения. Им вместе ехать на .

Это большой турнир, важный момент. Можно понять стремление Беллингема и желание «Реала» пройти дальше. Но я считаю, что это был странный шаг.

У него было блестящее, исключительное начало карьеры в « ». Он перешел в «Мадрид», но, возможно, люди посчитают, что он выходит за рамки дозволенного, когда делает подобные вещи», – сказал бывший игрок « » в подкасте It’s All Kicking Off.