Каррагер о Холанде: «Надо прибавлять, если хочет бороться за «Золотой мяч» с Мбаппе. Месси обошел Роналду, когда он сосредоточился на штрафной»
Джейми Каррагер высказался об Эрлинге Холанде в плане борьбы за «Золотой мяч».
«Холанду только 23 года, и создается впечатление, что у него уже есть карьерный план.
Если его единственный интерес – бить рекорды по забитым голам, то не нужно ничего менять. Если же он всерьез нацелен на «Золотой мяч» и игру за «Реал», то могут возникнуть проблемы.
Холанд должен прибавлять, совершить рывок, чтобы всерьез побороться с конкурентом на звание лучшего игрока поколения – Килианом Мбаппе.
Чтобы играть центрального нападающего в клубе такого уровня, как «Реал», нужно быть многофункциональным. Бензема в этом плане серьезно недооценивали. Мбаппе, который, как ожидается, присоединится к «Реалу» летом, гораздо больше, чем просто бомбардир.
Два величайших игрока последних двух десятилетий – Роналду и Месси – доминировали в борьбе за «Золотой мяч» по одной и той же причине. На протяжении большей части соперничества между ними было мало различий при оценке их влияния на голы и передачи.
Месси обошел Роналду, когда игра португальской суперзвезды стала больше сосредоточена на действиях в штрафной площади», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.
И похоже удачно пробит.