Семак про 1:1 с ЦСКА: «Зенит» мог победить, перекладина и штанга сыграли за армейцев»
Сергей Семак отметил, что ЦСКА повезло в матче с «Зенитом» (1:1).
«Ничья есть ничья. Что касается самой игры, могли победить, если бы были более удачливыми. Было пару неплохих дальних ударов. Перекладина и штанга сыграли сегодня за армейцев.
Проиграли им один стандарт, затолкали мяч… Мы также забили со стандарта.
Боевая ничья, кубковый матч с небольшим количеством голевых моментов. Все будет решаться в следующем матче», – сказал главный тренер «Зенита».
Что с Зенитом этой весной, я хз. Надеюсь, к финальному забегу продышатся и свое возьмут
ЦСКА тоже очень плохо выглядели. Игра напоминала не футбол, а толкотню в метро.
p.s. Стадион обалденный, ВЭБ-арена намного комфортнее того же Спартаковского стадиона
2. Во время перерывов гуляй хоть по всему стадиону. В то время как на Спартаковской арене каждый сектор варится в своём бетонном загоне, что угнетает немного
Зенитовскому по комфорту ВЭБ-Арена уступает, но только наличием крыши и фан-променадом
2 гола за 5 матчей, и то сегодня только со стандарта!!!
Схема, состав, замены - было стойкое ощущение, что 0-1 вполне достаточно
Но Король Ерохин все испортил
В целом Богданыч так делает все последние матчи. Соперникам вообще почти ничего не надо, просто стоять автобусом и иногда пинать вперед, там Зенит уже сориентируется и организует в свои ворота гол.
Если уж тут использовать термин "отскочил", то это ЦСКА не удалось отскочить.
А у Зенита 1 гол в последних трёх матчах 🤷♂️
Сейчас решил посмотреть московские строения