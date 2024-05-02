«Барселона», «Атлетико» и «Боруссия» связывались с опорником сборной США Кардозо. «Бетис» купил его зимой за 6 млн и оценивает в 30 млн (Diario de Sevilla)

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетико Бетис Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг деньги Джонни Кардозо Футбол

Опорник сборной США привлек внимание «Барселоны» и «Атлетико».

По сведениям Diario de Sevilla, каталонский и мадридский клубы заинтересовал полузащитник «Бетиса» Джонни Кардозо.

Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2029 года, отступные – 80 млн евро. «Бетис» на данный момент оценивает игрока примерно в 30 млн, но к лету сумма может измениться.

Утверждается, что «Барселона», «Атлетико», а также «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд связывались с представителями Кардозо и выражали свой интерес к нему. Также за ним следят клубы АПЛ.

В текущем сезоне американец, купленный зимой за 6 млн евро, провел в Ла Лиге 12 матчей и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Барселона в последнее время как определённая категория покупателей на продовольственном рынке - ходит, приценивается, облизывается, но не покупает.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Барселона в последнее время как определённая категория покупателей на продовольственном рынке - ходит, приценивается, облизывается, но не покупает.
Справедливости ради, за последние пару лет в Барсу пришли Кунде, Рафинья, Торрес, Гюндоган, Левандовски..
Купят толкового опорника, и состав будет очень даже неплохо укомлектован) Так что всё не так плохо)
+4
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+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Барселона в последнее время как определённая категория покупателей на продовольственном рынке - ходит, приценивается, облизывается, но не покупает.
Лапорта: если я на диете, то это не значит, что я не могу ознакомиться с меню 👀
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В Барселону сейчас перспективные и молодые не пойдут - уж больно клуб захудал. Только любители каталонских пляжей вроде Левандовского.
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Ответ NartApsua
Справедливости ради, за последние пару лет в Барсу пришли Кунде, Рафинья, Торрес, Гюндоган, Левандовски.. Купят толкового опорника, и состав будет очень даже неплохо укомлектован) Так что всё не так плохо)
Роке, Кристенсен, аренда Канселу и Феликса:) А хомячки до сих пор верят в сказки про бедность:)) У Барселоны одна проблема это вписаться в потолок зарплат, т.к. при Тебасе риал может брать кредиты на 200 лет и потолок будет 700, а у Барселоны 200:))
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