Вратарь «Реала» Куртуа проведет первый матч в сезоне – с «Кадисом». Лунин сыграет против «Баварии» в ответной игре ЛЧ
Тибо Куртуа сыграет за «Реал» в матче против «Кадиса».
Бельгийский голкипер примет участие в матче 34-го тура Ла Лиги. Об этом сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.
Тибо Куртуа еще не играл в этом сезоне из-за разрыва крестообразной связки и травмы мениска.
«С Тибо все в порядке. Он сыграет. Это очень хорошая новость для нас, как и возвращение Милитао.
Тибо очень воодушевлен. И мы все рады, что он возвращается. Наша задача в матче с «Кадисом» – получить три очка, чтобы приблизиться к победе в Ла Лиге», – сказал Анчелотти.
При этом тренер добавил, что Андрей Лунин сыграет в воротах мадридцев в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
Куртуа скорейшего восстановления! Надеюсь он наберёт свою лучшую форму.
Но на ЛЧ нужно оставить наигранного Лунина.
Уже в конце и во время предсезонки оценить форму вратарей и принять решение об основном на новый сезон