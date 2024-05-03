«Реал» не будет праздновать чемпионство, если оформит его в субботу. Отмечать будут после матча с «Баварией»
«Реал» не планирует праздновать чемпионство до игры с «Баварией».
По сведениям As, в том случае, если победа в Ла Лиге будет оформлена на этих выходных, мадридцы не будут организовывать публичных мероприятий.
Команда сосредоточена на ответном матче против «Баварии» в Лиге чемпионов, и только после того, как «вопрос с ЛЧ будет решен», возможны какие-либо церемонии.
При этом власти Мадрида собираются направить полицию к площади Сибелес на тот случай, если болельщики соберутся там отпраздновать чемпионство.
4 мая «Реал» сыграет с «Кадисом», а «Барселона», идущая второй, – с «Жироной». Мадридцам нужно набрать 4 очка, чтобы гарантировать титул, но в случае неудачи «блауграны» они могут стать победителями Примеры уже в субботу.
Уж сколько раз хоронили клуб, а команда молча идёт за 6 кубком ЛЧ за последние 10 лет)