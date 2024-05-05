Колосков о «Краснодаре»: «С «Ахматом» как размазня играли. Ни о каком чемпионстве думать нельзя, они просто не готовы. Ошибка на ошибке»

Вячеслав Колосков считает, что «Краснодар» не готов к борьбе за чемпионство.

В субботу краснодарцы дома уступили « » (0:1) в матче 27-го тура Мир и упустили возможность выйти на первое место в таблице. У «Краснодара» 50 очков в 27 играх, у «Зенита» – 50 в 26.

«Краснодар» плохо готов, сейчас не нервничать надо, а, наоборот, собрать волю в кулак и выигрывать. Упустили шанс в Самаре, теперь здесь как размазня играли. С такой игрой ни о каком чемпионстве думать нельзя.

С моей точки зрения, они просто не готовы и физически, и тактически, и в волевом плане. До 55-й минуты вообще игры не было как таковой, ходили-бродили по полю. Ошибка на ошибке, ну что это за игра? У меня полное разочарование от игры « », – сказал почетный президент РФС.

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