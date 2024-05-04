«Реал» 28 матчей не проигрывает в Ла Лиге. Это повторение сезонного рекорда, установленного в 1990-м

«Реал» повторил свою рекордную серию без поражений в одном чемпионате Испании.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила « » (3:0) в 34-м туре – это ее седьмая победа подряд.

В последний (и единственный в этом сезоне) раз мадридцы проигрывали в 24 сентября – «Атлетико» (1:3). С тех пор у них 22 победы и 6 ничьих.

Серия из 28 матчей без поражений в отдельно взятом сезоне у « » была только единожды – в чемпионате-1989/90. С учетом разных сезонов лучший результат – 30 игр (с мая 1988 года по апрель 1989 года).