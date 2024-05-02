ЦСКА не выигрывает 4 матча. У команды Федотова 1 победа в последних 6 играх

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА продлил серию без побед до 4 матчей.

Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в Фонбет Кубке России.

В трех предыдущих играх армейцы уступили «Ахмату» и «Балтике» и разделили очки со «Спартаком» в Мир РПЛ.

В 6 последних матчах у ЦСКА одна победа. 6 мая он встретится с «Рубином» в чемпионате, после чего дважды подряд сыграет с «Зенитом».

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14 комментариев
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Ерохина с антресоли достали,А он как обычно исполнил.
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Не игра, а топтание, не команда, а коллектив физкультурников. Даже гол не забили, а запихнули. Пал Федорович Садырин, бедный, изворочался, наверное.
Федотов, собирай чемоданы!
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Да не умеет ВВФ выигрывать матчи((
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Ответ Кирилл
Результат, в принципе, закономерный. Теперь все будет решаться через 2 недели в Питере ) Но Тороп с пропущенным голом косячнул знатно, конечно …
Правда. Но если бы играл Игорь, он не потащил бы удар под перекладину, где Тороп кончиками пальцев перевел в перекладину
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ЦСКА стабилен, снова упустили победу. К сожалению команда в этом сезоне разучилась побеждать
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+1
Зенит не выигрывает 3 матча, забив один гол, а в последних 5-ти матчах одна дежурная победа над Оренбургом, тоже не далеко ушли.
+2
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Ответ Chistian Jadson
ЦСКА стабилен, снова упустили победу. К сожалению команда в этом сезоне разучилась побеждать
Зенит и того хуже
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Результат, в принципе, закономерный.
Теперь все будет решаться через 2 недели в Питере )

Но Тороп с пропущенным голом косячнул знатно, конечно …
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Да, Тороп плохо сыграл на выходе. Зенит сам на себя не был похож. ЦСКА вроде и имел преимущество в концовке, но замены ничего не дали. Ужасное качество игры, а это лидеры чемпионата.
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Ищите замену Торопу, если Игорь еще остается
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Надо признать что в ЦСКА давно вялотекущий кризис.
Команде нужен новый тренер и несколько хороших игроков. Именно хороших, а не просто новых.
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