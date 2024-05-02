«Мбаппе забил одну десятую своих голов Гибралтару. Он ничего не делает, Месси и Неймар в его возрасте были повсюду». Журналист Рустан о Килиане

Французский журналист раскритиковал Килиана Мбаппе.

1 мая « » потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1). Мбаппе провел на поле весь матч.

«Одну десятую своих голов он забил Гибралтару. Хватит приводить чертову статистику его голов.

Вы говорите, что он лучший игрок в мире, но этого не видно, он ничего не делает. Месси и в его возрасте были повсюду на поле», – сказал Дидье Рустан в эфире канала L’Équipe.