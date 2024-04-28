«Пари НН» принял отставку Юрана после 6 поражений подряд. И.о. станет Хазов

В «Пари НН» подтвердили увольнение Сергея Юрана.

«Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» – принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана.

От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН».

Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов», – написал гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

После 26 матчей на счету команды 28 очков. Она идет на 11-м месте, проиграв шесть матчей подряд.

«Пари НН» уволил Юрана: 1:5 в Грозном и уже шесть поражений подряд