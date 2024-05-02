«Барселона», «Атлетико» и «Боруссия» связывались с опорником сборной США Кардозо. «Бетис» купил его зимой за 6 млн и оценивает в 30 млн (Diario de Sevilla)

Опорник сборной США привлек внимание «Барселоны» и «Атлетико».

По сведениям Diario de Sevilla, каталонский и мадридский клубы заинтересовал полузащитник « » .

Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2029 года, отступные – 80 млн евро. «Бетис» на данный момент оценивает игрока примерно в 30 млн, но к лету сумма может измениться.

Утверждается, что « », « », а также « » и «Боруссия» Дортмунд связывались с представителями Кардозо и выражали свой интерес к нему. Также за ним следят клубы АПЛ.

В текущем сезоне американец, купленный зимой за 6 млн евро, провел в Ла Лиге 12 матчей и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.