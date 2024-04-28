Гендиректор «Пари НН» об увольнении Юрана: «Совет директоров еще не решил»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран отставки Пари НН Матч ТВ Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Давид Мелик‑Гусейнов высказался о положении Сергея Юрана в «Пари НН».

«Пари НН» в гостях уступил «Ахмату» со счетом 1:5 в 26-м туре Мир РПЛ. Это шестое подряд поражение нижегородской команды.

После матча появилась информация, что Сергей Юран будет уволен с поста главного тренера. Его может сменить Вадим Евсеев.

Есть ли уже решение по Юрану?

– Пока нет свежей информации. Совет директоров еще не решил, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов.

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12 комментариев
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Нерешительные опоссумы.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
1 поражение и сразу тренера на выход, что за бред?Прогресс команды по сравнению с прошлым сезоном виден на лицо
Как одно ? Из же 6
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Другие 5 матчей нужно не брать во внимание ?
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Менять на Евсеева? Чтоб уж наверняка в Лучшую лигу))
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Говоря языком Юрана-### ##### не #####!
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Вот он. Новый тренер Спартака.
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Эх, Серёга, Серёга)
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В такой ситуации не уволить просто невозможно.
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Если почитать новости и комментарии ещё двух-трёхнедельной давности, можно подумать, что единственная причина для ухода Юрана из Нижнего - предложение возглавить Спартак.
А теперь как-то резко всё изменилось.
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"Совет директоров ещё не решил. Анализируем, готовимся к следующей игре", – сказал генеральный директор «Пари НН».
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