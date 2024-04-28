Гендиректор «Пари НН» об увольнении Юрана: «Совет директоров еще не решил»
Давид Мелик‑Гусейнов высказался о положении Сергея Юрана в «Пари НН».
«Пари НН» в гостях уступил «Ахмату» со счетом 1:5 в 26-м туре Мир РПЛ. Это шестое подряд поражение нижегородской команды.
После матча появилась информация, что Сергей Юран будет уволен с поста главного тренера. Его может сменить Вадим Евсеев.
– Есть ли уже решение по Юрану?
– Пока нет свежей информации. Совет директоров еще не решил, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов.
А теперь как-то резко всё изменилось.