Тен Хаг о матче с «Сити» в финале Кубка Англии: «У «МЮ» хорошие шансы. Хорошо, что у нас три финала за два года, но в этом сезоне было много неудач, и победа не сделает его успешным»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил о намерении обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Я хочу его выиграть. Уверен, у нас есть хорошие шансы победить в финале, пусть даже мы встречаемся с лучшей командой мира. Но шанс у нас есть. Мы показали это в нынешнем сезоне.

В этом сезоне было много взлетов и много падений. Победа в Кубке Англии не сделает его успешным, мы хотим выигрывать больше турниров. Мы были в трех финалах за два года, это хорошо, но в этом сезоне было много неудач.

Мы столкнулись с большим числом травм. Надеюсь, эти футболисты смогут восстановиться к финалу. Если на поле выйдет состав, в котором есть вера, у нас будет шанс завоевать трофей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

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23 комментария
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Ты ипанулся! После того что мы сегодня увидели… нас Сити камень на камне не оставит…
+31
-3
+28
Ответ Rufatik
Ты ипанулся! После того что мы сегодня увидели… нас Сити камень на камне не оставит…
Игра была равна) играли два *****.
Но Ковентри не поворачивается так язык назвать. Команда из чемпионшипа закамбэчила 0-3 с МЮ…
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+10
Типичный Эрик. Особенно доставила фраза про веру,когда еле унесли ноги от Ковентри. Спасибо что еще фаворитами себя не назвал))))
+7
-3
+4
Ответ AS Roma Fan
Реал - Алонсо Барса - Да Дзерби Бавария - Флик Ливерпуль - Аморим Сити - Пеп/Мичел Арсенал - Артета Юнайтед - Нагельсманн Ювентус - Мотта Интер - Индзаги Милан - Консейсау Рома - Де Росси И т.д. Выглядит интересно, на самом деле, если будет так
Фантазёр...
+4
-1
+3
видимо, сити ждет один из легчайших финалов в новой истории
+1
0
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Ответ Rufatik
Ты ипанулся! После того что мы сегодня увидели… нас Сити камень на камне не оставит…
В финале другая игра будет, точно также можно вспомнить победу над Ливерпулем
+3
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+1
Ответ zzzeeerrrooo
До пенок будут терпеть Сити слил 2из2
Для этого надо либо не пропустить, что у МЮ получается крайне плохо, либо забить столько же, сколько и пропустить, что получается чуть лучше, но обычно с командами из второй половины таблицы.
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Ответ CHELSEA_2008
Показали в нынешнем сезоне? Но ведь вы оба раза слили Сити без шансов 🤔😃
До пенок будут терпеть
Сити слил 2из2
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Ответ AS Roma Fan
Реал - Алонсо Барса - Да Дзерби Бавария - Флик Ливерпуль - Аморим Сити - Пеп/Мичел Арсенал - Артета Юнайтед - Нагельсманн Ювентус - Мотта Интер - Индзаги Милан - Консейсау Рома - Де Росси И т.д. Выглядит интересно, на самом деле, если будет так
Нагельсман продлил на два года контракт с сборной Германией
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Ответ #SharkTeam
Будет бус от Хага, к гадалке не ходи
Тен Хагу надо конспекты у Анчелотти попросить. Ну и с Рэшфордом в составе точно ничего не светит.
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Ответ #SharkTeam
Будет бус от Хага, к гадалке не ходи
И что ? Реалу можно ставить бас а МЮ нет ?
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Ответ 1garyuha
В финале другая игра будет, точно также можно вспомнить победу над Ливерпулем
Будет бус от Хага, к гадалке не ходи
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Ответ Lavinka
Что за враньё ? Первый тайм просто уничтожили Ковентри начисто , когда уже забили 3 гола расслабились и начали пропускать , плюс пенальти который в ворота МЮ назначают а в ворота Сити нет .
Могучие горилы !
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https://www.youtube.com/watch?v=AwKMLwfVxwE&ab_channel=%D0%9B%D1%91%D1%85%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%9B%D1%91%D1%85%D0%B0
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Сити будет мотивирован, ЛЧ ушла, а в чемпионате риск большой, что не выиграют, а тут реальный шанс выиграть трофей, будет разгроми МЮ
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Даже если к финалу все поправятся и у МЮ будет оптимальный состав, у команды вряд ли будут какие-то реальные шансы на кубок.

Только если Гвардиола полурезервом выйдет, да и то не факт, что это будет.
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в этом сезоне МЮ не разу не обыграл Сити ..
Какие шансы Мистер Хаг?🤦‍♂️
все видели как вы с позором вышли в финал кубка.. осадок от этой победы ощутили на себе даже нейтральные болельщики
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Юнайтед только автобус спасет. Такое днище, боже мой. Реал показал в принципе как играть )
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Показали в нынешнем сезоне? Но ведь вы оба раза слили Сити без шансов 🤔😃
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