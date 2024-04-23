«Лейпциг» спокойно воспринимает интерес «Барсы» к Ольмо. Отдельных отступных для «блауграны» нет – игрок или перейдет за 60 млн евро, или останется

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо деньги Футбол

«РБ Лейпциг» рассматривает разные варианта продолжения карьеры Дани Ольмо.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, «РБ Лейпциг» со спокойствием относится к заинтересованности «Барселоны» в приобретении 25-летнего испанского полузащитника.

«Либо Ольмо останется в клубе, либо немцы получат 60 миллионов евро. На данный момент с «РБ Лейпциг» никто не связывался, хотя интерес к Дани у топ-клубов имеется.

Никакого особого варианта отступных, который распространяется исключительно на «Барсу» или другие испанские клубы, не существует», – написал Филипп Хинце. 

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» планировало оформить переход Дани Ольмо в рассрочку. Сам игрок не возражает против перехода в каталонский клуб. 

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17 комментариев
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Сейчас обвинят Лейпциг в Мадридизме
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Лейпциг думаю вовсе не расстроится если Ольмо уйдёт за 60 млн. В нынешнем состоянии он дорожать точно не будет, а играет он редко из-за травм.
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Если у Барсы есть 60 миллион, то очень глупо тратить их на такого среднего игрока. Ольмо - игрок, который не испортит, но не тот, кто будет делать разницу
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А чьё место в составе он займёт? Феррана?
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Дани отличный игрок , но к сожаленю травмы любят его .
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Игроки бчк пошарят в карманах и скинутся на трансфер?
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а несколько спокойно он это воспринимает?
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Не понимаю, говорят у Барсы большие проблемы с финансами, но постоянно всплывают какие-то слухи на большие суммы.
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остаётся *Или*
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Лапорта: Как это у вас нет рассрочки на 10 лет?!
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Купите лучше за эти деньги молодого Нико Вильямса
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Конечно спокойно, у Барсы и 10 млн нет, какие там 60…
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Ответ alessandroma
А чьё место в составе он займёт? Феррана?
На левый фланг скорее всего
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Ответ SaH4r.
На левый фланг скорее всего
вместо кого?
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Ответ Vatikan
вместо кого?
Феликс
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Ответ fcb812
Купите лучше за эти деньги молодого Нико Вильямса
Это было бы в самый раз сейчас. Но почему-то его трансфер рассматривают только на лето 25-го года.
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