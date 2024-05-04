Гальтье о работе с Месси, Мбаппе и Неймаром: «Малейший взгляд, неуместная улыбка или жест приобретали международные масштабы. Но они обычные люди, простые и дружелюбные»

Кристоф Гальтье высказался о работе с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе.

– Состав «ПСЖ» при вас не мог быть сбалансированным из-за присутствия , и ?

– Эти трое должны были играть вместе. Это было моей навязчивой идеей. Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим подобное во Франции. Они были очень эффективны как в игре, так и в качестве инвестиций, но мы потеряли Неймара [в феврале]. Об этом все забывают.

– Посадили бы вы Мбаппе на скамейку запасных в этом сезоне?

– Нет ответа.

– Есть что-то особенное в том, чтобы тренировать таких игроков?

– Нет. Но для менеджеров клуба все иначе. Обсуждения проходят в офисе, с глазу на глаз.

Они очень сильны индивидуально. Из-за такого экстраординарного состава игроков малейшая реакция, малейший взгляд, неуместная улыбка, подмигивание или жест приобретали международные масштабы.

Пример: в нашем первом матче Лиги чемпионов против «Юве» мы выигрывали, и я чувствовал, что нам нужно заменить Лео Месси в конце матча, не для того, чтобы произвести какие-то улучшения, а чтобы защитить его здоровье.

Это решение показалось мне логичным. После матча все сообщили мне, что это был первый раз, когда Месси заменили в матче Лиги чемпионов [за «ПСЖ»]. Именно в такие моменты ты осознаешь, что тренируешь игроков, которые намного больше, чем просто игроки.

Когда я начал их тренировать, я думал: каковы эти ребята по сравнению с обычными людьми? Ничего необычного. Их просто нужно дополнять.

– И не обращать внимания на их эго?

– Неправда. Это обычные люди, простые, профессиональные и дружелюбные, – сказал бывший главный тренер « », возглавляющий « ».