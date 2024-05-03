Саттон о Беллингеме перед пенальти Кейна: «Харри хотел бы чуть больше уважения, им вместе ехать на Евро. Люди посчитают, что Джуд выходит за рамки дозволенного, возможно»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Крис Саттон Харри Кейн Джуд Беллингем Евро-2024 Футбол

Крис Саттон раскритиковал поведение Джуда Беллингема.

На 57-й минуте 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» нападающий мюнхенцев Харри Кейн реализовал одиннадцатиметровый. На кадрах трансляции видно, как перед ударом полузащитник испанцев Джуд Беллингем прошептал что-то на ухо своему товарищу по сборной Англии. Судье Клеману Тюрпену даже пришлось оттолкнуть Беллингема от Кейна.

«Я был удивлен. Нравится ли это вам или мне – неважно. Понравилось ли это Харри Кейну? Думаю, он хотел бы чуть больше уважения. Им вместе ехать на Евро.

Это большой турнир, важный момент. Можно понять стремление Беллингема и желание «Реала» пройти дальше. Но я считаю, что это был странный шаг.

У него было блестящее, исключительное начало карьеры в «Дортмунде». Он перешел в «Мадрид», но, возможно, люди посчитают, что он выходит за рамки дозволенного, когда делает подобные вещи», – сказал бывший игрок «Арсенала» Крис Саттон в подкасте It’s All Kicking Off.

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59 комментариев
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Ответ Фрэнк Канистра
По всему его поведению на поле видно, что Джуд - не очень приятный парень. С другой стороны, футбол - и не институт благородных девиц.
Обожаю когда пользователи спортса мастерски определяют внутренний мир человека, его характер и все его моральные ориентиры по каким-то эпизодам на футбольном поле. Такие же здесь рассказывают о таком какой скудный характер у Мбаппе, Месси, Роналду и тд. А потом выходит условный Кьелини, который с тем же Роналду провел не один год в одной команде и говорит, что в целом человек он неплохой
+67
-14
+53
>>перед ударом полузащитник испанцев Джуд Беллингем прошептал что-то на ухо своему товарищу по сборной Англии.

Дык, может, он подсказал, куда Лунину забить проще :)
+27
0
+27
По всему его поведению на поле видно, что Джуд - не очень приятный парень. С другой стороны, футбол - и не институт благородных девиц.
+51
-29
+22
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Говорит о «сущности африканского Мадрида » тот у кого на аве шоколадный ариец . 🤣🤡
+22
-4
+18
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
пишет фанат Челси у которого трое человек ,как девочки за пенальти ругаются 🤣😅
+18
-3
+15
Ответ Фрэнк Канистра
По всему его поведению на поле видно, что Джуд - не очень приятный парень. С другой стороны, футбол - и не институт благородных девиц.
Мне кажется, все забывают, что ему всего 20 лет, и требуют какого-то уровня сдержанности как у 30-летних игроков. Тоже самое и про молодых игроков Барсы. Это норм, что они импульсивны, эмоциональны на поле.
+11
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+11
Ответ samatzakirzyanov
Ничего страшного, с такой игрой Беллингем вряд ли сыграет в основе.
С какой такой? Каким местом вы все матчи смотрите? С баварией он хорошо сыграл, с барсой тоже. Барсе вообще решающий гол забил. В ответке с ман сити тоже выполнил огромный объем работы. Откуда вы берете этот бред о том, что Беллингем сдал? Да, он не забивает так много как в начале сезона, но это потому что его роль на поле изменилась. Вальверде тоже меньше забивает в этом сезоне, по сравнению с прошлым, его же никто не обвиняет в том что он сдал.
+11
-4
+7
Не понятно, зачем это обсуждается, если не известно о чём один прошептал другому? Может быть он подсказал просто соотечественнику куда тому лучше бить--разве это осуждается?..
+7
-1
+6
какие все неженки стали ппц просто.. на такие вещи если еще обижаться, то надо в балет идти
+6
-1
+5
Это английские традиции, еще были Бекхем и Руни, там все жестче гораздо было )
+2
0
+2
Психологическое давление на соперника в полуфинале важнейшего турнира - это уже выход за рамки дозволенного? Не болтай, дурень!
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Ответ samatzakirzyanov
Кейна и Беллингема не надо сравнивать. Сравните Беллингема с Мусиалой и Фоденом. Тоже молодые игроки и тоже полузащитники. А то вы сравниваете Беллингема и Холланда с Кейном.
Сравнил, Мусиала ни о чём был весь первый тайм, ему повезло с фолом Васкеса, Карвахаль бы такой фол не сделал. Мне Сане понравился, а Мусиала сыграл слабенько. Беллингем - намного более универсальный игрок, чем Фоден и Мусиала, которые ни в каком виде обороняться не умеют, именно благодаря покупке Беллингема у Реала появился снова очень качественная оборона низким блоком. Поэтому с Беллингемом у Реала 2 поражения в сезоне за 8 месяцев, а сколько поражений у Баварии с Мусиалой? Футбол это не только гол+пас, с которыми у Беллингема тоже полный порядок по сезону.
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Ответ gPk
Так это типичное поведение футболиста Рояльки..
Кто-нибудь, расскажите ему кто такой Жерар Пике
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Ответ <Inter>
Так это было видно в Дортмунде, когда он мог прямо на поле высказывать недовольство партнёрам. Это вполне нормально для больших игроков, которые хотят выигрывать каждую игру
С одной стороны - да, а с другой стороны не всё так однозначно. Он там пихал и опытным игрокам. В былые годы в раздевалке ветераны могли бы и припустить молодого с небес на землю, даже если он был и прав. Но это в былые годы.
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Ответ whxkzfq4d5
С какой такой? Каким местом вы все матчи смотрите? С баварией он хорошо сыграл, с барсой тоже. Барсе вообще решающий гол забил. В ответке с ман сити тоже выполнил огромный объем работы. Откуда вы берете этот бред о том, что Беллингем сдал? Да, он не забивает так много как в начале сезона, но это потому что его роль на поле изменилась. Вальверде тоже меньше забивает в этом сезоне, по сравнению с прошлым, его же никто не обвиняет в том что он сдал.
Меня не интересуют голы игроков. Я смотрю игру. Так вот по игре. Вальверде - лютый топ, везде успевает, много атак соперника прерывает, в атаке дает остроту, не спорю. Я про него собственно ничего и не говорил. Беллингем в последнее время все таки не показывает той интенсивности, которая у него была. Сравните с Мусиалой его, вы все поймете. Я понимаю вы фанат, ваши чувства мне понятны, но все таки объективно он теряться начал в важных матчах. Про Барсу, она в кризисе, пока она не соперник Реалу.
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Ответ Joni Arm
Говорит о «сущности африканского Мадрида » тот у кого на аве шоколадный ариец . 🤣🤡
Не удивлюсь, если Риго и сам этнически принадлежит к указанной группе 😂
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Ответ Artuom Batishev
Что за бред... Можно найти фото и видео как Кейн в этом матче часто опускался вглубь и выдавал передачи на партнёров. И вы имеете наглость "потеряшку" Холанда ставить выше футболиста работающего на команду???
5 раз с учётом пенальти он бил по воротам, 4 раза с абсолютно непроблемных позиций, ни разу Кейн нормально не пробил! Дембеле к слову Дортмунду также никак лупил на следующий день. Сане сделал гол сам, к пенальти тоже никакого отношения Кейн не имеет, так что он сделал полезного за матч кроме как пробил с точки?
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Ответ samatzakirzyanov
Ничего страшного, с такой игрой Беллингем вряд ли сыграет в основе.
Беллингем из-за болезни не тренировался почти неделю вообще перед игрой в Мюнхене, и кстати, а что такого против Реала показал Кейн? Холланд так-то, игру которого охактеризовали против Реала, как провал, проявил себя гораздо больше Кейна 2 недели назад. А вот в случае Кейна у английских "аналитиков" его игра почему-то не провал. Понятно почему.
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Так а что сказал? Может там было "бро, сегодня в бар после игры вместе идем". Я к тому, что эти вбросы иногда бесят. Никто ничего не знает, но раскрутят ради цитат и комментов различные и самые поганые версии.
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риго трансгендер
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так а что он сказал-то? что обсуждаем?
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Может он должен был за Кейна гол забить раз уж выступают за одну сборную
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Ответ Фрэнк Канистра
По всему его поведению на поле видно, что Джуд - не очень приятный парень. С другой стороны, футбол - и не институт благородных девиц.
Так это было видно в Дортмунде, когда он мог прямо на поле высказывать недовольство партнёрам. Это вполне нормально для больших игроков, которые хотят выигрывать каждую игру
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Ответ Chistian Jadson
Могу тебе еще и напомнить про вашего товарища по имени том хеннинг эвребе, который вывел барселону в финал в 2009
Хорош переводить стрелки, ты высказал полную чушь и пытаешься отвертеться. Так ответь, то есть Реал не уважает своих соперников на пути к ЛЧ? Ты же так написал, ответь за свои слова.
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Ответ neuner
а где там неуважение? это футбольные хитрости называется, игроки постоянно такое делают на поле, оскорбляют друг друга, бьют незметно, на ноги наступают специально.. ты такой нежный, что тебя это задевает?
Не знаю, вроде не задевает. Просто не приемлю такую игру. Бьют незаметно, на ноги наступают, оскорбляют - это нормально?
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Ответ samatzakirzyanov
Видимо фанату Реала не понять, что такое уважение к сопернику. Вам видимо наплевать как выигрывать, главное выиграть да?
а где там неуважение? это футбольные хитрости называется, игроки постоянно такое делают на поле, оскорбляют друг друга, бьют незметно, на ноги наступают специально.. ты такой нежный, что тебя это задевает?
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Ответ Chistian Jadson
- Какое уважение, парень?! На кону выход в финал лиги чемпионов
Видимо фанату Реала не понять, что такое уважение к сопернику. Вам видимо наплевать как выигрывать, главное выиграть да?
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Ответ kidur
Не понятно, зачем это обсуждается, если не известно о чём один прошептал другому? Может быть он подсказал просто соотечественнику куда тому лучше бить--разве это осуждается?..
Если он подсказывал своему сопернику куда бить, чтобы забили его команде, то такое конечно же не осуждается. Ты щас серьезно? Тогда его можно приписать в ранг предателей и свои же болельщики его должны гнобить. Нет?
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Что именно сказал Джуд известно, Кейн сходил в раздевалку и спросил у Джуда об этом. Джуд сказал: "Я знаю, что ты будешь бить в левый угол". Безусловно сказать такое это суперпреступление у этого пробарсуческого ресурса.
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Ответ Фрэнк Канистра
По всему его поведению на поле видно, что Джуд - не очень приятный парень. С другой стороны, футбол - и не институт благородных девиц.
Бред...
Пепе на поле монстр, особенно молодой Пепе, дак вообще был задирой и мерзко играл.
Но в жизни, что не раз подтверждали, добрейший и приятнейший человек.
И про Джуда, как о человеке, недавно Фердинанд высказался, вот: https://www.sports.ru/football/1116005345-ferdinand-o-bellingeme-esli-vasha-doch-sobiraetsya-privesti-kogo-to-do.html

Каждый игрок по своему воспринимает соперничество на поле! И не спроста среди футболистов бытует устав, что все что происходит на поле, там и остается!!!
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