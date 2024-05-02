Зарема о Карпине: «Шел 20-й год тренерской карьеры без титулов. И все-таки лучшие годы прошли в «Спартаке» при Федуне»
Зарема Салихова назвала лучший период в тренерской карьере Валерия Карпина.
«Ростов» дома уступил «Балтике» (0:1) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетел из турнира.
«Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И все-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне.
Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить «Балтику», ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
«Спартак» сыграет с «Балтикой» в Калининграде в финале Пути регионов Кубка России
Зарема - сожительница Федуна .
Карпина в отсутствие Федуна в клуб позвать могут , Зарема без Федуна никто и звать ее никак .
Хочет быть владычицей морскою"
У разбитого корыта останется
Возможно, Зарема Салихова недопонимает, что на каждый титул масса претендентов как среди тренеров, так и игроков. Единицы из массы становятся лауреатами. Оставшимся немногим претендентам приходится довольствоваться почётным званием дипломантов.
Всё остальное -- аккомпанемент.
А вот почему у нее так насчет Карпина подгарает - вопрос )
Может пора домой ?
главное - сама игра, стиль и харизма игроков и тренеров,
а не титулы, которые идут бонусом,
иначе болельщики не тратили бы по-полдня на дорогу
и не высиживали бы на стадионах по два часа...
а титулы - это мотыль для фанатов, которым всю жызнь 14ть...)
Поэтому прав Амарал что не нужен Валера Спартаку.