«Реал» 28 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Это повторение сезонного рекорда, установленного в 1990-м
«Реал» повторил свою рекордную серию без поражений в одном чемпионате Испании.
Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Кадис» (3:0) в 34-м туре – это ее седьмая победа подряд.
В последний (и единственный в этом сезоне) раз мадридцы проигрывали в Ла Лиге 24 сентября – «Атлетико» (1:3). С тех пор у них 22 победы и 6 ничьих.
Серия из 28 матчей без поражений в отдельно взятом сезоне у «Реала» была только единожды – в чемпионате-1989/90. С учетом разных сезонов лучший результат – 30 игр (с мая 1988 года по апрель 1989 года).
Надеюсь в среду порадуют нас финалом ЛЧ)