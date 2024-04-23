«Лейпциг» спокойно воспринимает интерес «Барсы» к Ольмо. Отдельных отступных для «блауграны» нет – игрок или перейдет за 60 млн евро, или останется
«РБ Лейпциг» рассматривает разные варианта продолжения карьеры Дани Ольмо.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, «РБ Лейпциг» со спокойствием относится к заинтересованности «Барселоны» в приобретении 25-летнего испанского полузащитника.
«Либо Ольмо останется в клубе, либо немцы получат 60 миллионов евро. На данный момент с «РБ Лейпциг» никто не связывался, хотя интерес к Дани у топ-клубов имеется.
Никакого особого варианта отступных, который распространяется исключительно на «Барсу» или другие испанские клубы, не существует», – написал Филипп Хинце.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» планировало оформить переход Дани Ольмо в рассрочку. Сам игрок не возражает против перехода в каталонский клуб.