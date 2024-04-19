«Барса» хочет подписать Ольмо летом в рассрочку. Отступные хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

«Барселона» хочет подписать Дани Ольмо летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб настроен серьезно. Однако отступные за хавбека «Лейпцига» – 60 млн евро, из-за чего «Барса» хочет купить игрока в рассрочку.

Отмечается, что сам Ольмо готов вернуться в «Барсу», в академии которой занимался. Контракт испанского полузащитника с «РБ Лейпциг» действует до 2027 года. Подробная статистика Ольмо – здесь.

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35 комментариев
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Ответ Surviving
Зачем это РБ?
у руководства Барселоны есть вера, что все хотят им помочь
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+59
0-0-24
+43
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+41
Ответ Любезный Коссутий
0-0-24
8-800-555-35-35
Лучше позвонить, чем у кого то занимать)
+26
-2
+24
Вчера видел Лапорту в отделении совкомбанка, халву оформлял 💳
+17
0
+17
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Он не игрок уровня реала, тот же Торрес лучше играет
Реал тут причём вообще?)
+10
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Ответ Surviving
Зачем это РБ?
Правильно, РБ был создан для того , чтобы зарабатывать деньги.
А не для поддержки банкротов !
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Зачем это РБ?
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+4
Пусть отдыхают с такими желаниями. Лейпцигу проще в АПЛ продать его
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В Сплит с яндекса
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Ага. Вы бы еще льготную ипотеку оформите.)
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Зачем он нужен?
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Ольмо - самый переоцененный игрок нынешней испанской сборной. Если Барса его подпишет, это будет очередная тупая история про ДНК, которая обернется провалом
Индивидуально очень сильный игрок с прекрасным виденьем поля, не разделяю Вашего мнения. Я думаю провал может быть только, как в случае с Тиаго в Ливерпуле, который, как футболист - великолепен, но травмы замучили игрока, так же и Ольмо очень сильно им подвержен.
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Ответ cukken
Нико и Ольмо надо брать, и продавать неликвид. Атаку железно нужно освежать.
Ольмо зачем?
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Ответ Val Smith
Возможно в обратную сторону пойдёт несколько талантов. Лейпциг умеет их раскрывать. Лапорт живёт здесь и сейчас и может согласиться. Он уже занял деньги в счёт будущих доходов.
Вроде Мариба его фамилия, который хотел всё и сразу(особенно много денег) да вот только на футбол рановато забил.
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Ответ Surviving
Зачем это РБ?
Возможно в обратную сторону пойдёт несколько талантов. Лейпциг умеет их раскрывать. Лапорт живёт здесь и сейчас и может согласиться. Он уже занял деньги в счёт будущих доходов.
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Только что купили Ромеу за 55, лучше купить опорника
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Оттянутый форвард, играть без ЦФ, он нам не сдался от слова совсем, Нико-Ольмо-Ямаль, эти создают огромное количество моментов, ну и свою реализацию подтянуть. Обыграть, сместиться и выкатить на пустые или под удар, они уже могут, что не раз показывали.
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А что ещё можно было ожидать от Жоры-ипотеки)
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Ольмо в Барсу - фейк:))
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Возьмут в рассрочку а потом просрочат срок платежа 😅
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А что у них нет Каспи Реда?
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