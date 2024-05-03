Вингер «Оренбурга» Томпсон о борще: «В России я его не пробовал. Макаронами в основном питаюсь, мне этого достаточно»

Хорди Томпсон рассказал, что пока не ел борщ в России.

Полузащитник перешел в « » этой зимой на правах аренды до конца сезона. Права на 19-летнего игрока принадлежат « », в рамках соглашения между клубами доступна опция выкупа игрока.

– Нравится ли тебе борщ?

– На самом деле, в России борщ я не пробовал. В основном питаюсь макаронами, мне этого достаточно, – ответил чилиец.

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