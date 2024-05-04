«Реал» 28 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Это повторение сезонного рекорда, установленного в 1990-м

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кадис рекорды Футбол

«Реал» повторил свою рекордную серию без поражений в одном чемпионате Испании.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Кадис» (3:0) в 34-м туре – это ее седьмая победа подряд.

В последний (и единственный в этом сезоне) раз мадридцы проигрывали в Ла Лиге 24 сентября – «Атлетико» (1:3). С тех пор у них 22 победы и 6 ничьих.

Серия из 28 матчей без поражений в отдельно взятом сезоне у «Реала» была только единожды – в чемпионате-1989/90. С учетом разных сезонов лучший результат – 30 игр (с мая 1988 года по апрель 1989 года).

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17 комментариев
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Величайший клуб в истории футбола 💪
Надеюсь в среду порадуют нас финалом ЛЧ)
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-11
+39
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
🧯🧯🧯
+37
-2
+35
Ответ madaev
Как жаль, что донному Атлетико слили
Это поражение дал клубу очень многое. Анчелотти, очень многое изменил в команде.
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Ребята очень трудились в этом сезоне,и показали хорошие результаты и в лч и в Ла лиге )Hala Madrid U NADA MAS 🤍
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сильнейший клуб мира☠️👊🏻💪🏻
+13
-4
+9
Как жаль, что донному Атлетико слили
+11
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+9
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Что-то отсутствие требла никак не помещало Мадриду стать лучшей командой 20 века.
+9
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Ответ madaev
Как жаль, что донному Атлетико слили
Жалко было в КК слить, реально можно было с такой скамейкой и игрой и КК зацепить, несмотря на травмы
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Нет никаких сомнений - Реал величайший клуб современности !
+8
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Не Байер Хаби Алонсо, конечно, но тоже более чем достойный результат. Анчелотти не стареет душой и не проседает по футбольным скиллам, приятно наблюдать успехи Реала во главе с таким мастеровитым тренером.
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Ответ vtsch4svws
Это ты решила?
М-да когда нечем крыть, то сразу переходите на грубость. Почитайте кому, когда и за что вручили статуэтку лучшего клуба ХХ века. Но как Вы наверное уже догадались - это Реал Мадрид. Но понимаю, откуда юноше это знать, в тиктоке этого не показывают.
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При Куртуа и Милитао такой фигни не было
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Лучшие на все времена 👏👏👏.
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Ответ vtsch4svws
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Не в треблах счастье. А в колличестве долгов и не возможности покупать игроков😂
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