«Барселона», «Атлетико» и «Боруссия» связывались с опорником сборной США Кардозо. «Бетис» купил его зимой за 6 млн и оценивает в 30 млн (Diario de Sevilla)
Опорник сборной США привлек внимание «Барселоны» и «Атлетико».
По сведениям Diario de Sevilla, каталонский и мадридский клубы заинтересовал полузащитник «Бетиса» Джонни Кардозо.
Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2029 года, отступные – 80 млн евро. «Бетис» на данный момент оценивает игрока примерно в 30 млн, но к лету сумма может измениться.
Утверждается, что «Барселона», «Атлетико», а также «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд связывались с представителями Кардозо и выражали свой интерес к нему. Также за ним следят клубы АПЛ.
В текущем сезоне американец, купленный зимой за 6 млн евро, провел в Ла Лиге 12 матчей и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Купят толкового опорника, и состав будет очень даже неплохо укомлектован) Так что всё не так плохо)