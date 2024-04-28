«Пари НН» принял отставку Юрана после 6 поражений подряд. И.о. станет Хазов

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран отставки Антон Хазов Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» подтвердили увольнение Сергея Юрана.

«Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» – принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана.

От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН».

Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов», – написал гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

После 26 матчей на счету команды 28 очков. Она идет на 11-м месте, проиграв шесть матчей подряд.

«Пари НН» уволил Юрана: 1:5 в Грозном и уже шесть поражений подряд

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42 комментария
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Ответ Aleksandr Dubovik
Эх помню как Юран бравады зимой кидал что уход Севикяна никак не повлияет и у него есть другие классные футболисты. Как говорится, ирония
Юрания
+53
-2
+51
Эх помню как Юран бравады зимой кидал что уход Севикяна никак не повлияет и у него есть другие классные футболисты.
Как говорится, ирония
+49
-2
+47
Хитрец освободился под Спартак.
+49
-3
+46
Ташуев выехал уже?
+26
0
+26
В химки? Или кто там на очереди в круговороте физруков?
+12
0
+12
От ведь опоссумы, уволили всё-таки!
+12
-1
+11
надеюсь и этот вундеркинд-проходимец гусейнов когда то уйдёт из пари нн и пойдёт работать по профессии- в цирк.
+9
-1
+8
Ответ Александр Васильев
а семака почему ещё не сняли???
Ждали, когда Юран освободится.
+5
0
+5
Не успел Мостовой к нему на стажировку.
+3
0
+3
Чо смиетесь?
+3
-1
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Новый эксперт на Матч Тв появился получается)
+2
0
+2
а семака почему ещё не сняли???
+2
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А недавно ещё Юрана на гт "Спартака" продвигали. Он аж матом ругаться перестал. Теперь может опять начинать :)
Хотя, учитывая место и время, уже начал.
+2
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Поставили блин лохов в стойло! Эх Юран тренировать надо, а не анализировать.
+1
0
+1
Такой же проходимец, как и Абаскаль с Семаком.
+1
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+1
Ответ fabr-25
В итоге получилось как и говорил Шнякин, в первом круге случайные очки набрали, больше чем должны были, а теперь наоборот. Время расставило все на свои места
Главное чтобы твой комм не увидел Юран)
+1
0
+1
Клоун 🤡
Ждём в эфире ЛОЛтв
+1
0
+1
передайте мостовому , что Юран чеканил мяч
+1
0
+1
Ответ CaSpeR-13
а еще говорил что если б команда не вылетала он бы играл в яркий атакующий футбол. увидели мы в последних 6 турах его атакующий футбол
Ну, справедливости ради, атака в матче с Краснодаром была супер, но оборона была кошмар
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Ответ Aleksandr Dubovik
Эх помню как Юран бравады зимой кидал что уход Севикяна никак не повлияет и у него есть другие классные футболисты. Как говорится, ирония
а еще говорил что если б команда не вылетала он бы играл в яркий атакующий футбол.
увидели мы в последних 6 турах его атакующий футбол
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Следующий ход за Федотовым.
Игнашевича можно дать шанс
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Следующий ход за Федотовым.
кого вместо?, Моуринью?
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Следующий Федотов...
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Следующий ход за Федотовым.
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Ждём главного тренера из Пари Париж
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Гогниев, твой шанс
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Серега специально слил Пари НН..., ...
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Что не сделаешь ради Спартака
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Наконец-то Спартак нашел нового главного!)
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...в середине следующего сезона,снова вернётся на пост главного....
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