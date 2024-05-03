Юран о работе в «Пари НН»: «Мне не стыдно. Команду оставил на 11-м месте – это не зона вылета, не зона стыков» 

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран оценил свою работу в «Пари НН».

Юран подал в отставку с поста главного тренера нижегородцев 28 апреля после 6 поражений подряд.

— В целом как бы оценили период своей работы в «Пари НН»?

— Мне за нее не стыдно. В прошлом сезоне решили задачу — сохранили прописку в РПЛ. Я же обещал. И сейчас буквально за два дня до игры с «Ахматом» сказал болельщикам, что мы однозначно останемся в элитном дивизионе. 

К сожалению, не получилось доработать. Однако команду оставил на 11-м месте. Это не зона вылета, не зона стыков. Конечно, раз я остался зимой в «Пари НН», то с себя ответственность за неудачную серию тоже не снимаю. Но были и объективные причины поражений.

Если окажусь в Нижнем Новгороде, считаю, смогу прямо смотреть в глаза болельщикам. Мне перед ними не стыдно. Мы до зимней паузы находились в десятке. Это тоже показатель. 

Я же парням говорил, что в первой части сезона надо все из себя вытащить, показать максимальный результат, на который они способны. Нам это удалось. Многие же специалисты писали, что «Пари НН» взрывает РПЛ. Но чтобы удержаться на позициях и даже подняться, без усиления никуда. Молодежь — это хорошо, но все-таки завтрашний день. А надо думать о здесь и сейчас.

Вообще очень непросто провести весь чемпионат стабильно. Никто от спадов не застрахован. У кого-то небольшая ямка, у кого-то чуть глубже. Нас подкосили травмы. Но и то я глобальной проблемы не видел.

— Вот как?

— Да. Был уверен, что в любом случае начнем набирать очки. Про зону вылета и стыки мы с ребятами даже не думали. Повторюсь, за эту работу мне не стыдно! С руководством «Пари НН» мы нормально расстались. Остались в хороших отношениях.

— Ваши ближайшие планы?

— Сейчас немного дома побуду, домашними делами займусь. Но вообще настроен найти работу до начала следующего сезона. Вы же понимаете, тренерство — это как наркотик. Без него уже никуда, – сказал экс-тренер «Пари НН».

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23 комментария
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"Нас подкосили травмы"

Есть хоть один тренер, который не назовет эту причину после отставки?)
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Зря господа начальники бортанули и Юрана и Ташуева. Оба смело могли доработать до конца сезона. И оба не вылетели бы. Командиры у нас, как всякие дилетанты дюже нетерпеливы. Хотят всего и сразу. А так не бывает))
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Не понимаю хейта в сторону Юрана. С таким составом и Гвардиола ничего не выиграет, 11 место +- предел для такого состава.
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Ответ Aleksey Yashin
"Нас подкосили травмы" Есть хоть один тренер, который не назовет эту причину после отставки?)
А вы готовы на собеседовании сказать ,что уволился с предыдущего места ,потому что я бестолочь ?
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Навели порчу
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Юран нормальный тренер. Получше чем некоторые. Если бы ещё не взрывной характер, то было бы вообще зашибись. Я думаю, что Юран ещё себя проявит, как хороший тренер. Вот чуйка...
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Юран: Вы же понимаете, наркотик— это как тренерство. Без него уже никуда.
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Представляю что творилось в раздевалке особенно после матча с Локо.Морально он их не смог завести а просто убил.Боязнь ошибиться привела к ещё большим ошибкам.
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Так встрять во второй половине тоже надо уметь!
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Во всём виноваты судьи - опоссумы.
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В Баварию пойдет.
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Сколько лет Юрану? Я помню про Юрана еще шутили в старой пристарой передаче на 7тв в назло рекордам )
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Странная история.
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с составом ФНЛ спад был неизбежен, в 1 круге итак прыгнули выше головы.
НН надеюсь не провалится
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Ответ John_Marston
А есть хоть один тренер, который честно назовёт в качестве причины что он физрук, не способный у работе на уровне высшей лиги?)
Гари Невилл))
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