«Барса» и «Сити» встречались с агентами Ольмо. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро
«Барселона» начала работу над трансфером Дани Ольмо.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, в среду спортивный директор каталонцев Деку встретился с агентами и отцом Ольмо, чтобы оценить шансы на переход Дани в «Барселону». Клуб считает подписание полузащитника «РБ Лейпциг» главной целью на предстоящее лето.
Также утверждается, что на прошлой неделе с представителями игрока связывался «Манчестер Сити».
Контракт испанского полузащитника с «РБ Лейпциг» действует до 2027 года, сумма отступных составляет около 60 млн евро. Подробная статистика Ольмо – здесь.
Вопрос был о зарплате Файе после перевода его в основную команду. В связи с интересом других клубов, Барселона хочет чтобы игрок был доволен и не рассматривал другие варианты.
Нико ведут уже очень давно, вот его и подпишут скорее всего, когда кап зарплат вернётся в более менее жизнеспособное состояние.