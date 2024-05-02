Зарема о Карпине: «Шел 20-й год тренерской карьеры без титулов. И все-таки лучшие годы прошли в «Спартаке» при Федуне»

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Валерий Карпин Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова назвала лучший период в тренерской карьере Валерия Карпина.

«Ростов» дома уступил «Балтике» (0:1) в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетел из турнира.

«Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов. И все-таки лучшие годы Валерия Карпина прошли в «Спартаке» при Федуне.

Вчера Амарал сказал, что Карпина не рассматривает. Валера решил пропустить «Балтику», ибо нечего впустую встречаться, душу бередить», – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» сыграет с «Балтикой» в Калининграде в финале Пути регионов Кубка России

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38 комментариев
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у заремы тоже лучшие годы проходят при федуне, да и кто б её знал без федуна)
+97
-2
+95
Ответ Streetbor
у заремы тоже лучшие годы проходят при федуне, да и кто б её знал без федуна)
Ну боюсь там список был бы солидный 💦
+51
-4
+47
Один титул Спартака за 20 лет правления Федуна выглядит куда смешнее
+50
-7
+43
Неудивительно, что Валера в своё время не захотел работать с таким животным. И что он ценит свою текущую работу в Ростове, где подобных персонажей в руководстве нет.
+36
-9
+27
Карпин - легенда Спартака .
Зарема - сожительница Федуна .

Карпина в отсутствие Федуна в клуб позвать могут , Зарема без Федуна никто и звать ее никак .
+23
-3
+20
Что будет если скрестить ее с Мостовым?
+15
-4
+11
Ответ T622222
Что будет если скрестить ее с Мостовым?
"Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою"

У разбитого корыта останется
+9
-1
+8
Ответ Эдуард Романов
Один титул Спартака за 20 лет правления Федуна выглядит куда смешнее
Справедливости ради, три титула. Помимо чемпионства, ещё кубок и суперкубок России.
+5
0
+5
Ответ T622222
Что будет если скрестить ее с Мостовым?
Заресандр Салихостовой
+6
-1
+5
обидеть карпина может каждый. достаточно вспомнить, сколько он не выиграл титулов как тренер.
+6
-3
+3
Ответ anmsm33
Это пять ))
больше...
+3
0
+3
Самые нервные годы у Карпина были при Федуне, а сейчас он на расслабоне)
+3
-1
+2
«Шел 20-й год тренерской карьеры Карпина без титулов..."

Возможно, Зарема Салихова недопонимает, что на каждый титул масса претендентов как среди тренеров, так и игроков. Единицы из массы становятся лауреатами. Оставшимся немногим претендентам приходится довольствоваться почётным званием дипломантов.
Всё остальное -- аккомпанемент.
+2
0
+2
Ответ Abu Ibrahim
Карпин - легенда Спартака . Зарема - сожительница Федуна . Карпина в отсутствие Федуна в клуб позвать могут , Зарема без Федуна никто и звать ее никак .
ага, даже не жена
+4
-2
+2
Ответ T622222
Ну боюсь там список был бы солидный 💦
Это пять ))
+6
-4
+2
Ответ Двоечник
Самые нервные годы у Карпина были при Федуне, а сейчас он на расслабоне)
Так по большому одна основная задача - не вылететь, а остальное как пойдёт.
+1
0
+1
А у нас футбол что, в завоевании титулов заключается что ли? 99% игроков и тренеров их никогда не выигравают. Ну и? Зря, получается, в футбол играют и тренируют?
+1
0
+1
Ответ Lunatic Insane
больше...
🤣👍
+1
0
+1
Ответ Alexander Abyshko
Справедливости ради, три титула. Помимо чемпионства, ещё кубок и суперкубок России.
Я думал кубок уже не при нем выиграли, а Суперкубок за серьезный трофей не считаю, но даже если так, сути не меняет , что для такого клуба как Спартак результат максимально скромный
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Ответ T622222
Ну боюсь там список был бы солидный 💦
Не бойся, он и есть наверное
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Ответ Lehuard
А у нас футбол что, в завоевании титулов заключается что ли? 99% игроков и тренеров их никогда не выигравают. Ну и? Зря, получается, в футбол играют и тренируют?
В соревновательный - да.
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Вот вроде Зарема частенько все по делу говорит.
А вот почему у нее так насчет Карпина подгарает - вопрос )
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Видимо у Федуна плохо совсем эрекцией, что рот у неё совсем не закрывается)))
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Жёстко Зарема Равильевна унизила Валерку. Видимо есть за что. 😃
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Лучшие годы Валерия Георгиевича прошли в Испании.
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у федуна за 20 лет не сильно больше титулов. учитывая , сколько времени Валера не работал
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Лучшие голы подстилки прошли …
Может пора домой ?
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вот язва)
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в футболе, как и в любой другой игре,
главное - сама игра, стиль и харизма игроков и тренеров,
а не титулы, которые идут бонусом,
иначе болельщики не тратили бы по-полдня на дорогу
и не высиживали бы на стадионах по два часа...
а титулы - это мотыль для фанатов, которым всю жызнь 14ть...)
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Валера действительно выиграл 0 титулов как тренер. Причём последние года с Ростовом не было даже медальки.
Поэтому прав Амарал что не нужен Валера Спартаку.
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