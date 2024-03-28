УЕФА может расширить заявку команд на Евро до 26 игроков. Решение примут 8 апреля
УЕФА может увеличить заявку команд на Евро-2024.
УЕФА заявил, что рассмотрит предложение, которое позволит национальным сборным расширить заявку команд до 26 человек для участия на чемпионате Европы, который пройдет этим летом в Германии.
Руководство европейского футбола заявило, что «приняло к сведению комментарии, высказанные некоторыми тренерами сборных по поводу составов на Евро-2024». Решение будет принято на конгрессе с участием представителей всех команд-участниц 8 апреля.
Ранее УЕФА разрешил участникам увеличить заявку на Евро-2020 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией Covid-19.
Через год ФИФА сохранила квоту, разрешив командам взять 26 игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но многие ожидали, что на Евро-2024 лимит вернется к 23 игрокам.
«Семинар с участием команд-участниц состоится 8 апреля, на нем УЕФА выслушает мнения тренеров. Любая идея по этому поводу будет рассмотрена и оценена», – сказал представитель УЕФА.
1. Масса травм, в том числе, когда дозаявмть никого уже нельзя.
2. Для нормального тренировочного процесса у тренера должно каждый день быть 22 человека на поле
Ну ладно с Турцией,за последние 10 лет больше "массовых травм" не было?
Будет прекрасно,если приведете примеры.
2.Извините,для чего тренеру на поле сразу 22 игрока нужны?В вашем представлении тренировочный процесс только из двусторонних игр на все поле состоит?
Так вот, там Турция еле наскребла 11 человек на основу.
Думаю ЧМ 2010 или 2014 был, если напрячь память.