Ди Стефано – лучший футболист, не игравший на ЧМ, по версии FourFourTwo. Бест – 2-й, Гиггз – 5-й, Веа – 6-й
Альфредо Ди Стефано признан лучшим футболистом, не сыгравшим на чемпионате мира.
Экс-форвард сборных Аргентины и Испании занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Всего в рейтинге 32 игрока.
В первую десятку вошли:
1. Альфредо Ди Стефано, Аргентина/Испания.
2. Джордж Бест, Северная Ирландия.
3. Ладислао Кубала, Чехословакия/Венгрия/Испания.
4. Валентино Маццола, Италия.
5. Райан Гиггз, Уэльс.
6. Джордж Веа, Либерия.
7. Гуннар Нордаль, Швеция.
8. Эрик Кантона, Франция.
9. Данкан Эдвардс, Англия.
10. Иан Раш, Уэльс.
Отметим, что 23-е место занял бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе.
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