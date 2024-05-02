Семак про 1:1 с ЦСКА: «Зенит» мог победить, перекладина и штанга сыграли за армейцев»

Сергей Семак отметил, что ЦСКА повезло в матче с «Зенитом» (1:1).

«Ничья есть ничья. Что касается самой игры, могли победить, если бы были более удачливыми. Было пару неплохих дальних ударов. Перекладина и штанга сыграли сегодня за армейцев.

Проиграли им один стандарт, затолкали мяч… Мы также забили со стандарта.

Боевая ничья, кубковый матч с небольшим количеством голевых моментов. Все будет решаться в следующем матче», – сказал главный тренер « ».