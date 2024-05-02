Семак про 1:1 с ЦСКА: «Зенит» мог победить, перекладина и штанга сыграли за армейцев»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Футбол

Сергей Семак отметил, что ЦСКА повезло в матче с «Зенитом» (1:1).

«Ничья есть ничья. Что касается самой игры, могли победить, если бы были более удачливыми. Было пару неплохих дальних ударов. Перекладина и штанга сыграли сегодня за армейцев.

Проиграли им один стандарт, затолкали мяч… Мы также забили со стандарта.

Боевая ничья, кубковый матч с небольшим количеством голевых моментов. Все будет решаться в следующем матче», – сказал главный тренер «Зенита».

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32 комментария
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Только что с матча. Цитирую классика, игра была равна, играли два...

Что с Зенитом этой весной, я хз. Надеюсь, к финальному забегу продышатся и свое возьмут

ЦСКА тоже очень плохо выглядели. Игра напоминала не футбол, а толкотню в метро.

p.s. Стадион обалденный, ВЭБ-арена намного комфортнее того же Спартаковского стадиона
+28
-6
+22
Ответ suka1989
Интересно чем комфортнее ?
1. Вид на поле. Отовсюду мяч и поле намного лучше видны, чем с Открытия
2. Во время перерывов гуляй хоть по всему стадиону. В то время как на Спартаковской арене каждый сектор варится в своём бетонном загоне, что угнетает немного

Зенитовскому по комфорту ВЭБ-Арена уступает, но только наличием крыши и фан-променадом
+7
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+7
Сергей Богданович, а где атака вообще?
2 гола за 5 матчей, и то сегодня только со стандарта!!!
+7
-1
+6
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Это к чему? Или пластинку заело?
+6
-1
+5
Богданыч сегодня сделал абсолютно все, чтобы ЦСКА выиграл
Схема, состав, замены - было стойкое ощущение, что 0-1 вполне достаточно
Но Король Ерохин все испортил
В целом Богданыч так делает все последние матчи. Соперникам вообще почти ничего не надо, просто стоять автобусом и иногда пинать вперед, там Зенит уже сориентируется и организует в свои ворота гол.
+6
-2
+4
Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Пять минут дотерпеть оставалось ЦСКА и потом мы бы слышали рассказ от Семака о том что кубок не так уж и важен.
Так победа ЦСКА была бы не по делу. Хоть одну минуту.
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Тороп сыграл за Зенит.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Зенит как обычно в матчах с ЦСКА отскочил на последних минутах и тут же началось «Зенит мог победить».
В смысле? До гола ЦСКА была перекладина, между голами Зенита и ЦСКА всего полчаса прошло. Какое отскочил? Игра абсолютно ничейная и была. Вы так пишете, как будто ЦСКА сидел на воротах Зенита и все штанги обстучал с xG 5+.

Если уж тут использовать термин "отскочил", то это ЦСКА не удалось отскочить.
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Скажите спасибо Торопу.Только совсем не обученные вратари так играют на выходах. У ЦСКА и так проблем во всех позициях хватает,а тут ещё такая "замена"Акинфееву!
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Чтобы победить, надо забивать больше. Да и вообще забивать.
А у Зенита 1 гол в последних трёх матчах 🤷‍♂️
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Ответ suka1989
Интересно чем комфортнее ?
Вместо бутылок кресла
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Ответ Лев Бабенко
Только что с матча. Цитирую классика, игра была равна, играли два... Что с Зенитом этой весной, я хз. Надеюсь, к финальному забегу продышатся и свое возьмут ЦСКА тоже очень плохо выглядели. Игра напоминала не футбол, а толкотню в метро. p.s. Стадион обалденный, ВЭБ-арена намного комфортнее того же Спартаковского стадиона
это Вы ещё на Газпром-Арене не были👍
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Огонь!!!
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Как это не по делу ? ЦСКА два мяча забил. Один с офсайда еле еле. А Зенит что делал весь матч кроме страдания на поле ? Гол Зенита эти явная ошибка Торопа.
А, все ясно. "Два мяча забил". Подскажу на будущее: голы надо забивать не из офсайда. И в моменте гола ЦСКА ошиблись примерно 2,5 защитника Зенита. Но так все ОК. Идите вон уже со своим пониманием на уровне "с дивана с пивком".
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Зенит как обычно в матчах с ЦСКА отскочил на последних минутах и тут же началось «Зенит мог победить».
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Все как мы любим,напы без передач,Артур-это что?Что происходит,тренер в восторге.
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Сергей Богданыч, когда игра появится?
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Ответ Max Silitsky
это Вы ещё на Газпром-Арене не были👍
был раз 20) Включая матч Открытия с Уралом.
Сейчас решил посмотреть московские строения
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Ответ Дмитрий9779
Тороп сыграл за Зенит.
Торопа давно надо было наигрывать,а не над Игорем издеваться)Игорь заработал на достойный отдых и место в администрации клуба или вратарей тренировать!
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