Мостовой о Карпине: «Средненький тренер по результатам, даже Зарема понимает, что он уже 20 лет без титулов. Как-то Федун уже сказал про него, мне добавить нечего»
Александр Мостовой поддержал позицию Заремы Салиховой по Валерию Карпину.
– Вчера «Ростов» проиграл «Балтике». Карпин вновь остался без трофея, удивлены?
– Нет, а чему удивляться тут? Даже Зарема, которая далека от футбола, понимает и говорит, что Карпин уже 20 лет без титулов. Здесь нечего добавить. Зато все кричат «Валера, Валера» на каждом шагу.
– Карпин все-таки хороший тренер.
– А кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то.
– Но ведь он ставит «Ростову» красивый, атакующий футбол. Нет?
– У «Ростова» игра такая же, как и у всех, по большому счету. Красивая игра – это у «Байера», вот это точно красиво. Сколько они там не проигрывают? И титул есть.
– При всем этом Валерия Карпина многие хотят видеть в «Спартаке».
– Он был в «Спартаке» уже три раза, причем в разных должностях, и ничего не выиграл. Как-то Федун уже сказал про Карпина. Мне добавить нечего по этому поводу, – заявил бывший хавбек красно-белых.
Что здесь оскорбительного?
Карпин, кстати с этим согласен. Он сам себя как тренера охарактеризовал, как "ничего особенного"
а за что Саша так не любит Валеру, напомните, пожалуйста