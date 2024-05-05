Сафонов о шансах «Краснодара» на титул после 0:1 от «Ахмата»: «Математические. Нужно побеждать в оставшихся матчах»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов рассказал о настрое «Краснодара» на предстоящие матчи чемпионата.

Вчера «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ. У них с «Зенитом» по 50 очков, но у команды Сергея Семака на матч меньше – сегодня она сыграет с «Факелом» в гостях.

– Какой настрой на следующие матчи?

– Победить.

– Все так же – три финала?

– Вы сами все знаете. Наша задача – выходить и побеждать в каждом матче. Иногда получается, иногда нет. Сегодня не получилось. Вопросы к нашим футболистам есть, но не совсем.

– Шансы на чемпионство остаются?

– Математические – да.

– Не выиграть чемпионство критично или в случае серебра сезон тоже можно занести в актив?

– Тяжело сказать. Если перед сезоном нам сказали бы, что будет удовлетворительным результатом войти в тройку, я думаю, что многие согласились бы. Понятно, что хочется максимума. Но мы имеем то, что имеем. Нужно выходить и побеждать в оставшихся матчах, – сказал Сафонов.

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7 комментариев
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Чисто Дортмунд от мира РПЛ. Зенит им буквально в руки пихает кубок чемпионский, а они отчаянно отмахиваются и бросают кубок обратно )
+7
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Ответ Wiley Fox
Я помню, что когда у Зенита Адвоката перестала получаться игра, игроки сами к нему подошли и сказали : дорогой Дик, давайте мы не будем придумывать велосипед и будет играть так, как мы умеем. Тренер сказал "ок, давайте попробуем ". И команда вышла и накидала 4 мяча Баварии. ----- Ну как можно в этот идиотский сценарий верить? Накидал Газпром кучу бабла так,что на нём Бавария жировала кучу лет, скупая все, что плохо прибито Только идиоты верят, что кубок УЕФА не купили Баварии не нужен был этот сратый кубок в коллекцию
Дружище, у тебя из 10 комментариев 8 написано про заговоры и договорняки всех со всеми.
На самом деле заговором был не только матч Зенита с Баварией, но и весь спортс. ру. Этот сайт и его посетителей специально придумал лечащий врач для твоей социализации в обществе. Почти как в "Острове проклятых" с Ди Каприо.
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И так после каждого матча говорите, что нужно побеждать в оставшихся матчах, пока таки Зенит не станет чемпионом и вы скажете : впереди новый сезон будем стараться в нем )
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