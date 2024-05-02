Федотов про 1:1 с «Зенитом»: «ЦСКА провел хороший и характерный матч. Пропустили, потеряли концентрацию, но моменты потом были»
Владимир Федотов отметил, что ЦСКА хорошо сыграл с «Зенитом» (1:1).
– Чего не хватило для победы?
– Еще забитых мячей. Пропустили, потеряли концентрацию, допустили ошибочку. Позволили сравнять. Но тем не менее нужно отдать должное нашей команде. Хороший и характерный матч. После пропущенного гола у нас были моменты. Да и Аббосбек мог увеличить наше преимущество.
– Почему вышел не Акинфеев? Как оцените игру Торопа?
– Старые травмы и последствия от них дают знать о себе после нагрузок. Он не мог на 100% быть сегодня в воротах.
Слава сыграл очень хорошо. Гол посмотрим и проанализируем, там была качественная и сильная подача. С наведением снайперской винтовки можно сравнить. Ерохину ничего не нужно было делать, прямо в голову прилетело.
По поводу Игоря: бывают воспалительные процессы, это вопрос одного‑двух‑трех дней, чтобы это убрать, – сказал главный тренер ЦСКА.
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нет задачи обыграть динамо или Рубин, есть задача взять титулы
В этот раз хоть удержали ничью, по мне - Федотов состав идеально подобрал, было кого выпустить, чтобы хоть как-то биться. А то ранее и того не было. Файзуллаев молодец, но он после сборных и перелёта. Давила и Мусаев только побегать, а Мусаев в игре потерялся.
У нас много форвардов, но все они не высокого качества, а Чалов сезон играет, а следующий сезон стабильно в тоске. А тащера у нас только 2, Ваня, который уже еле ходит, и Аббос. Правильно было их развести, потому что если они оба устанут - то всё, только на отбой играть, а так поочерёдно ещё можно играть. Зенит так до конца мы и давили после пропущенного, до последней минуты, не он нас. Остальные пз у нас больше мешать другим играть, но и они низкого уровня.
Смешно читать про Гончаренко 😂😂
Унылее того футбола, мне не припомнить (хотя начал неплохо, но к концу запал пропал вообще, одна ругань с судьями чего стоит), хотя бабок давали даже больше, чем сейчас (и по сути это единственный, кого можно привести как альтернативу. Всех остальных даже тренерами не назвать).
Да, много осечек и сезон средний выходит, но простой вопрос, фанаты чего ждут, борьбу за золото?) никто после Слуцкого всерьез не претендовал на золото, но у «фанатов» именно лысый виноват, потому что золото не выиграл за 3 года (про кубок взятый молчу, его как будто в расчет не берут уже).
Простой вопрос, кто-то кроме Зенита показал чемпионскую игру за 5-7 лет последних? Я не про ЦСКА, вообще хоть кто-нибудь? Вот и ответ, без больших вливаний, невозможно бороться за золото на постоянке, тупо ставните суммы на трансферы каждый год, там даже Динамо потратило больше ЦСКА