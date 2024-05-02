«Зенит» не побеждает 3 матча подряд при 1 победе в 5 последних играх

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

«Зенит» в третий раз подряд не сумел одержать победу.

Команда Сергея Семака сегодня сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 17 апреля петербуржцы также сыграли вничью со «Спартаком», одолели «Оренбург» и потерпели поражения от «Рубина» и «Динамо».

6 мая «Зенит» выступит в гостях у «Факела», после чего дважды подряд встретится с ЦСКА – в Кубке и Мир РПЛ.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Разбудите меня через 100 лет и спросите как там ЦСКА Федотова, я отвечу - забивают и пропускают в конце

Тороп фейспалм
+9
-1
+8
Ну хоть забили
+7
-1
+6
Ну команда в кризисе. При том, что у всех есть вроде желание биться и играть
+5
0
+5
Ответ luu
Семак над нами просто издевается, выпуская на поле Ахметова и играя по-сути в дестяром, сколько можно уже? Барриос лучший. Да и вообще что за эксперементы, мы с ЦСКА играем или с кем, матч без фан айди, порадуй фанатов, а не вот это вот всё, такое ощущение что Зенит в Англии играл и провёл 50+ матчей, мёртвое позорище.
У Ахметова хотя бы продвижение мяча вперёд было. Может и раз, но было. Но кто меня больше всех раздражал (Помимо Трушечкина) - Артур. Сегодня просто какой-то провал. Ни одной передачи вперед, ноль обострения/продвижения. Мантуан конечно получше выглядит.
+3
0
+3
В атаке полная импотенция. Ерохин - спаситель
+3
-1
+2
Ерохин хоть и редкий, но всё-таки джокер, который в самой критичной ситуации может сделать гол
Но вот зачем Семак в и без того дохлую атаку упорно выпускает Изидора — загадка 🤷‍♂️
+2
0
+2
Сегодня опять вышли по непонятной схеме,которую наигрывали пару дней как сказал Кержаков.Семак всем дал поиграть. Мантуан больше всего понравился.Артур с первых минут потерялся. Хотя по мооментам две штанги Зенита.Опять пропустили какой то нелепый гол,который запихнули по сути сами себе. ну и Ерохин опять когда надо вышел и сделал. Матч в СПб будет отличным По игре пожалуй ЦСКА играл лучше.
+4
-2
+2
Ответ Chistian Jadson
Если зенит так же будет играть в Питере (что вряд ли) то у армейцев есть реальный шанс
"Если зенит так же будет играть в Питере (что вряд ли)..."

Это что за неверие в силы Зенита? Зенит в этом сезоне так может играть везде! ;))
0
0
0
Ответ justbored
Это мы поэтому вас в прошлогоднем розыгрыше выбили что ли.
Это футбол, в отдельно взятом матче и Динамо может Зенит выбить, тем более по пенальти)
В чемпионате то шесть очков из шести с вами забрали
0
0
0
Ответ Miron_8383
Пропал инстинкт убийцы и нет решалы, прошлогодний Зенит за десять минут перевернул бы и игру с Динамо, и с ЦСКА
Это мы поэтому вас в прошлогоднем розыгрыше выбили что ли.
0
0
0
Ответ Miron_8383
Пропал инстинкт убийцы и нет решалы, прошлогодний Зенит за десять минут перевернул бы и игру с Динамо, и с ЦСКА
Понятно, что футбол и сослагательные наклонения неуважительное сочетание, но того напора, уверенности и удачи в сегодняшнем Зените нет. Команда перестраивается второй раз по ходу сезона, посмотрим, что на этот раз получится у Семака, вера в светлое будущее не пропадает, да и команду надо любить больше побед!
0
0
0
Ответ Давид Agabekyan
Как сразу все злопыхатели повскакивали. 5 лет нечего сказать было, а тут кризис у команды наметился, но при этом она все равно на первом месте в чемпионате и в полуфинале кубка
Так-то оно так. Но... Припоминаю, как Зенит регулярно "доезжал на ободах" до зимней паузы. А после нее начинал набирать обороты. В этом же году складывается впечатление, что зимней паузы всё ещё не было и Зенит продолжает до неё дотягивать из последних сил.
0
0
0
Бразильцы заскучали. И Зенит уже не тот Зенит.
0
0
0
Если зенит так же будет играть в Питере (что вряд ли) то у армейцев есть реальный шанс
0
0
0
ЦСКА по такому же графику идет🤣
0
0
0
Пропал инстинкт убийцы и нет решалы, прошлогодний Зенит за десять минут перевернул бы и игру с Динамо, и с ЦСКА
+1
-1
0
Как сразу все злопыхатели повскакивали. 5 лет нечего сказать было, а тут кризис у команды наметился, но при этом она все равно на первом месте в чемпионате и в полуфинале кубка
+2
-2
0
Что будет говорить овощной салат ?
+2
-2
0
Продлить сырежу до 2040!
+2
-2
0
И это ещё с Брюгге не играли
+2
-2
0
Кризис нападающих, плюс оборона косячит
0
0
0
Зенит просто вышел на поле сегодня для протокола)) и опять ошибка вратаря,мог спокойно выходить и забирать, все как всегда в Зените🤡😁
0
0
0
Команда хочет в отпуск - хотя и рано, не победили ни в чемпионате, ни в кубке.
Кризис самих себя.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий