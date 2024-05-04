Сака – 1-й игрок с 20+ голами за «Арсенал» с сезона-2019/20. Тогда Обамеянг забил 29 во всех турнирах
Букайо Сака забил 20-й гол в текущем сезоне за «Арсенал» во всех турнирах.
Команда под руководством Микеля Артеты одержала победу над «Борнмутом» со счетом 3:0 в 36-м туре АПЛ.
Хавбек «канониров» Букайо Сака реализовал пенальти в этой игре. Таким образом, 22-летний игрок забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне: 16 мячей в АПЛ и 4 гола в Лиге чемпионов.
Он первый игрок, забивший 20+ голов во всех турнирах за «Арсенал» с сезона-2019/20, когда Пьер-Эмерик Обамеянг забил 29 голов.
Кроме того, Сака стал первым за 12 лет англичанином, сумевшим добиться такого результата, после Тео Уолкотта, который забил 21 гол в 2012 году.