«Мбаппе забил одну десятую своих голов Гибралтару. Он ничего не делает, Месси и Неймар в его возрасте были повсюду». Журналист Рустан о Килиане

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Французский журналист раскритиковал Килиана Мбаппе.

1 мая «ПСЖ» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1). Мбаппе провел на поле весь матч. 

«Одну десятую своих голов он забил Гибралтару. Хватит приводить чертову статистику его голов. 

Вы говорите, что он лучший игрок в мире, но этого не видно, он ничего не делает. Месси и Неймар в его возрасте были повсюду на поле», – сказал Дидье Рустан в эфире канала L’Équipe.

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83 комментария
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Ну ниче не делает это круто сказано, но до праймовых Месси и Роналду как до луны конечно.
+83
-7
+76
От создателей "Да Месси только Осасунам забивать может" и "Роналду половину голов с пенальти забил". Всегда кто-то будет самоутверждаться на неудачах великих.
+49
-11
+38
Ответ xyg2rdwzx4
Ну ниче не делает это круто сказано, но до праймовых Месси и Роналду как до луны конечно.
Там не до праймовых, а уже сдавших Месси И Роналду еще далеко.
+40
-6
+34
Ответ xyg2rdwzx4
Ну ниче не делает это круто сказано, но до праймовых Месси и Роналду как до луны конечно.
А про стату Мбаппе на ЧМ промолчим ?)))))) про 4 мяча в финалах ЧМ тоже промолчим ?)))
+28
-5
+23
Немного статы. Мбаппе забил за сборную 46 голов. Гибралтару - 4 из них, поэтому про десятую часть в общем правда. Но сколько, например, он забил в финалах ЧМ? Удивительно, но тоже 4. Так что, можно сказать "Мбаппе забил одну десятую своих голов в финалах ЧМ". Зависит от того, в какую сторону манипулировать.
+22
-1
+21
И это говорит французский журналист. У этого самоубийцы есть яйца. Хотя самом деле просто хайпонуть решил, по сути чушь сказал
+22
-8
+14
Ответ Cruel Snake
И это говорит французский журналист. У этого самоубийцы есть яйца. Хотя самом деле просто хайпонуть решил, по сути чушь сказал
Он бы не сказал если бы не знал что Мбаппе уходит в конце сезона)
+11
-1
+10
Мбаппе в одном чемпионате мира от статуса лучшего бомбардира за всю историю ЧМ) Четыре мяча кстати были забиты в финалах ЧМ. Да и в 18 году он помимо гола в финале, дубль Аргентине закинул и важный пенальти заработал. Хейтить Мбаппе глупо, он совершенно другой игрок в отличии от Месси и Неймара, свои функции он выполняет отлично
+12
-4
+8
Ответ Cruel Snake
И это говорит французский журналист. У этого самоубийцы есть яйца. Хотя самом деле просто хайпонуть решил, по сути чушь сказал
Ну, честно говоря, вчера не слишком был заметен. Первые минут 60 (дальше уже не смотрел матч). Момент со штангой приходит на ум, пара забегов без особого обострения. Да и в прошлом матче ЛЧ нередко сливался с газоном, забил пенальти и добивание после рикошета, если не ошибаюсь.
Надо будет посмотреть ответную игру.
+6
0
+6
Хет-трик в финале чемпионата мира: «я что для тебя шутка какая-то что ли?»
+3
0
+3
Ответ МТБ
Спорно - люди сильно переоценивают праймовых Месси и Роналду. Во-первых свойство человеческой памяти. Во-вторых, противостояние Месси и Роналду раскручивали. Если бы Мбаппе раскручивали так же, никто бы не сомневался, что он играет на том же уровне
Мбаппе не раскручивают? Чуть ли не вся страна пиарит его.
+3
0
+3
Ответ Akil Akil
Там не до праймовых, а уже сдавших Месси И Роналду еще далеко.
ну это чушь уже. Килиан гораздо сильнее сдавших Месси и Роналду, это даже обсуждаться не должно
+3
0
+3
Ответ xDe xDe
Сейчас в коментах начнётся пересчёт голов Лео и Криша Лихтенштейнам, Боливиям и прочим Осасунам. Хотя, конечно, француз пока не смог показать такого же уровня, как вышеперечисленные.
Боливию как можно сравнивать с Лихтенштейном и Гибралтаром? Это крепкая сборная
+7
-4
+3
Ответ Детрит
От создателей "Да Месси только Осасунам забивать может" и "Роналду половину голов с пенальти забил". Всегда кто-то будет самоутверждаться на неудачах великих.
Это неудачей нельзя назвать.
Если это так просто фармить голы на "Гибралтаре", почему у остальных напов нет такой статистики?
Мбаппе же не единственный играет против него.
Где голы против Гибралтара у Левандовского? У Холланда?
Средний уровень сборных меньше?
Ок, где голы против Гибралтара у напов сборной Италии, Бельгии?
+7
-5
+2
Спустя годы понимаешь насколько же феноменальный результат они показывали по цифрам и по игре
Особенно Месси когда в сезоне 11/12 оформил 72 гола и отдал 30 с чем то ассистов
Чтобы понимать насколько это уровень космоса
Холланд и КДБ на двоих столько не сделали результативных действий в том сезоне
+2
0
+2
Винисиус сейчас выглядит предпочтительнее Мбаппе
+3
-1
+2
Такая категоричность и голословность- не от большого ума. Глупо отрицать, что Киллиан по какой-то причине сдал в этом сезоне, но отрицать его прошлые заслуги и достижения глупо.
Я считаю, что однозначно можно сравнивать его с Роналду и Месси именно в этом возрасте, фигуры возможно не равные, но сопоставимые. Вопрос, сможет ли он сделать рывок или продолжит стагнировать.
Думаю, перейдет в реал и встряхнется
+2
0
+2
А Роналду Люксембургу примерно столько же забил. Ну и что с того?
+7
-5
+2
Ответ Waiway
Тут не то, что праймовые Месси с Роналду, тут праймовые Бейл, Неймар, Суарес, Озил, Бензема и Ди Мария была на порядок выше. Даже Фоден и Винисиус уже по игре превосходят Мбаппе. Черепаха - самый переоцененный футболист современности. Да, неплохой, но крайне далек от лучшего в мире
Ну самый переоцененный всё же Холланд. Он вообще не футболист, а функция на поле.
+1
0
+1
Сейчас в коментах начнётся пересчёт голов Лео и Криша Лихтенштейнам, Боливиям и прочим Осасунам. Хотя, конечно, француз пока не смог показать такого же уровня, как вышеперечисленные.
+3
-2
+1
Ответ Ди Тру
А про стату Мбаппе на ЧМ промолчим ?)))))) про 4 мяча в финалах ЧМ тоже промолчим ?)))
ЧМ это что? Та ерунда для домохозяек, которая проходит раз в 4 года? Это курам на смех.
+1
0
+1
Ответ petrovson
Такая категоричность и голословность- не от большого ума. Глупо отрицать, что Киллиан по какой-то причине сдал в этом сезоне, но отрицать его прошлые заслуги и достижения глупо. Я считаю, что однозначно можно сравнивать его с Роналду и Месси именно в этом возрасте, фигуры возможно не равные, но сопоставимые. Вопрос, сможет ли он сделать рывок или продолжит стагнировать. Думаю, перейдет в реал и встряхнется
Киллиан чемпион мира и еще финались(серебро), где францию обокрали как и самого мбаппе и где он был лучшим игроком турнира и финального матча в частности.
+1
0
+1
Ответ Евгений Недосекин
Это неудачей нельзя назвать. Если это так просто фармить голы на "Гибралтаре", почему у остальных напов нет такой статистики? Мбаппе же не единственный играет против него. Где голы против Гибралтара у Левандовского? У Холланда? Средний уровень сборных меньше? Ок, где голы против Гибралтара у напов сборной Италии, Бельгии?
Там нет цели набивать стаиу одному своему игроку, вот и весь секрет, была бы цель, то как у Саленко пот5 голов в одном матче ЧМ было бы
+3
-2
+1
Ответ Moscwow
Ну дело прошлого, Холанд в одном матче забивал 9 Гондурасу. Не Гибралтар с 201 места Фифа, но с 78
Странно видеть тебя не на ветке Барсы))
0
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Ответ S. A.
А Роналду Люксембургу примерно столько же забил. Ну и что с того?
около 6-7. как и Швеции, например.
а ты с какой целью интересуешься? 😎
+2
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Ответ donatodonatore
Неймар и Месси в его возрасте не были чемпионами мира
Так тогда бы закончил карьеру в 19 лет, все равно же чемпион мира, смысл уже играть)
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Ответ Всеволод Бобров
Боливию как можно сравнивать с Лихтенштейном и Гибралтаром? Это крепкая сборная
Я не сравнивал, просто перечислил)
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Ответ Любезный Коссутий
у черепашки чемоданное настроение. будет напрягаться разве что в финале. когда партнеры в него выйдут.
Если*
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Ответ Всеволод Бобров
Боливию как можно сравнивать с Лихтенштейном и Гибралтаром? Это крепкая сборная
у боливии игрок в среднем стоит 500 к евро, у венесуэлы и перу по 1 млн, в южной америке тоже есть легкие сборные на которых можно фармить стату
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Ответ FortMinor
у боливии игрок в среднем стоит 500 к евро, у венесуэлы и перу по 1 млн, в южной америке тоже есть легкие сборные на которых можно фармить стату
Почему не фармят? Дело не в стоимости футболистов, а в менталите этих индейцев. Плюс дома они играют высоко в горах, где многие сборные умирают, даже латинские.
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