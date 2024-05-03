«Реал» не будет праздновать чемпионство, если оформит его в субботу. Отмечать будут после матча с «Баварией»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

«Реал» не планирует праздновать чемпионство до игры с «Баварией».

По сведениям As, в том случае, если победа в Ла Лиге будет оформлена на этих выходных, мадридцы не будут организовывать публичных мероприятий.

Команда сосредоточена на ответном матче против «Баварии» в Лиге чемпионов, и только после того, как «вопрос с ЛЧ будет решен», возможны какие-либо церемонии.

При этом власти Мадрида собираются направить полицию к площади Сибелес на тот случай, если болельщики соберутся там отпраздновать чемпионство.

4 мая «Реал» сыграет с «Кадисом», а «Барселона», идущая второй, – с «Жироной». Мадридцам нужно набрать 4 очка, чтобы гарантировать титул, но в случае неудачи «блауграны» они могут стать победителями Примеры уже в субботу.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Алексей Мишин
Комментарий скрыт
Счёт не подскажешь ответного матча?
+20
-5
+15
На самом деле, верное решение! Чемпионство - чемпионством, не в этом, так в следующем туре «Мадрид» выиграет чемпионат, но ответный матч с «Баварией» - один из важнейших в этом сезоне, который в какой-то степени и определит его успешность. На кону - финал главного клубного турнира!
+15
-8
+7
Лучше отпраздновать после прохода в финал ЛЧ)
+13
-10
+3
Ответ Алексей Мишин
Дело не в счёте, а в возможном неблагоприятном исходе.
Если тебе так хочется, это не значит, что «Реал» обязательно вылетит)
Уж сколько раз хоронили клуб, а команда молча идёт за 6 кубком ЛЧ за последние 10 лет)
+6
-4
+2
Ответ DavidKamalyan
ЛЧ серьезный турнир здесь в футбол надо играть а не на пенальти насасывать как реал это в ла лиге делает
Барса "насосала" в этом сезоне ЛЛ столько же пенальти сколько и Реал кстати.
+3
-1
+2
Ответ DavidKamalyan
ЛЧ серьезный турнир здесь в футбол надо играть а не на пенальти насасывать как реал это в ла лиге делает
Бот, ты сломался, в Ла Лиге нет пенальти
+2
0
+2
Ответ ZaSvabody
C "нулевой конкуренцией" в прошлом году на 10 очков отстали от Барсы с тренером, проводящим свой первый полный сезон 😉
Ну да, игнорь героические спасения МАТШ и кучу матчей со счётом 1:0 в концовках.
+2
0
+2
Впереди важнейший матч против Баварии. Расслабляться нельзя
+3
-2
+1
Всё по делу. Главное сейчас - не расплескать эмоции.
+2
-2
0
Сам удивился глупости с возможным празднованием...у тебя важнейший матч на носу,какие гулянки?)
+1
-1
0
Верное решение. Игра с Баварией одна из определяющих в сезоне
+1
-1
0
Молодцы, правильно выставили приоритеты !
+1
-1
0
Это не просто смело, а пипец, как смело😅
+1
-1
0
Все разумно, с похмелья в полуфинале играть гораздо тяжелее) Отметим выход в финал и ЛЛ
+2
-2
0
Ответ фанат спартака с 1967
Лучший клуб мира вынесит это недоразумений
Кадис уже лучший?
+3
-3
0
Ответ фанат спартака с 1967
Я Баварию имел ввиду, чемпионат Испаний меня в принципе не интересует
Ну тогда вопросов нет. Хотя когда Реал не тащат за уши(судьи, как в матче с мёртвой Альмерией) то и Кадис на их фоне будет неплох)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий