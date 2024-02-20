Ди Стефано – лучший футболист, не игравший на ЧМ, по версии FourFourTwo. Бест – 2-й, Гиггз – 5-й, Веа – 6-й

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Альфредо Ди Стефано признан лучшим футболистом, не сыгравшим на чемпионате мира.

Экс-форвард сборных Аргентины и Испании занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Всего в рейтинге 32 игрока.

В первую десятку вошли:

1. Альфредо Ди Стефано, Аргентина/Испания.

2. Джордж Бест, Северная Ирландия.

3. Ладислао Кубала, Чехословакия/Венгрия/Испания.

4. Валентино Маццола, Италия.

5. Райан Гиггз, Уэльс.

6. Джордж Веа, Либерия.

7. Гуннар Нордаль, Швеция.

8. Эрик Кантона, Франция.

9. Данкан Эдвардс, Англия.

10. Иан Раш, Уэльс.

Отметим, что 23-е место занял бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе.

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76 комментариев
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Ответ Михон Мясной
В чём логика? Чем Бест лучше Ди Стефано?
Фамилией, друг мой)
+23
-1
+22
Если чисто логически, то лучшим должен быть признан Бест
+30
-10
+20
Ярри Литманен
+17
-2
+15
Кантона выигрывал ЧМ
По пляжке
+13
-3
+10
Ответ Hitgoe Himgob
Кантона и сборная это боль конечно. Такой игрок и не сыграл на Мире, все остальные это либо бородатые времена когда на ЧМ приезжало по 16 команд, либо слабые команды типа Либерии или Уэльса Тихонов вот не играл на Мире, это уже чисто моя боль
Могут винить только сами себя. Это надо умудриться, проиграть два последних домашних матча в отборе Израилю и Болгарии))) это самый жёсткий апсет в истории отборочных турниров.
+5
-1
+4
Ответ Hitgoe Himgob
Кантона и сборная это боль конечно. Такой игрок и не сыграл на Мире, все остальные это либо бородатые времена когда на ЧМ приезжало по 16 команд, либо слабые команды типа Либерии или Уэльса Тихонов вот не играл на Мире, это уже чисто моя боль
Кантона не сыграл потому что ВЕЛИКАЯ СБОРНАЯ ФРАНЦИИ не играла на ЧМ 90 и 94. То есть в период его расцвета. В 90-м они не были сильны, была смена поколении после ухода Платини и Ко. А вот в 94 то есть 93 у них подобралась сильная команда с Кантона Жинола Папеном Десаий и др. Но проиграли дома в последнем туре болгарам со Стоичковым во главе с голом Костадинова в конце матча. Потом болгары стали 4-ми на мундиале. Кантона имел отличные шансы на домашний ЧМ 98, но тут Жаке отцепил ветеранов, якобы плохо могут повлиять на команду. Иза этого кстати Кантона досрочно завершил карьеру в 31 год. Ему ещё играть и играть, но иза этого как он говорил позже бросил футбол рано
+3
0
+3
Скоро будет лучшим Холланд ?
+3
0
+3
Ответ Чебурашка наш
Кантона выигрывал ЧМ По пляжке
С 442 так нельзя. Для них, Ваш комментарий ,это повод составить рейтинг лучших пляжников ,никогда не выигрываших Мундиаль в большом футболе.
+5
-2
+3
Ответ Darren&K
Бест был хорош, но уж извини Ди Стефано 5-й чемпион ЛЧ, долгое время был лучшим бомбардиром в истории Реала и Еврокубков. И двухкратный обладатель ЗМ. И в чем твоя логика малыш? В том что он британец, или бухал больше. Да он тоже великий игрок, но здесь он и на второе место на наиграл. Спасибо скажи этим профи из 442. Они британцы что тут скажешь
Логика есть, просто для неё надо в юмор чуть-чуть уметь
+4
-1
+3
Ответ Леван Мкртчян
Лучше Беста может быть только Бест оф зе Бест. Думаю, такая логика у ’малыша’
Фром май харт, друг) а то взрослые дядьки ругаются
+3
0
+3
Погуглил Эдвардса. Теперь понятно. Этот парень из числа погибших игроков МЮ в 1958-м. Один из так называемых Малышей Басби. Ему приписывали большое будущее в футболе. Сам Бобби Чарльтон говорил что тот лучше чем он. Ну тогда ясно, для истинных болел МЮ это культовая фигура. Погиб в 21 год. Вся жизнь еще впереди
+2
0
+2
Мацолла и Эдвардс - это прям слёзы, оба сыграли б точно, один в 1950, другой бы и не на один ЧМ съездил...
+2
0
+2
Ответ Oleg
А можно 0+0 в плей офф, 0 медалей, 0 наград, 0 мвп на турнирах сборных считать за то, что ты не играл и попасть в этот рейтинг?)
Можно, тогда левые пенки и в пустые тоже не считаем
+4
-2
+2
Стрельцов и Черенков. И каждый со своей особой историей.
+2
0
+2
Ди Стефано посильнее Леганеса будет
+2
0
+2
Ой как же достали эти 442. Скоро будет рейтинг лучших уборщиков, персонал, врачей и лучших помощников тренеров. То ли еще будет. Может скоро сменят спорт на политику. Напр лучшие президенты. ВВП в числе фаворитов, хотя постойте☺
+2
0
+2
Ответ aebaranov76
Если чисто логически, то лучшим должен быть признан Бест
Бест был хорош, но уж извини Ди Стефано 5-й чемпион ЛЧ, долгое время был лучшим бомбардиром в истории Реала и Еврокубков. И двухкратный обладатель ЗМ. И в чем твоя логика малыш? В том что он британец, или бухал больше. Да он тоже великий игрок, но здесь он и на второе место на наиграл. Спасибо скажи этим профи из 442. Они британцы что тут скажешь
+5
-4
+1
Ответ &_Bishep_&
Ярри Литманен
Дааа…Фин был великолепным
+1
0
+1
Ответ Михон Мясной
Это вы называете юмором? Мне казалось, что каламбуры с фамилией Беста закончились ещё в 60-е, в его первый сезон. Но нет, до России всё доходит с отставанием - как раз лет на 50-60. Как мы видим, здесь ещё немало индивидуумов, которые находят эти каламбуры, у которых уже 3-метровая борода, забавными))
Да дело в том, что я пропустил 60-е
Вот, навёрстываю
Жаль, что не оправдал ваших ожиданий в отношении юмора
+1
0
+1
Ответ Darren&K
Бест был хорош, но уж извини Ди Стефано 5-й чемпион ЛЧ, долгое время был лучшим бомбардиром в истории Реала и Еврокубков. И двухкратный обладатель ЗМ. И в чем твоя логика малыш? В том что он британец, или бухал больше. Да он тоже великий игрок, но здесь он и на второе место на наиграл. Спасибо скажи этим профи из 442. Они британцы что тут скажешь
Он игру слов имел в виду:)
+1
0
+1
Ответ Oleg
А можно 0+0 в плей офф, 0 медалей, 0 наград, 0 мвп на турнирах сборных считать за то, что ты не играл и попасть в этот рейтинг?)
0 хет-триков на ЧМ у кого-то не мешает ему наворовать, ой, получить пару липовых зм 😊
+5
-4
+1
Ответ Darren&K
Бест был хорош, но уж извини Ди Стефано 5-й чемпион ЛЧ, долгое время был лучшим бомбардиром в истории Реала и Еврокубков. И двухкратный обладатель ЗМ. И в чем твоя логика малыш? В том что он британец, или бухал больше. Да он тоже великий игрок, но здесь он и на второе место на наиграл. Спасибо скажи этим профи из 442. Они британцы что тут скажешь
Лучше Беста может быть только Бест оф зе Бест. Думаю, такая логика у ’малыша’
+3
-2
+1
Ответ gargon
Скоро будет лучшим Холланд ?
хотя бы разок норвежцы смогут выйти на ЧМ при Холланде. Уэльс же смог!
+1
0
+1
Ответ Чебурашка наш
Кантона выигрывал ЧМ По пляжке
Кантона и сборная это боль конечно. Такой игрок и не сыграл на Мире, все остальные это либо бородатые времена когда на ЧМ приезжало по 16 команд, либо слабые команды типа Либерии или Уэльса

Тихонов вот не играл на Мире, это уже чисто моя боль
+2
-1
+1
Альфредо Ди Стефано участвовал в ЧМ 62, но на поле не выходил.
+2
-1
+1
Раш лучший бомбардир в истории одного из самых больших клубов мира, пятикратный чемпион Англии, обладатель КЕЧ, почему только десятое место, когда как тот же Маццола или Кубала так высоко, при всем уважении.
+2
-1
+1
А на каком месте Стрельцов?
+1
0
+1
Кантона во всех рейтингах. ))
Ждём рейтинг футболистов-актеров которые никогда не выигрывали Оскар…
+1
0
+1
Ответ Darren&K
Кантона не сыграл потому что ВЕЛИКАЯ СБОРНАЯ ФРАНЦИИ не играла на ЧМ 90 и 94. То есть в период его расцвета. В 90-м они не были сильны, была смена поколении после ухода Платини и Ко. А вот в 94 то есть 93 у них подобралась сильная команда с Кантона Жинола Папеном Десаий и др. Но проиграли дома в последнем туре болгарам со Стоичковым во главе с голом Костадинова в конце матча. Потом болгары стали 4-ми на мундиале. Кантона имел отличные шансы на домашний ЧМ 98, но тут Жаке отцепил ветеранов, якобы плохо могут повлиять на команду. Иза этого кстати Кантона досрочно завершил карьеру в 31 год. Ему ещё играть и играть, но иза этого как он говорил позже бросил футбол рано
Полностью согласен
+1
0
+1
Ответ aebaranov76
Если чисто логически, то лучшим должен быть признан Бест
Нельзя ли пояснить эту логику?
0
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