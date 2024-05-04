Сака – 1-й игрок с 20+ голами за «Арсенал» с сезона-2019/20. Тогда Обамеянг забил 29 во всех турнирах

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Пьер-Эмерик Обамеянг Букайо Сака Футбол

Букайо Сака забил 20-й гол в текущем сезоне за «Арсенал» во всех турнирах.

Команда под руководством Микеля Артеты одержала победу над «Борнмутом» со счетом 3:0 в 36-м туре АПЛ.

Хавбек «канониров» Букайо Сака реализовал пенальти в этой игре. Таким образом, 22-летний игрок забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне: 16 мячей в АПЛ и 4 гола в Лиге чемпионов. 

Он первый игрок, забивший 20+ голов во всех турнирах за «Арсенал» с сезона-2019/20, когда Пьер-Эмерик Обамеянг забил 29 голов. 

Кроме того, Сака стал первым за 12 лет англичанином, сумевшим добиться такого результата, после Тео Уолкотта, который забил 21 гол в 2012 году. 

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3 комментария
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Сака ещё слишком молод, ему есть куда прибавлять, кажется подустал к концу сезона, нагрузка бешенная по интенсивности игр
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Что-то не слышал что бы стадионы гудели Саке из-за цвета кожи как винисиусу:) Может дело не в нем, и позорного бразильского симулянта надо дисквалифицировать за провокации:))
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А были мысли, что то пенальти на че его сломает.
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