Сака – 1-й игрок с 20+ голами за «Арсенал» с сезона-2019/20. Тогда Обамеянг забил 29 во всех турнирах

Букайо Сака забил 20-й гол в текущем сезоне за «Арсенал» во всех турнирах.

Команда под руководством одержала победу над «Борнмутом» со счетом 3:0 в 36-м туре АПЛ.

Хавбек «канониров» реализовал пенальти в этой игре. Таким образом, 22-летний игрок забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне: 16 мячей в и 4 гола в Лиге чемпионов.

Он первый игрок, забивший 20+ голов во всех турнирах за « » с сезона-2019/20, когда забил 29 голов.

Кроме того, Сака стал первым за 12 лет англичанином, сумевшим добиться такого результата, после Тео Уолкотта, который забил 21 гол в 2012 году.