Саттон о Беллингеме перед пенальти Кейна: «Харри хотел бы чуть больше уважения, им вместе ехать на Евро. Люди посчитают, что Джуд выходит за рамки дозволенного, возможно»
Крис Саттон раскритиковал поведение Джуда Беллингема.
На 57-й минуте 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» нападающий мюнхенцев Харри Кейн реализовал одиннадцатиметровый. На кадрах трансляции видно, как перед ударом полузащитник испанцев Джуд Беллингем прошептал что-то на ухо своему товарищу по сборной Англии. Судье Клеману Тюрпену даже пришлось оттолкнуть Беллингема от Кейна.
«Я был удивлен. Нравится ли это вам или мне – неважно. Понравилось ли это Харри Кейну? Думаю, он хотел бы чуть больше уважения. Им вместе ехать на Евро.
Это большой турнир, важный момент. Можно понять стремление Беллингема и желание «Реала» пройти дальше. Но я считаю, что это был странный шаг.
У него было блестящее, исключительное начало карьеры в «Дортмунде». Он перешел в «Мадрид», но, возможно, люди посчитают, что он выходит за рамки дозволенного, когда делает подобные вещи», – сказал бывший игрок «Арсенала» Крис Саттон в подкасте It’s All Kicking Off.
Дык, может, он подсказал, куда Лунину забить проще :)
Пепе на поле монстр, особенно молодой Пепе, дак вообще был задирой и мерзко играл.
Но в жизни, что не раз подтверждали, добрейший и приятнейший человек.
И про Джуда, как о человеке, недавно Фердинанд высказался, вот: https://www.sports.ru/football/1116005345-ferdinand-o-bellingeme-esli-vasha-doch-sobiraetsya-privesti-kogo-to-do.html
Каждый игрок по своему воспринимает соперничество на поле! И не спроста среди футболистов бытует устав, что все что происходит на поле, там и остается!!!