Мюллер об игре с «Реалом»: «У «Баварии» будет возможность осуществить детскую мечту – выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем для этого все»

Томас Мюллер высказался о настрое «Баварии» перед ответным матчем с «Реалом».

Первая игра мюнхенской команды с «Реалом» в полуфинале закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Я по-прежнему в восторге от фантастической атмосферы на стадионе во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов против « ». Большое спасибо всем фанатам «Баварии» за это.

Исходная ситуация перед ответным матчем ясна. Победитель идет дальше. Таким образом, игра носит абсолютно решающий характер.

В следующую среду у нас будет возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем все возможное для этого!» – написал полузащитник «Баварии».

Ответный матч между командами состоится 8 мая в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.