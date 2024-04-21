Тен Хаг о матче с «Сити» в финале Кубка Англии: «У «МЮ» хорошие шансы. Хорошо, что у нас три финала за два года, но в этом сезоне было много неудач, и победа не сделает его успешным»
Эрик тен Хаг заявил о намерении обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
«Я хочу его выиграть. Уверен, у нас есть хорошие шансы победить в финале, пусть даже мы встречаемся с лучшей командой мира. Но шанс у нас есть. Мы показали это в нынешнем сезоне.
В этом сезоне было много взлетов и много падений. Победа в Кубке Англии не сделает его успешным, мы хотим выигрывать больше турниров. Мы были в трех финалах за два года, это хорошо, но в этом сезоне было много неудач.
Мы столкнулись с большим числом травм. Надеюсь, эти футболисты смогут восстановиться к финалу. Если на поле выйдет состав, в котором есть вера, у нас будет шанс завоевать трофей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
Но Ковентри не поворачивается так язык назвать. Команда из чемпионшипа закамбэчила 0-3 с МЮ…
Сити слил 2из2
Только если Гвардиола полурезервом выйдет, да и то не факт, что это будет.
Какие шансы Мистер Хаг?🤦♂️
все видели как вы с позором вышли в финал кубка.. осадок от этой победы ощутили на себе даже нейтральные болельщики