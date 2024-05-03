Вингер «Оренбурга» Томпсон о борще: «В России я его не пробовал. Макаронами в основном питаюсь, мне этого достаточно»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили Оренбург Коло-Коло Питание Хорди Томпсон Футбол

Хорди Томпсон рассказал, что пока не ел борщ в России.

Полузащитник перешел в «Оренбург» этой зимой на правах аренды до конца сезона. Права на 19-летнего игрока принадлежат «Коло-Коло», в рамках соглашения между клубами доступна опция выкупа игрока.

– Нравится ли тебе борщ?

– На самом деле, в России борщ я не пробовал. В основном питаюсь макаронами, мне этого достаточно, – ответил чилиец.

Томпсон не просил «Оренбург» оформить ему гражданство РФ: «Ничего страшного в Чили у Хорди нет. Все спокойно, вопрос с делом решился»

Защитник «Оренбурга» Томпсон об обвинениях в попытке убийства девушки: «История завершена. Я сфокусирован на футболе, хочу выигрывать – вплоть до того, чтобы стать чемпионом России»

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13 комментариев
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Ясно, трансфер в спартак откладывается🎅🏿
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еще скажи, что ты про vodku, gulag и kgb не слышал.
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За борщем это в Спартак. 😊 Кстати , люблю борщ. 😊
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Сжечь еретика
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а в тюрьме сейчас ужин.....макароны дают..
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Ответ Дядя ТУРА
С котлетами хоть?!
С перчиком Чили. 😊
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Ответ Дядя ТУРА
С котлетами хоть?!
С котлетами пюрешка.
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