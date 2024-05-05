Сафонов о шансах «Краснодара» на титул после 0:1 от «Ахмата»: «Математические. Нужно побеждать в оставшихся матчах»
Матвей Сафонов рассказал о настрое «Краснодара» на предстоящие матчи чемпионата.
Вчера «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ. У них с «Зенитом» по 50 очков, но у команды Сергея Семака на матч меньше – сегодня она сыграет с «Факелом» в гостях.
– Какой настрой на следующие матчи?
– Победить.
– Все так же – три финала?
– Вы сами все знаете. Наша задача – выходить и побеждать в каждом матче. Иногда получается, иногда нет. Сегодня не получилось. Вопросы к нашим футболистам есть, но не совсем.
– Шансы на чемпионство остаются?
– Математические – да.
– Не выиграть чемпионство критично или в случае серебра сезон тоже можно занести в актив?
– Тяжело сказать. Если перед сезоном нам сказали бы, что будет удовлетворительным результатом войти в тройку, я думаю, что многие согласились бы. Понятно, что хочется максимума. Но мы имеем то, что имеем. Нужно выходить и побеждать в оставшихся матчах, – сказал Сафонов.
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