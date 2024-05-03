Мюллер об игре с «Реалом»: «У «Баварии» будет возможность осуществить детскую мечту – выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем для этого все»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер соцсети Футбол

Томас Мюллер высказался о настрое «Баварии» перед ответным матчем с «Реалом».

Первая игра мюнхенской команды с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Я по-прежнему в восторге от фантастической атмосферы на стадионе во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала». Большое спасибо всем фанатам «Баварии» за это. 

Исходная ситуация перед ответным матчем ясна. Победитель идет дальше. Таким образом, игра носит абсолютно решающий характер.

В следующую среду у нас будет возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем все возможное для этого!» – написал полузащитник «Баварии».

Ответный матч между командами состоится 8 мая в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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4 комментария
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Мюллер красава, уважаю✊️ Настоящий мужик...Таких в футболе почти не осталось...
+13
-1
+12
Ответ King Ragnar
Статистика Мюллера против «Реала»: • 9 игр • 0 голов • 0 ассистов Статистика Мюллера против «Барселоны»: • 6 игр • 8 голов • 3 ассиста
Поэтому его и называют хозяином Барселоны.
+8
-1
+7
Статистика Мюллера против «Реала»:

• 9 игр
• 0 голов
• 0 ассистов

Статистика Мюллера против «Барселоны»:

• 6 игр
• 8 голов
• 3 ассиста
+6
-1
+5
Ответ King Ragnar
Статистика Мюллера против «Реала»: • 9 игр • 0 голов • 0 ассистов Статистика Мюллера против «Барселоны»: • 6 игр • 8 голов • 3 ассиста
Против Чакыра*
+3
-3
0
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