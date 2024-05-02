Федотов про 1:1 с «Зенитом»: «ЦСКА провел хороший и характерный матч. Пропустили, потеряли концентрацию, но моменты потом были»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Владислав Тороп Аббосбек Файзуллаев Футбол

Владимир Федотов отметил, что ЦСКА хорошо сыграл с «Зенитом» (1:1).

– Чего не хватило для победы?

– Еще забитых мячей. Пропустили, потеряли концентрацию, допустили ошибочку. Позволили сравнять. Но тем не менее нужно отдать должное нашей команде. Хороший и характерный матч. После пропущенного гола у нас были моменты. Да и Аббосбек мог увеличить наше преимущество.

– Почему вышел не Акинфеев? Как оцените игру Торопа?

– Старые травмы и последствия от них дают знать о себе после нагрузок. Он не мог на 100% быть сегодня в воротах.

Слава сыграл очень хорошо. Гол посмотрим и проанализируем, там была качественная и сильная подача. С наведением снайперской винтовки можно сравнить. Ерохину ничего не нужно было делать, прямо в голову прилетело.

По поводу Игоря: бывают воспалительные процессы, это вопрос одного‑двух‑трех дней, чтобы это убрать, – сказал главный тренер ЦСКА.

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46 комментариев
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ЦСКА сегодня надо было забивать 3 гола, пока Зенит не играл. А теперь преимущество конечно у Зенита, будет сказкой если ЦСКА пройдет дальше.
+28
-3
+25
Господи, да что ж он такой позитивный? Сегодня, конечно, пободрее выглядели, нежели в игре с Балтикой. Однако, всё равно полная тоска и уныние в игре. Я не сторонник того, чтобы увольнять тренера, но если каким-то чудом мы не заберём кубок в этом году, то с Валентиновичем нужно будет прощаться. При всём моём уважении и его немалых заслугах - такого бесхарактерного ЦСКА я не припомню за 17 лет боления.
+21
-5
+16
Обе команды в принципе показали средненький футбол.
+9
-1
+8
Ответ Shilo_za_CSKA
Господи, да что ж он такой позитивный? Сегодня, конечно, пободрее выглядели, нежели в игре с Балтикой. Однако, всё равно полная тоска и уныние в игре. Я не сторонник того, чтобы увольнять тренера, но если каким-то чудом мы не заберём кубок в этом году, то с Валентиновичем нужно будет прощаться. При всём моём уважении и его немалых заслугах - такого бесхарактерного ЦСКА я не припомню за 17 лет боления.
При каждом тренере будете так писать одно и тоже? Я болею за коней 24 года. Федотов один из лучших после Газаева и Слуцкого. Кто был лучше из последних? Береза? Гончаренко?Олич?
+10
-3
+7
Ответ olander
А что за заслуги-то? Что Карраскаля прошлепал?
Так «прошлепал», что атакующий полузащитник Карраскаль в атакующем Динамо отдал всего лишь 3 голевые передачи за 19 матчей РПЛ.
+7
0
+7
Ответ Shilo_za_CSKA
Господи, да что ж он такой позитивный? Сегодня, конечно, пободрее выглядели, нежели в игре с Балтикой. Однако, всё равно полная тоска и уныние в игре. Я не сторонник того, чтобы увольнять тренера, но если каким-то чудом мы не заберём кубок в этом году, то с Валентиновичем нужно будет прощаться. При всём моём уважении и его немалых заслугах - такого бесхарактерного ЦСКА я не припомню за 17 лет боления.
какие там заслуги?
+8
-4
+4
Ответ Muronov
При каждом тренере будете так писать одно и тоже? Я болею за коней 24 года. Федотов один из лучших после Газаева и Слуцкого. Кто был лучше из последних? Береза? Гончаренко?Олич?
Лучших из днарей? Вот это достижение. Что что а в начале у Гончаренко был хороший футбол, по коайней мере был свой стиль и тренерская рука, и футбол можно было смотреть, футбол Федотова же это вырви глаз
+6
-3
+3
Ответ olander
А что за заслуги-то? Что Карраскаля прошлепал?
всего то кубок и серебро впервые за долгое время
+6
-3
+3
Игра, конечно, была получше, чем с Балтикой, но и хорошей её тоже язык не поворачивается. По сути одна умная атака,когда Федя из вне игры забил. Отсутствие мысли впереди просто катасирофическое. Ну, а пропущенный гол на последних минутах это уже визитная карточка ЦСКА. Можно,конечно,в этом мяче винить Рошу,он действительно проиграл борьбу Ерохину, но всё же это гол Торопа. Дёрнулся на выход, на пол пути остановился, а мяч влетел ровненько по центру ворот. Стой он на месте, мяч в руки ему и прилетел. А уж если пошёл на выход,то иди до конца, с головой мяч выноси. А с другой стороны вытащил очень тяжёлый мяч, переведя его в перекладину. Уверен, Игорь Владимирович вообще бы не прынул. Короче, проблем выше крыши,вот и вратарская нарисовалась. Я бы к Латышонку из Балтики присмотрелся. Парень ревльно тащит, да и много стоить не будет.
+4
-1
+3
Ответ dreamstep
ЦСКА сегодня надо было забивать 3 гола, пока Зенит не играл. А теперь преимущество конечно у Зенита, будет сказкой если ЦСКА пройдет дальше.
Какой еще сказкой? Зенит сам еле-еле забивает и, очевидно, бросит все силы на матч чемпионата. А в кубке может произойти что угодно, например влегкую та же ничья и пенали.
+5
-2
+3
Ответ olander
А что за заслуги-то? Что Карраскаля прошлепал?
От куда вы такие появляетесь? Мне вот интересно просто. Заслуги,тебе уже написали в комментах: серебро и кубок с далеко не самым лучшим составом в лиге. Карраскаль? Серьёзно? Ты вообще карьеру парня смотрел?! Тебя не смутило,что он ни в одном клубе не приживается? Везде тренеры виноваты были,или мб дело в самом игроке и его характере?! Кстати,как там у него дела в Динамо? Блистает так,что глаз слепит? Бриллиант не иначе!
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+2
Федотов и дерби со Спартаком назвал эталонным. Тут то подавно)) хотя, конечно, в первом тайме играли лучше
+3
-1
+2
Мне вот одно интересно. За всё время,за все интервью Федотова,он хотя бы один раз скажет правду: почему мы стабильно пропускаем в концовках матчей?! Физуха хромает, концентрация, моральная неустойчивость, ещё какие-то проблемы? Валентинович,в чём дело?! Это же не первый,не второй и даже не третий матч. Раскрой болельщикам тайну,пожалей нашу нервную систему! ЧТО С КОМАНДОЙ В КОНЦОВКАХ МАТЧА?!!!!
+1
0
+1
Ответ Серёга Соколов
От куда вы такие появляетесь? Мне вот интересно просто. Заслуги,тебе уже написали в комментах: серебро и кубок с далеко не самым лучшим составом в лиге. Карраскаль? Серьёзно? Ты вообще карьеру парня смотрел?! Тебя не смутило,что он ни в одном клубе не приживается? Везде тренеры виноваты были,или мб дело в самом игроке и его характере?! Кстати,как там у него дела в Динамо? Блистает так,что глаз слепит? Бриллиант не иначе!
Да это тролли, которые не имеют никакого отношения к команде. Даже не стоит объяснять, если у них Карраскаль это неограненный азмаз 😂😂😂🤣🤣
+1
0
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Вот именно что характерный матч, этот упертый остолоб не понимает системность своих ошибок🤦
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-2
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"Характерный матч" - точнее и не скажешь. Уже федотовская классика с упущенными очками
+2
-1
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Ответ gleb_k
С таким составом странно требовать от тренера ЦСКА побед и супер игры в каждом матче. Выжимает из команды максимум или около того. Сегодня играли лучше соперника. Хватит хейтить тренера, вам не угодишь, чесслово.
В ЦСКА есть тренер? Ты ничего не попутал?
+1
-1
0
Ответ raulka
Лучших из днарей? Вот это достижение. Что что а в начале у Гончаренко был хороший футбол, по коайней мере был свой стиль и тренерская рука, и футбол можно было смотреть, футбол Федотова же это вырви глаз
Только когда исполнители стали хуже по классу, то и Гончаренко и Слуцкий сразу сдувались
0
0
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Ответ Shilo_za_CSKA
Господи, да что ж он такой позитивный? Сегодня, конечно, пободрее выглядели, нежели в игре с Балтикой. Однако, всё равно полная тоска и уныние в игре. Я не сторонник того, чтобы увольнять тренера, но если каким-то чудом мы не заберём кубок в этом году, то с Валентиновичем нужно будет прощаться. При всём моём уважении и его немалых заслугах - такого бесхарактерного ЦСКА я не припомню за 17 лет боления.
С Березуцким
Последние годы с Витей
Последние годы с Леней
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Ответ Заборостроитель
Я конечно понимаю, что Федотова по сути подставили, но хочется чтобы пришел другой тренер. Уже в прошлом сезоне были видны проблемы второго тайма. И по вратарям, Помазун пару раз накосячил, и пошел по арендам. Тороп уже столько брака допустил, и нет видимого развития. Надо вратаря искать, преемника не выйдет.
Помазун пошёл в аренду не из-за ошибок, а потому что очень хотел иметь постоянную игровую практику
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Ответ SMART789
хорошо реагирует на кризисную ситуацию мне не очень интересно как Семак в каком то матче, мне интересно выполнение задачи на сезон
То есть сгореть дома Рубину и в гостях Динаме с нулем забитых голов это часть выполнения задачи на сезон?
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Ответ riverman1980
То есть сгореть дома Рубину и в гостях Динаме с нулем забитых голов это часть выполнения задачи на сезон?
это неудачная серия которая бывает у любой команды
нет задачи обыграть динамо или Рубин, есть задача взять титулы
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Ответ SMART789
это неудачная серия которая бывает у любой команды нет задачи обыграть динамо или Рубин, есть задача взять титулы
а имея с запасом сильнейший состав в лиге идти вровень с физруком Мусаевым это тоже часть задачи на сезон? )
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Ответ Серёга Соколов
Мне вот одно интересно. За всё время,за все интервью Федотова,он хотя бы один раз скажет правду: почему мы стабильно пропускаем в концовках матчей?! Физуха хромает, концентрация, моральная неустойчивость, ещё какие-то проблемы? Валентинович,в чём дело?! Это же не первый,не второй и даже не третий матч. Раскрой болельщикам тайну,пожалей нашу нервную систему! ЧТО С КОМАНДОЙ В КОНЦОВКАХ МАТЧА?!!!!
Так это по матчу легко увидеть. Пропускаем потому, что все устают, но за 20-25 минут до конца соперник поднимает с лавки новые полсостава долларовых миллионеров, а мы трех копеечных игроков из Балтики, Чили и Узбекистана (и слава Богу, что хоть кто-то есть из них). Понятно, что у соперника сразу преимущество, и наши сыпятся.
В этот раз хоть удержали ничью, по мне - Федотов состав идеально подобрал, было кого выпустить, чтобы хоть как-то биться. А то ранее и того не было. Файзуллаев молодец, но он после сборных и перелёта. Давила и Мусаев только побегать, а Мусаев в игре потерялся.
У нас много форвардов, но все они не высокого качества, а Чалов сезон играет, а следующий сезон стабильно в тоске. А тащера у нас только 2, Ваня, который уже еле ходит, и Аббос. Правильно было их развести, потому что если они оба устанут - то всё, только на отбой играть, а так поочерёдно ещё можно играть. Зенит так до конца мы и давили после пропущенного, до последней минуты, не он нас. Остальные пз у нас больше мешать другим играть, но и они низкого уровня.
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Я в шоке от игры 😱
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Ответ Muronov
При каждом тренере будете так писать одно и тоже? Я болею за коней 24 года. Федотов один из лучших после Газаева и Слуцкого. Кто был лучше из последних? Береза? Гончаренко?Олич?
Кто бы не стоял во главе, нытики всегда будут ныть. Федотов лучший тренер для армейцев, за последнее время, факт.
Смешно читать про Гончаренко 😂😂
Унылее того футбола, мне не припомнить (хотя начал неплохо, но к концу запал пропал вообще, одна ругань с судьями чего стоит), хотя бабок давали даже больше, чем сейчас (и по сути это единственный, кого можно привести как альтернативу. Всех остальных даже тренерами не назвать).

Да, много осечек и сезон средний выходит, но простой вопрос, фанаты чего ждут, борьбу за золото?) никто после Слуцкого всерьез не претендовал на золото, но у «фанатов» именно лысый виноват, потому что золото не выиграл за 3 года (про кубок взятый молчу, его как будто в расчет не берут уже).

Простой вопрос, кто-то кроме Зенита показал чемпионскую игру за 5-7 лет последних? Я не про ЦСКА, вообще хоть кто-нибудь? Вот и ответ, без больших вливаний, невозможно бороться за золото на постоянке, тупо ставните суммы на трансферы каждый год, там даже Динамо потратило больше ЦСКА
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Ответ raulka
Лучших из днарей? Вот это достижение. Что что а в начале у Гончаренко был хороший футбол, по коайней мере был свой стиль и тренерская рука, и футбол можно было смотреть, футбол Федотова же это вырви глаз
Какого из тренеров тогда вы видите главным ?
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Ответ Shilo_za_CSKA
Господи, да что ж он такой позитивный? Сегодня, конечно, пободрее выглядели, нежели в игре с Балтикой. Однако, всё равно полная тоска и уныние в игре. Я не сторонник того, чтобы увольнять тренера, но если каким-то чудом мы не заберём кубок в этом году, то с Валентиновичем нужно будет прощаться. При всём моём уважении и его немалых заслугах - такого бесхарактерного ЦСКА я не припомню за 17 лет боления.
За 17? Я такого уныния не помню за 20 лет боления.
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Ответ Алексей Горланов
В итоге Краснодар берет чемпионство, а Балтика кубок.
Дай Бог!
+1
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Ответ Joe Barbar
И мы!
Вот что с этим делать ?
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