УЕФА может расширить заявку команд на Евро до 26 игроков. Решение примут 8 апреля

УЕФА может увеличить заявку команд на Евро-2024.

УЕФА заявил, что рассмотрит предложение, которое позволит национальным сборным расширить заявку команд до 26 человек для участия на чемпионате Европы, который пройдет этим летом в Германии.

Руководство европейского футбола заявило, что «приняло к сведению комментарии, высказанные некоторыми тренерами сборных по поводу составов на Евро-2024». Решение будет принято на конгрессе с участием представителей всех команд-участниц 8 апреля.

Ранее УЕФА разрешил участникам увеличить заявку на Евро-2020 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией Covid-19.

Через год сохранила квоту, разрешив командам взять 26 игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но многие ожидали, что на лимит вернется к 23 игрокам.

«Семинар с участием команд-участниц состоится 8 апреля, на нем УЕФА выслушает мнения тренеров. Любая идея по этому поводу будет рассмотрена и оценена», – сказал представитель УЕФА.