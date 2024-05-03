Фаулер о Моуринью в «Ливерпуле»: «Реал» после ухода Зидана в 2021-м вместо молодого и перспективного тренера взял опытного Анчелотти, это может послужить примером»

Теги Карло Анчелотти Жозе Моуринью Ливерпуль Робби Фаулер премьер-лига Англия Реал Мадрид Зинедин Зидан Арне Слот Футбол

Робби Фаулер считает, что «Ливерпуль» мог бы пригласить Жозе Моуринью.

«Мне было бы понятно, почему мог бы быть назначен кто-то вроде Моуринью. В этом случае примером может послужить «Реал». Когда Зидан ушел во второй раз, в 2021 году, клуб не начал искать молодого и перспективного тренера, а обратился к опытному тренеру в лице Карло Анчелотти.

Этот опыт и понимание дела определенно могут помочь клубу, находящемуся в переходной фазе. Но если новый тренер – человек с характером и пониманием клуба, фанатов и культуры, все может стать немного проще.

Думаю, конкретно для этой команды без разницы, опытный придет тренер или нет. Важнее, чтобы тренер и клуб чувствовали друг друга. Все зависит от того, как кто-то вроде Арне Слота адаптируется к ситуации и клубу. Если Арне создаст правильную обстановку для процветания игроков, он получит всеобщую поддержку», – сказал бывший форвард «красных» в интервью Crypto Casino LTD.

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17 комментариев
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Насчёт результатов сложно предвидеть, но вот неистово психовать в технической зоне Моур может похлеще Клоппа..

Из минусов: Пеп снова сбежать сможет.. Ведь с Клоппом они привыкли полировать друг друга....а Жозе на это не подпишется.
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Ответ Arthurino
Как эти двое успевают так быстро прибегать под новости, где есть любое, даже максимально косвенное, упоминание Реала, а потом позориться на глазах у всего сайта? Сразу видно, взрослые люди в пятницу вечером проводят досуг, занимаясь любимым делом
они на запрлате у спортса, сотрудники редакции
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Папа Карло в Реале в 14-ом году ЛЧ взял после кризиса в начале десятилетия, у него заслуг перед Реалом не меньше чем у Зидана, вот и получил второй шанс после условного понижения с Эвертоном. И полностью его оправдал ещё одной еврочашкой, чемпионством, и шансом взять юбилейную ЛЧ для клуба. Моур такие же шансы в Челси получал во второй заход, и был относительно успешен.

Насчёт Ливерпуля - очень спорно. Клуб нуждается в перестройке, а Жозе привык работать с готовым продуктом.
+7
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Как эти двое успевают так быстро прибегать под новости, где есть любое, даже максимально косвенное, упоминание Реала, а потом позориться на глазах у всего сайта? Сразу видно, взрослые люди в пятницу вечером проводят досуг, занимаясь любимым делом
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Когда последний раз Моур топовый результат давал. Или Ливерпуль хочет за ЛК/ЛЕ бороться?
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Ливерпуль с Моуринью будет бороться за прописку в Премьер Лиге
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Человек лет 10, если не больше, зарабатывает на жизнь на неустойках по контрактам.
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Этого ещё не хватало!
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Ответ dr. cage
Насчёт результатов сложно предвидеть, но вот неистово психовать в технической зоне Моур может похлеще Клоппа.. Из минусов: Пеп снова сбежать сможет.. Ведь с Клоппом они привыкли полировать друг друга....а Жозе на это не подпишется.
Пока Пеп один раз сбежит, Жозе пять раз уволят.
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