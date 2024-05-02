Федотов про 1:1 с «Зенитом»: «ЦСКА провел хороший и характерный матч. Пропустили, потеряли концентрацию, но моменты потом были»

Владимир Федотов отметил, что ЦСКА хорошо сыграл с «Зенитом» (1:1).

– Чего не хватило для победы?

– Еще забитых мячей. Пропустили, потеряли концентрацию, допустили ошибочку. Позволили сравнять. Но тем не менее нужно отдать должное нашей команде. Хороший и характерный матч. После пропущенного гола у нас были моменты. Да и мог увеличить наше преимущество.

– Почему вышел не ? Как оцените игру ?

– Старые травмы и последствия от них дают знать о себе после нагрузок. Он не мог на 100% быть сегодня в воротах.

Слава сыграл очень хорошо. Гол посмотрим и проанализируем, там была качественная и сильная подача. С наведением снайперской винтовки можно сравнить. Ерохину ничего не нужно было делать, прямо в голову прилетело.

По поводу Игоря: бывают воспалительные процессы, это вопрос одного‑двух‑трех дней, чтобы это убрать, – сказал главный тренер .