Вратарь «Реала» Куртуа проведет первый матч в сезоне – с «Кадисом». Лунин сыграет против «Баварии» в ответной игре ЛЧ

Тибо Куртуа сыграет за «Реал» в матче против «Кадиса».

Бельгийский голкипер примет участие в матче 34-го тура . Об этом сообщил главный тренер мадридского клуба .

еще не играл в этом сезоне из-за разрыва крестообразной связки и травмы мениска.

«С Тибо все в порядке. Он сыграет. Это очень хорошая новость для нас, как и возвращение Милитао.

Тибо очень воодушевлен. И мы все рады, что он возвращается. Наша задача в матче с « » – получить три очка, чтобы приблизиться к победе в Ла Лиге», – сказал Анчелотти.

При этом тренер добавил, что сыграет в воротах мадридцев в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».