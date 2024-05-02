Безголевая серия «Зенита» составила 331 минуту без учета добавленного времени

«Зенит» не забивал голов на протяжении 331 минуты без учета добавленного времени.

Сегодня команда сыграла вничью (1:1) с ЦСКА в матче Фонбет Кубка России. Полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин сравнял счет на 84-й минуте встречи.

До этого в матче против «Оренбурга» в Мир РПЛ Клаудиньо отметился голом на 23-й минуте.

Две следующие игры чемпионата России – против «Рубина» (0:2) и «Динамо» (0:1) петербуржцы провели без забитых мячей.

Далее команде предстоит встретиться с «Факелом» в рамках Премьер-лиги. Матч состоится 6 мая в Воронеже.

«Зенит» не побеждает 3 матча подряд при 1 победе в 5 последних играх