Вингер «Оренбурга» Томпсон о борще: «В России я его не пробовал. Макаронами в основном питаюсь, мне этого достаточно»
Хорди Томпсон рассказал, что пока не ел борщ в России.
Полузащитник перешел в «Оренбург» этой зимой на правах аренды до конца сезона. Права на 19-летнего игрока принадлежат «Коло-Коло», в рамках соглашения между клубами доступна опция выкупа игрока.
– Нравится ли тебе борщ?
– На самом деле, в России борщ я не пробовал. В основном питаюсь макаронами, мне этого достаточно, – ответил чилиец.
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