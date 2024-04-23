«Лейпциг» спокойно воспринимает интерес «Барсы» к Ольмо. Отдельных отступных для «блауграны» нет – игрок или перейдет за 60 млн евро, или останется

«РБ Лейпциг» рассматривает разные варианта продолжения карьеры Дани Ольмо.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, « » со спокойствием относится к заинтересованности «Барселоны» в приобретении 25-летнего испанского полузащитника.

«Либо Ольмо останется в клубе, либо немцы получат 60 миллионов евро. На данный момент с «РБ Лейпциг» никто не связывался, хотя интерес к Дани у топ-клубов имеется.

Никакого особого варианта отступных, который распространяется исключительно на «Барсу» или другие испанские клубы, не существует», – написал Филипп Хинце.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» планировало оформить переход Дани Ольмо в рассрочку. Сам игрок не возражает против перехода в каталонский клуб.