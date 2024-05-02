«Мбаппе забил одну десятую своих голов Гибралтару. Он ничего не делает, Месси и Неймар в его возрасте были повсюду». Журналист Рустан о Килиане
Французский журналист раскритиковал Килиана Мбаппе.
1 мая «ПСЖ» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1). Мбаппе провел на поле весь матч.
«Одну десятую своих голов он забил Гибралтару. Хватит приводить чертову статистику его голов.
Вы говорите, что он лучший игрок в мире, но этого не видно, он ничего не делает. Месси и Неймар в его возрасте были повсюду на поле», – сказал Дидье Рустан в эфире канала L’Équipe.
Надо будет посмотреть ответную игру.
Если это так просто фармить голы на "Гибралтаре", почему у остальных напов нет такой статистики?
Мбаппе же не единственный играет против него.
Где голы против Гибралтара у Левандовского? У Холланда?
Средний уровень сборных меньше?
Ок, где голы против Гибралтара у напов сборной Италии, Бельгии?
Особенно Месси когда в сезоне 11/12 оформил 72 гола и отдал 30 с чем то ассистов
Чтобы понимать насколько это уровень космоса
Холланд и КДБ на двоих столько не сделали результативных действий в том сезоне
Я считаю, что однозначно можно сравнивать его с Роналду и Месси именно в этом возрасте, фигуры возможно не равные, но сопоставимые. Вопрос, сможет ли он сделать рывок или продолжит стагнировать.
Думаю, перейдет в реал и встряхнется
а ты с какой целью интересуешься? 😎