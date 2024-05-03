Фаулер о Моуринью в «Ливерпуле»: «Реал» после ухода Зидана в 2021-м вместо молодого и перспективного тренера взял опытного Анчелотти, это может послужить примером»
Робби Фаулер считает, что «Ливерпуль» мог бы пригласить Жозе Моуринью.
«Мне было бы понятно, почему мог бы быть назначен кто-то вроде Моуринью. В этом случае примером может послужить «Реал». Когда Зидан ушел во второй раз, в 2021 году, клуб не начал искать молодого и перспективного тренера, а обратился к опытному тренеру в лице Карло Анчелотти.
Этот опыт и понимание дела определенно могут помочь клубу, находящемуся в переходной фазе. Но если новый тренер – человек с характером и пониманием клуба, фанатов и культуры, все может стать немного проще.
Думаю, конкретно для этой команды без разницы, опытный придет тренер или нет. Важнее, чтобы тренер и клуб чувствовали друг друга. Все зависит от того, как кто-то вроде Арне Слота адаптируется к ситуации и клубу. Если Арне создаст правильную обстановку для процветания игроков, он получит всеобщую поддержку», – сказал бывший форвард «красных» в интервью Crypto Casino LTD.
Из минусов: Пеп снова сбежать сможет.. Ведь с Клоппом они привыкли полировать друг друга....а Жозе на это не подпишется.
Насчёт Ливерпуля - очень спорно. Клуб нуждается в перестройке, а Жозе привык работать с готовым продуктом.