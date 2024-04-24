«Зенит» при Семаке впервые проиграл дома с разницей в 2+ гола в российских турнирах. Это было только в еврокубках, в последний раз – от «Лейпцига» в 2019-м

«Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома с разницей в два и более мячей.

Ранее под руководством петербуржцы ни разу не проигрывали матчи с разницей в более чем два мяча во всех российских турнирах.

Подобное происходило только во время еврокубковых игр. Последний раз это случалось в 2019 году в матче группового этапа против « » . Тогда « » уступил немецкой команде со счетом 0:2.

возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд, четыре раза выигрывали Суперкубок России и один раз – Кубок России.