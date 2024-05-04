Гальтье о работе с Месси, Мбаппе и Неймаром: «Малейший взгляд, неуместная улыбка или жест приобретали международные масштабы. Но они обычные люди, простые и дружелюбные»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Катар Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Кристоф Гальтье Аль-Духайль Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Кристоф Гальтье высказался о работе с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе.

– Состав «ПСЖ» при вас не мог быть сбалансированным из-за присутствия Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара?

– Эти трое должны были играть вместе. Это было моей навязчивой идеей. Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим подобное во Франции. Они были очень эффективны как в игре, так и в качестве инвестиций, но мы потеряли Неймара [в феврале]. Об этом все забывают. 

– Посадили бы вы Мбаппе на скамейку запасных в этом сезоне?

– Нет ответа.

– Есть что-то особенное в том, чтобы тренировать таких игроков?

– Нет. Но для менеджеров клуба все иначе. Обсуждения проходят в офисе, с глазу на глаз. 

Они очень сильны индивидуально. Из-за такого экстраординарного состава игроков малейшая реакция, малейший взгляд, неуместная улыбка, подмигивание или жест приобретали международные масштабы.

Пример: в нашем первом матче Лиги чемпионов против «Юве» мы выигрывали, и я чувствовал, что нам нужно заменить Лео Месси в конце матча, не для того, чтобы произвести какие-то улучшения, а чтобы защитить его здоровье. 

Это решение показалось мне логичным. После матча все сообщили мне, что это был первый раз, когда Месси заменили в матче Лиги чемпионов [за «ПСЖ»]. Именно в такие моменты ты осознаешь, что тренируешь игроков, которые намного больше, чем просто игроки.

Когда я начал их тренировать, я думал: каковы эти ребята по сравнению с обычными людьми? Ничего необычного. Их просто нужно дополнять. 

– И не обращать внимания на их эго?

– Неправда. Это обычные люди, простые, профессиональные и дружелюбные, – сказал бывший главный тренер «ПСЖ», возглавляющий «Аль-Духайль». 

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10 комментариев
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Просто очень богатые
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Особенно Мбаппе. Дружелюбный, как Черепаха Тортилла.
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Тем не менее Неймар затаил обиду на Мбаппе и посредством интернета всячески об этом напоминает. Галтье не раскроет всех деталей которые остались внутри команды.
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Ответ Unknown Noname
Особенно Мбаппе. Дружелюбный, как Черепаха Тортилла.
Есть хоть один пруф, что Мбаппе не дружелюбный? Довольно странно, что за 8 лет на высшем уровне миллион слухов, и ни одного факта.
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Ответ Black Phoenix
Ни за что не поверю, что у ПСЖ на момент наличия в составе столь звёздного трио всё было безоблачно в раздевалке. Наверняка куча междусобойных разборок, о которых не принято рассказывать прилюдно во имя сохранения имиджа клуба.
как и в любой команде
+1
0
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Ни за что не поверю, что у ПСЖ на момент наличия в составе столь звёздного трио всё было безоблачно в раздевалке. Наверняка куча междусобойных разборок, о которых не принято рассказывать прилюдно во имя сохранения имиджа клуба.
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