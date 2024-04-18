«Барса» и «Сити» встречались с агентами Ольмо. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг агенты Дани Ольмо Футбол

«Барселона» начала работу над трансфером Дани Ольмо.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, в среду спортивный директор каталонцев Деку встретился с агентами и отцом Ольмо, чтобы оценить шансы на переход Дани в «Барселону». Клуб считает подписание полузащитника «РБ Лейпциг» главной целью на предстоящее лето.

Также утверждается, что на прошлой неделе с представителями игрока связывался «Манчестер Сити».

Контракт испанского полузащитника с «РБ Лейпциг» действует до 2027 года, сумма отступных составляет около 60 млн евро. Подробная статистика Ольмо – здесь.

21 комментарий
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Источник Жорди Хиль утверждает: Отец Ольмо является спортивным директором агентства, услугами которого пользуется защитник Барселоны Микаиле Файе.

Вопрос был о зарплате Файе после перевода его в основную команду. В связи с интересом других клубов, Барселона хочет чтобы игрок был доволен и не рассматривал другие варианты.
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Ответ Евгений Сидоров
60 мультов от сити или 60 мультов от барсы в рассрочку на 5 лет)
Ты действительно думаешь что в мире хоть один клуб платит за трансферы одним траншем? Или ты пытался пошутить, но т.к глуповат вышло слабо?
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И на какой позиции он собрался играть?! В Барсе всё и так занято. Опорник нужен, а не Ольмо
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Ответ marshalericsson1357
Источник Жорди Хиль утверждает: Отец Ольмо является спортивным директором агентства, услугами которого пользуется защитник Барселоны Микаиле Файе. Вопрос был о зарплате Файе после перевода его в основную команду. В связи с интересом других клубов, Барселона хочет чтобы игрок был доволен и не рассматривал другие варианты.
Так далеко Sports не копает)
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Слишком хрустальный, да и травм уже было не мало, так что 60 за него никто не даст, тем более Барселона у которой на позиции Ольмо проблем вроде нет.
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Ольмо может закрыть левый фланг атаки в Барселоне, но слабо верится, что у них есть деньги
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Да неее, ценник слишком завышен.
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Барса за компанию пошел на встречу с агентом
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Сити должны обратить внимание на Виртц а Барса должна закрыть самый проблемную позицию т.е нужен опорник.
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Опорника купите бездари , какой ольмо и так атакующих пруд пруди
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Ага) Лапорта 10 лямов предложит?)))
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Ответ &_Bishep_&
Да неее, ценник слишком завышен.
В этом и суть отступных.
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Ответ Евгений Сидоров
60 мультов от сити или 60 мультов от барсы в рассрочку на 5 лет)
Ты наверное настолько богатый Евгений Сидоров, что кредитов не берёшь?
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Ответ <Inter>
Ольмо может закрыть левый фланг атаки в Барселоне, но слабо верится, что у них есть деньги
У него есть потолок, и кажется он его достиг, да и фланг этот никто со времён Неймара так и не закрыл.
Нико ведут уже очень давно, вот его и подпишут скорее всего, когда кап зарплат вернётся в более менее жизнеспособное состояние.
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