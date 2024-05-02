«Зенит» не побеждает 3 матча подряд при 1 победе в 5 последних играх

«Зенит» в третий раз подряд не сумел одержать победу.

Команда Сергея Семака сегодня сыграла вничью с (1:1) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 17 апреля петербуржцы также сыграли вничью со «Спартаком», одолели «Оренбург» и потерпели поражения от «Рубина» и «Динамо».

6 мая « » выступит в гостях у «Факела», после чего дважды подряд встретится с ЦСКА – в Кубке и Мир .