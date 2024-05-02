ЦСКА не выигрывает 4 матча. У команды Федотова 1 победа в последних 6 играх

ЦСКА продлил серию без побед до 4 матчей.

Сегодня команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в Фонбет Кубке России.

В трех предыдущих играх армейцы уступили «Ахмату» и «Балтике» и разделили очки со «Спартаком» в Мир .

В 6 последних матчах у одна победа. 6 мая он встретится с «Рубином» в чемпионате, после чего дважды подряд сыграет с « ».