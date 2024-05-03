Вратарь «Реала» Куртуа проведет первый матч в сезоне – с «Кадисом». Лунин сыграет против «Баварии» в ответной игре ЛЧ

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Кадис Тибо Куртуа Эдер Милитао Андрей Лунин Футбол

Тибо Куртуа сыграет за «Реал» в матче против «Кадиса».

Бельгийский голкипер примет участие в матче 34-го тура Ла Лиги. Об этом сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

Тибо Куртуа еще не играл в этом сезоне из-за разрыва крестообразной связки и травмы мениска.

«С Тибо все в порядке. Он сыграет. Это очень хорошая новость для нас, как и возвращение Милитао.

Тибо очень воодушевлен. И мы все рады, что он возвращается. Наша задача в матче с «Кадисом» – получить три очка, чтобы приблизиться к победе в Ла Лиге», – сказал Анчелотти.

При этом тренер добавил, что Андрей Лунин сыграет в воротах мадридцев в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь, остальные матчи по-большей части проведёт Лунин, он это заслужил
+21
-2
+19
Ждём первый сухарь в 24 году
+15
-1
+14
Радует его возвращение. Спасибо Лунину, который выиграл конкуренцию с самым дорогим кипером мира и справляется с задачей очень даже хорошо.
Куртуа скорейшего восстановления! Надеюсь он наберёт свою лучшую форму.
+9
-3
+6
Ответ Геннадий Тимченко
Карло капец какой "продуманный" - старается (и у него получается) никого из игроков не обидеть... Полная противоположность "закостеневшему" Моуринью ☝️
Моуриньо создал монстра. Благодаря ему Реал взял "Десиму". Не побоюсь этого слова)
+4
0
+4
Ответ JENNINGS
Верное решение! Для чемпионства хватит 4 очков, поэтому ротацию в Ла Лиге сделать позволительно. Но на ЛЧ нужно оставить наигранного Лунина. Уже в конце и во время предсезонки оценить форму вратарей и принять решение об основном на новый сезон
Полностью согласен. Выпустить Тибо в старте на такой важный матч с Баварией думаю будет неправильным решением. Да, даже если это сам Куртуа! Его не было почти год.
+6
-2
+4
Верное решение! Для чемпионства хватит 4 очков, поэтому ротацию в Ла Лиге сделать позволительно.
Но на ЛЧ нужно оставить наигранного Лунина.
Уже в конце и во время предсезонки оценить форму вратарей и принять решение об основном на новый сезон
+7
-4
+3
Очень верное решение что Лунин сыграет против Баварии, руки как говорится набил.
+2
-1
+1
Как же повезло Мадриду с киперами. Благодаря Лунину, позиция вратаря не была ощутима) А ведь могло быть и хуже)
+2
-1
+1
Морально это будет давить на Лунина, может накосяпорить с Баварией. В первом матче и так первый гол его.
+1
0
+1
Ждём. Надеюсь, Реал уверенно заберёт 3 очка, и заодно подготовиться к Баварии
+3
-3
0
Ох и обидно будет Лунтику остаться без финала ЛЧ.
0
0
0
Пока ценник есть ,надо Куртуа продать ,а Кепу как второго вратаря оставить.
0
0
0
Отлично. Тибо нужна игровая практика, надо набирать форму. А Лунин отдохнёт, будет готов к ответному матчу против Баварии. Это справедливо.
0
0
0
Тибо Куртуа лучший вратарь в мире. Я понимаю симпатию к Лунину, но все мы понимаем, что Лунин второй вратарь.
0
0
0
Ответ Raul14
Моуриньо создал монстра. Благодаря ему Реал взял "Десиму". Не побоюсь этого слова)
Речь именно "о сейчас" - Карло старше, но ведёт себя гораздо адекватнее☝️
0
0
0
Ответ "Leicester City"
Надеюсь, остальные матчи по-большей части проведёт Лунин, он это заслужил
При всём уважении к Лунину и его подвигам в этом сезоне, играть должен лучший на текущий момент вратарь. Вполне возможно это и есть Андрей.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий