«Зенит» не побеждает 3 матча подряд при 1 победе в 5 последних играх
«Зенит» в третий раз подряд не сумел одержать победу.
Команда Сергея Семака сегодня сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в Фонбет Кубке России.
Начиная с 17 апреля петербуржцы также сыграли вничью со «Спартаком», одолели «Оренбург» и потерпели поражения от «Рубина» и «Динамо».
6 мая «Зенит» выступит в гостях у «Факела», после чего дважды подряд встретится с ЦСКА – в Кубке и Мир РПЛ.
Тороп фейспалм
Но вот зачем Семак в и без того дохлую атаку упорно выпускает Изидора — загадка 🤷♂️
Это что за неверие в силы Зенита? Зенит в этом сезоне так может играть везде! ;))
В чемпионате то шесть очков из шести с вами забрали
Кризис самих себя.