Ди Стефано – лучший футболист, не игравший на ЧМ, по версии FourFourTwo. Бест – 2-й, Гиггз – 5-й, Веа – 6-й

Альфредо Ди Стефано признан лучшим футболистом, не сыгравшим на чемпионате мира.

Экс-форвард сборных и занял первое место в списке, составленном . Всего в рейтинге 32 игрока.

В первую десятку вошли:

1. , Аргентина/Испания.

2. , .

3. , / /Испания.

4. Валентино Маццола, Италия.

5. , Уэльс.

6. Джордж Веа, Либерия.

7. Гуннар Нордаль, Швеция.

8. Эрик Кантона, Франция.

9. Данкан Эдвардс, Англия.

10. Иан Раш, Уэльс.

Отметим, что 23-е место занял бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе.