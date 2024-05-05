Колосков о «Краснодаре»: «С «Ахматом» как размазня играли. Ни о каком чемпионстве думать нельзя, они просто не готовы. Ошибка на ошибке»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Вячеслав Колосков Краснодар ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков считает, что «Краснодар» не готов к борьбе за чемпионство.

В субботу краснодарцы дома уступили «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ и упустили возможность выйти на первое место в таблице. У «Краснодара» 50 очков в 27 играх, у «Зенита» – 50 в 26. 

«Краснодар» плохо готов, сейчас не нервничать надо, а, наоборот, собрать волю в кулак и выигрывать. Упустили шанс в Самаре, теперь здесь как размазня играли. С такой игрой ни о каком чемпионстве думать нельзя.

С моей точки зрения, они просто не готовы и физически, и тактически, и в волевом плане. До 55-й минуты вообще игры не было как таковой, ходили-бродили по полю. Ошибка на ошибке, ну что это за игра? У меня полное разочарование от игры «Краснодара», – сказал почетный президент РФС.

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7 комментариев
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Все говорят Краснодар, Краснодар, как проиграл. Но, а я скажу Магомед Адиев! Один из лучших тренеров в стране, его ждет большое будущее. Везде давал результат. Умеет найти общий язык с игроками, тактически подкован, хороший мотиватор.
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Так и Зенит далек от идеала. Чемпион в этом году неочевидный.
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Не удивительно, там "тренер" Мурад "Адидас"
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Как же обидно, наверное, Ивичу сейчас смотреть на команду, которую он мог сделать чемпионом, но не дали
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А чего ещё можно было ожидать от толпы латиносов? Зарплата нехилая капает, еврокубков всё равно нет, нет никакой мотивации. Вот когда состав Краснодара состоял из местных игроков, то ребята бились за себя, за город, за клуб. А эти завтра уедут с миллионами на счётах и плевать они хотели на всех тут
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