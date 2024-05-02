Безголевая серия «Зенита» составила 331 минуту без учета добавленного времени

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

«Зенит» не забивал голов на протяжении 331 минуты без учета добавленного времени.

Сегодня команда сыграла вничью (1:1) с ЦСКА в матче Фонбет Кубка России. Полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин сравнял счет на 84-й минуте встречи.

До этого в матче против «Оренбурга» в Мир РПЛ Клаудиньо отметился голом на 23-й минуте.

Две следующие игры чемпионата России – против «Рубина» (0:2) и «Динамо» (0:1) петербуржцы провели без забитых мячей.

Далее команде Сергея Семака предстоит встретиться с «Факелом» в рамках Премьер-лиги. Матч состоится 6 мая в Воронеже.

«Зенит» не побеждает 3 матча подряд при 1 победе в 5 последних играх

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8 комментариев
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Ерохин - блеск! Надо немедленно начать переговоры с Александром о продлении контракта. Лет на 5 (пять).
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Ответ T622222
Худший зенит за 5 лет
А во втором тайме с Краснодаром был лучший?)
этот зенит очень похож на Зенит первого года у Семака
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Если Зенит скатает унылую ничейку и против Факела в лучшем случае - это очевидный намёк на деградацию.
Семаку нужно СРОЧНО что-то менять.
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В 1 тайме команды вообще на поле не было, позорно играли
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Редакция спорта дорвалась до какого-то статистического источника и давай клепать новости. Дилетанты халтурщики.
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