Каррагер о Холанде: «Надо прибавлять, если хочет бороться за «Золотой мяч» с Мбаппе. Месси обошел Роналду, когда он сосредоточился на штрафной»

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Джейми Каррагер высказался об Эрлинге Холанде в плане борьбы за «Золотой мяч».

«Холанду только 23 года, и создается впечатление, что у него уже есть карьерный план.

Если его единственный интерес – бить рекорды по забитым голам, то не нужно ничего менять. Если же он всерьез нацелен на «Золотой мяч» и игру за «Реал», то могут возникнуть проблемы.

Холанд должен прибавлять, совершить рывок, чтобы всерьез побороться с конкурентом на звание лучшего игрока поколения – Килианом Мбаппе.

Чтобы играть центрального нападающего в клубе такого уровня, как «Реал», нужно быть многофункциональным. Бензема в этом плане серьезно недооценивали. Мбаппе, который, как ожидается, присоединится к «Реалу» летом, гораздо больше, чем просто бомбардир.

Два величайших игрока последних двух десятилетий – Роналду и Месси – доминировали в борьбе за «Золотой мяч» по одной и той же причине. На протяжении большей части соперничества между ними было мало различий при оценке их влияния на голы и передачи.

Месси обошел Роналду, когда игра португальской суперзвезды стала больше сосредоточена на действиях в штрафной площади», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

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10 комментариев
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Но основные золотые мячи, и 3 подряд ЛЧ Роналду выиграл из-за игры в штрафной, но технически и в целом в мастерстве Холанду до него световые года, Роналду мог и вне штрафной играть при желании.
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Ну вот выдал Холланд прошлый сезон с треблом и кучей персональных рекордов. А золотой мяч все равно не заслужил.
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Интересно, чем же месси превзошёл роналду, когда тот стал играть в штрафной? По моему, наоборот, роналду использовал это в своих и командных интересах. Сколько лч они выиграли? К тому же роналду ушёл туда в виду потери скорости. А месси в виду игры барсы всегда разгонял атаки чуть ли не с центра поля. Чепуха. Холланд здоровый лось. Его карьера всегда будет в центре штрафной. Максимум что он может развить дополнительно в себе, так это технику и умение забивать ещё больше. Или Каррагер хочет, чтобы он по флангу несся как мбапее?)
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Холанду не просто нужно прибавлять, а и прыгать выше головы. Причем лет десять. Стартовые условия у него еще хуже, чем у Криша - сборная Норвегии слабее Португалии. Поэтому Холанд фактически должен делать двойные, если не тройные показатели за клубы, в которых будет играть, чтобы хоть как-то нивелировать показатели Мбаппе за сборную.
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Джимм Керри разбирается в футболе?
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Винисиус лучше их обоих. Именно он должен быть главным конкурентом Беллингема.
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Штрафной был в сторону Каррагера.
И похоже удачно пробит.
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