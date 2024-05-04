Артета о 3:0: «Арсенал» провел, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон и мог забивать 5 мячей. Потом «Борнмут» изменил ситуацию»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Борнмутом».
Лондонский клуб одержал победу со счетом 3:0 в 36-м туре АПЛ.
Об игре
«Мы провели, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон. Мы могли легко забить три, четыре, пять мячей. Забили один. Надо отдать должное «Борнмуту» за то, что случилось потом – они изменили ситуацию, и игра стала более открытой, чего мы хотели избежать».
О Сака
«Уровень его стабильности похож на тот, что был в прошлом сезоне. Есть области, в которых он стал лучше. Я увидел новые грани в его игре. Он любит побеждать больше, чем три месяца назад», – сказал Артета.