Артета о 3:0: «Арсенал» провел, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон и мог забивать 5 мячей. Потом «Борнмут» изменил ситуацию»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Борнмутом».

Лондонский клуб одержал победу со счетом 3:0 в 36-м туре .

Об игре

«Мы провели, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон. Мы могли легко забить три, четыре, пять мячей. Забили один. Надо отдать должное « » за то, что случилось потом – они изменили ситуацию, и игра стала более открытой, чего мы хотели избежать».

О Сака

«Уровень его стабильности похож на тот, что был в прошлом сезоне. Есть области, в которых он стал лучше. Я увидел новые грани в его игре. Он любит побеждать больше, чем три месяца назад», – сказал .