Гендиректор «Пари НН» об увольнении Юрана: «Совет директоров еще не решил»

Давид Мелик‑Гусейнов высказался о положении Сергея Юрана в «Пари НН».

«Пари НН» в гостях уступил «Ахмату» со счетом 1:5 в 26-м туре Мир . Это шестое подряд поражение нижегородской команды.

После матча появилась информация, что будет уволен с поста главного тренера. Его может сменить Вадим Евсеев.

– Есть ли уже решение по Юрану?

– Пока нет свежей информации. Совет директоров еще не решил, – сказал генеральный директор « » Давид Мелик‑Гусейнов.