«Барса» и «Сити» встречались с агентами Ольмо. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро

«Барселона» начала работу над трансфером Дани Ольмо.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, в среду спортивный директор каталонцев Деку встретился с агентами и отцом Ольмо, чтобы оценить шансы на переход в «Барселону». Клуб считает подписание полузащитника « » главной целью на предстоящее лето.

Также утверждается, что на прошлой неделе с представителями игрока связывался « ».

Контракт испанского полузащитника с «РБ Лейпциг» действует до 2027 года, сумма отступных составляет около 60 млн евро. Подробная статистика Ольмо – здесь.