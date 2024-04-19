«Барса» хочет подписать Ольмо летом в рассрочку. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро

«Барселона» хочет подписать Дани Ольмо летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб настроен серьезно. Однако отступные за хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро, из-за чего «Барса» хочет купить игрока в рассрочку.

Отмечается, что сам Ольмо готов вернуться в «Барсу», в академии которой занимался. Контракт испанского полузащитника с «РБ Лейпциг» действует до 2027 года. Подробная статистика Ольмо – здесь.