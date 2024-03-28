УЕФА может расширить заявку команд на Евро до 26 игроков. Решение примут 8 апреля

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УЕФА может увеличить заявку команд на Евро-2024.

УЕФА заявил, что рассмотрит предложение, которое позволит национальным сборным расширить заявку команд до 26 человек для участия на чемпионате Европы, который пройдет этим летом в Германии.

Руководство европейского футбола заявило, что «приняло к сведению комментарии, высказанные некоторыми тренерами сборных по поводу составов на Евро-2024». Решение будет принято на конгрессе с участием представителей всех команд-участниц 8 апреля.

Ранее УЕФА разрешил участникам увеличить заявку на Евро-2020 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией Covid-19.

Через год ФИФА сохранила квоту, разрешив командам взять 26 игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но многие ожидали, что на Евро-2024 лимит вернется к 23 игрокам.

«Семинар с участием команд-участниц состоится 8 апреля, на нем УЕФА выслушает мнения тренеров. Любая идея по этому поводу будет рассмотрена и оценена», – сказал представитель УЕФА.

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15 комментариев
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Сначала прочитал до 26 команд
+27
-1
+26
Ответ Eduard Rastryopin
В чем смысл,если большинство команд играют примерно тем же основным составом + 4-5 выходящих на замену.
🤦🏻 🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻

1. Масса травм, в том числе, когда дозаявмть никого уже нельзя.
2. Для нормального тренировочного процесса у тренера должно каждый день быть 22 человека на поле
+8
-2
+6
Ответ SHOTKA
Точно не помню, какой турнир был, что-то между 2006-2016 годами. Так вот, там Турция еле наскребла 11 человек на основу. Думаю ЧМ 2010 или 2014 был, если напрячь память.
Турция не играла на ЧМ 2010 и 2014.
Ну ладно с Турцией,за последние 10 лет больше "массовых травм" не было?
+2
0
+2
Шанс для Рэшфорда
+3
-2
+1
Привет Рейне!
+1
0
+1
Ответ olander
🤦🏻 🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻 1. Масса травм, в том числе, когда дозаявмть никого уже нельзя. 2. Для нормального тренировочного процесса у тренера должно каждый день быть 22 человека на поле
1.Масса травм на самом турнире (ЧЕ,ЧМ)?Не припомню такого за весь период когда начал смотреть футбол.
Будет прекрасно,если приведете примеры.
2.Извините,для чего тренеру на поле сразу 22 игрока нужны?В вашем представлении тренировочный процесс только из двусторонних игр на все поле состоит?
+4
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С учетом огромного количества матчей идея здравая, но большая часть запасных вряд ли сыграет хотя бы один матч.
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Вот это да 😳😳😳😳
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Ответ Никита Михайлов
Шансы Франции растут на дрожжах
Шанс для Грузии
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Ответ Direct free kick
Сначала прочитал до 26 команд
👍👍👍
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Ответ Eduard Rastryopin
1.Масса травм на самом турнире (ЧЕ,ЧМ)?Не припомню такого за весь период когда начал смотреть футбол. Будет прекрасно,если приведете примеры. 2.Извините,для чего тренеру на поле сразу 22 игрока нужны?В вашем представлении тренировочный процесс только из двусторонних игр на все поле состоит?
Точно не помню, какой турнир был, что-то между 2006-2016 годами.
Так вот, там Турция еле наскребла 11 человек на основу.
Думаю ЧМ 2010 или 2014 был, если напрячь память.
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Ответ Eduard Rastryopin
Турция не играла на ЧМ 2010 и 2014. Ну ладно с Турцией,за последние 10 лет больше "массовых травм" не было?
Не знаю, больше я не помню, но один раз такое точно было.
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