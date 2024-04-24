«Зенит» при Семаке впервые проиграл дома с разницей в 2+ гола в российских турнирах. Это было только в еврокубках, в последний раз – от «Лейпцига» в 2019-м
«Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома с разницей в два и более мячей.
Ранее под руководством Семака петербуржцы ни разу не проигрывали матчи с разницей в более чем два мяча во всех российских турнирах.
Подобное происходило только во время еврокубковых игр. Последний раз это случалось в 2019 году в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. Тогда «Зенит» уступил немецкой команде со счетом 0:2.
Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд, четыре раза выигрывали Суперкубок России и один раз – Кубок России.
Так они и сегодня не проиграли матч с разницей в более чем два мяча.
Потому что, блин, контроль теряешь. Потому что уверен, что игроки/состав, что вытаскивали и делали счет, и будут продолжать, ведь у них премиальные нехилые за каждый забитый/непропущенный, а дальше сами разберутся в наигранной схеме-двух. Че мне вникать? Я для фана играю!