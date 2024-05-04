Артета о 3:0: «Арсенал» провел, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон и мог забивать 5 мячей. Потом «Борнмут» изменил ситуацию»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Букайо Сака Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Борнмутом».

Лондонский клуб одержал победу со счетом 3:0 в 36-м туре АПЛ.

Об игре

«Мы провели, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон. Мы могли легко забить три, четыре, пять мячей. Забили один. Надо отдать должное «Борнмуту» за то, что случилось потом – они изменили ситуацию, и игра стала более открытой, чего мы хотели избежать».

О Сака

«Уровень его стабильности похож на тот, что был в прошлом сезоне. Есть области, в которых он стал лучше. Я увидел новые грани в его игре. Он любит побеждать больше, чем три месяца назад», – сказал Артета

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Первый тайм был восхитителен, за исключением момента с Габриелем, но и там Салиба сыграл на высшем уровне!
+5
-1
+4
Ужасная реализация в первом тайме и во втором тоже. С пары метров по пустым воротам не могут попасть....что стало с прицелом у игроков??? Столько моментов заруинили что просто жесть.(((
+1
0
+1
Кстати, никого не удивила игра Томиясу? Выдавал праймового Зинченко знатно. Продвижение, пасы, ложный фулбек, как подменили.))
+2
-1
+1
Слишком однообразно. Не обманывайтесь на счёт и место в таблице, Арсенал нужно усилить, атаку разнообразить. Я бы сохранил Парти, и нужен нападающий. К моему сожалению Артета вряд ли будет изменять состав и стиль игры
0
0
0
У Ливерпуля так весь сезон почти.
0
0
0
У Ливерпуля так весь сезон почти.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий