Юран о работе в «Пари НН»: «Мне не стыдно. Команду оставил на 11-м месте – это не зона вылета, не зона стыков» 

Сергей Юран оценил свою работу в «Пари НН».

подал в отставку с поста главного тренера нижегородцев 28 апреля после 6 поражений подряд.

— В целом как бы оценили период своей работы в «Пари НН»?

— Мне за нее не стыдно. В прошлом сезоне решили задачу — сохранили прописку в . Я же обещал. И сейчас буквально за два дня до игры с «Ахматом» сказал болельщикам, что мы однозначно останемся в элитном дивизионе.

К сожалению, не получилось доработать. Однако команду оставил на 11-м месте. Это не зона вылета, не зона стыков. Конечно, раз я остался зимой в «Пари НН», то с себя ответственность за неудачную серию тоже не снимаю. Но были и объективные причины поражений.

Если окажусь в Нижнем Новгороде, считаю, смогу прямо смотреть в глаза болельщикам. Мне перед ними не стыдно. Мы до зимней паузы находились в десятке. Это тоже показатель.

Я же парням говорил, что в первой части сезона надо все из себя вытащить, показать максимальный результат, на который они способны. Нам это удалось. Многие же специалисты писали, что «Пари НН» взрывает РПЛ. Но чтобы удержаться на позициях и даже подняться, без усиления никуда. Молодежь — это хорошо, но все-таки завтрашний день. А надо думать о здесь и сейчас.

Вообще очень непросто провести весь чемпионат стабильно. Никто от спадов не застрахован. У кого-то небольшая ямка, у кого-то чуть глубже. Нас подкосили травмы. Но и то я глобальной проблемы не видел.

— Вот как?

— Да. Был уверен, что в любом случае начнем набирать очки. Про зону вылета и стыки мы с ребятами даже не думали. Повторюсь, за эту работу мне не стыдно! С руководством «Пари НН» мы нормально расстались. Остались в хороших отношениях.

— Ваши ближайшие планы?

— Сейчас немного дома побуду, домашними делами займусь. Но вообще настроен найти работу до начала следующего сезона. Вы же понимаете, тренерство — это как наркотик. Без него уже никуда, – сказал экс-тренер « ».