Мостовой о Карпине: «Средненький тренер по результатам, даже Зарема понимает, что он уже 20 лет без титулов. Как-то Федун уже сказал про него, мне добавить нечего»

Теги Байер Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Зарема Салихова Футбол

Александр Мостовой поддержал позицию Заремы Салиховой по Валерию Карпину.

– Вчера «Ростов» проиграл «Балтике». Карпин вновь остался без трофея, удивлены?

– Нет, а чему удивляться тут? Даже Зарема, которая далека от футбола, понимает и говорит, что Карпин уже 20 лет без титулов. Здесь нечего добавить. Зато все кричат «Валера, Валера» на каждом шагу.

– Карпин все-таки хороший тренер.

– А кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то.

– Но ведь он ставит «Ростову» красивый, атакующий футбол. Нет?

– У «Ростова» игра такая же, как и у всех, по большому счету. Красивая игра – это у «Байера», вот это точно красиво. Сколько они там не проигрывают? И титул есть.

– При всем этом Валерия Карпина многие хотят видеть в «Спартаке».

– Он был в «Спартаке» уже три раза, причем в разных должностях, и ничего не выиграл. Как-то Федун уже сказал про Карпина. Мне добавить нечего по этому поводу, – заявил бывший хавбек красно-белых.

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112 комментариев
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Так выглядит зависть
+117
-4
+113
иными словами, чеканка это необходимое условие... но не достаточное
+62
-1
+61
Ответ Олег Акимов
Сколько Мостовой выиграл трофеев как тренер?
Что же вы сразу с козырей начинаете?
+48
-1
+47
Ответ Олег Акимов
Сколько Мостовой выиграл трофеев как тренер?
Столько же сколько и Карпин, если что
+44
-8
+36
Чет царь ненастоящий по ходу вью давал- настоящий недавно рассказывал, как они с Валерой недавно на турнире мило пообщались)
+28
-1
+27
Сколько Мостовой выиграл трофеев как тренер?
+28
-1
+27
Ответ .ru
иными словами, чеканка это необходимое условие... но не достаточное
Ещё надо иметь футбольную походку.
+20
-1
+19
Ответ TheCasper13
Чет царь ненастоящий по ходу вью давал- настоящий недавно рассказывал, как они с Валерой недавно на турнире мило пообщались)
Все зависит от полноты налитого стакана. Мост, конечно смешон. Из царя в шуты.
+19
-5
+14
Зато я помню , кто был капитаном команды чупа чупс )
+11
0
+11
Прикол в том, что и сама Зарема ничего в футболе не понимает.
+10
0
+10
Ответ Глебов Илья
сбитый летчик)
Мостовой? так он и не взлетал, как тренер. И не взлетит
+5
0
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Эти два парня в своё время блестнули в Спартаке,Сельте, каждый ещё где-то по своему...В Сельте просто разрывали !!!Что затем случилось...Не суть.Суть в том,что как футболисты, они вполне сопоставимы...Как тренеры нет...И как люди нет...!!!
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сбитый летчик)
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да, таким подонком надо ещё умудриться быть.... всаженный по полной мост
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Ответ Михо
Так выглядит зависть
Но ведь Карпин действительно средний тренер.

Что здесь оскорбительного?

Карпин, кстати с этим согласен. Он сам себя как тренера охарактеризовал, как "ничего особенного"
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На словах ты Лев Толстой, а на деле..
+3
0
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Валерий обязательно выиграет ещё титул и не один. Да, пока не получается. Но, всё равно, он хороший, современный тренер, очень интересный человек. Всё у него получится.
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Саня молодец, конечно. Ежедневно набрасывает, вроде как всем надоесть должно, но нет, остро, каждый раз масса комментариев.
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0
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А что Мостовой не так сказал ? За 20 лет тренерской карьеры Карпин ничего и нигде не выиграл. Даже Кубок не в состоянии выиграть.
А в России все тренеры что то выигрывают ?
+3
-1
+2
тут чувствуется некоторая неприязнь к Карпину
а за что Саша так не любит Валеру, напомните, пожалуйста
+2
0
+2
Так, стоп. А чего это мы на Зарему ссылаемся? Она что, чеканить научилась?
+2
0
+2
Мостовой входит в тройку лучших игроков в истории России.. я на него смотрел реально как на царя.. но вот как он начал интервью давать - все хорошее впечатление испортил.. теперь все смеются над ним, не царь он а клоун
+2
0
+2
Одна халтурщица ,другой профессор кислых щей ))) а кто у нас с региональными командами брал титулы ? Абаскаль ? Тедеско нытык ,Федотов или Личка с Шалимовым ? Ваше призвание тявкать,одну сложно назвать женщиной ,другого нито не берет
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Ответ Diego 95
Кто меня минусует,вы считаете Карпина топ тренером значит?)
Есть только чёрное и белое?
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Разница в том, что Валера тренирует уже двадцать лет, а "эксперт" все языком мелет
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А Мостовой что рвется в тренеры любого скама как Карпин ? Тот даже всякий шлак типа Армавира рвался тренировать лишь бы платили.
А Валера за работу деньги получает А Мостовой за нытье
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При этом Семак, который выигрывает титулы, у него тоже не считается, потому что он их выигрывает не с Уралом. Фу таким быть.
+2
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Сколько же зависти и говна в этом шуте гороховом... Вся его сущность, когда Карпин бодался с Зиданом. ---Я переводил слова на французский, а в подтибунке типа пытался разнять наших игроков с французами. Жалкая личность. Валера работает, а ты даже учиться не хочешь. Всё жалуешься, денег не хватает.
+2
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даже зарема?!))))))) кто то ещё на неё ведётся??))))
+2
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А Мостовой что рвется в тренеры любого скама как Карпин ? Тот даже всякий шлак типа Армавира рвался тренировать лишь бы платили.
Мостовой даже В Медиа лиге кого то тренировал и вылетел
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