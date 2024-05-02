Зарема о Карпине: «Шел 20-й год тренерской карьеры без титулов. И все-таки лучшие годы прошли в «Спартаке» при Федуне»

Зарема Салихова назвала лучший период в тренерской карьере Валерия Карпина.

« » дома уступил «Балтике» (0:1) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетел из турнира.

«Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И все-таки лучшие годы прошли в « » при Федуне.

Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить «Балтику», ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», – сказала супруга экс-президента « » .

«Спартак» сыграет с «Балтикой» в Калининграде в финале Пути регионов Кубка России