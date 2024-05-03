Мюллер об игре с «Реалом»: «У «Баварии» будет возможность осуществить детскую мечту – выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем для этого все»
Томас Мюллер высказался о настрое «Баварии» перед ответным матчем с «Реалом».
Первая игра мюнхенской команды с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов закончилась ничьей со счетом 2:2.
«Я по-прежнему в восторге от фантастической атмосферы на стадионе во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала». Большое спасибо всем фанатам «Баварии» за это.
Исходная ситуация перед ответным матчем ясна. Победитель идет дальше. Таким образом, игра носит абсолютно решающий характер.
В следующую среду у нас будет возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем все возможное для этого!» – написал полузащитник «Баварии».
Ответный матч между командами состоится 8 мая в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
• 9 игр
• 0 голов
• 0 ассистов
Статистика Мюллера против «Барселоны»:
• 6 игр
• 8 голов
• 3 ассиста