«Зенит» при Семаке впервые проиграл дома с разницей в 2+ гола в российских турнирах. Это было только в еврокубках, в последний раз – от «Лейпцига» в 2019-м

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА OLIMPBET Суперкубок России рекорды РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Футбол

«Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома с разницей в два и более мячей.

Ранее под руководством Семака петербуржцы ни разу не проигрывали матчи с разницей в более чем два мяча во всех российских турнирах.

Подобное происходило только во время еврокубковых игр. Последний раз это случалось в 2019 году в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. Тогда «Зенит» уступил немецкой команде со счетом 0:2.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами России пять раз подряд, четыре раза выигрывали Суперкубок России и один раз – Кубок России.

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зенит давно наиграл на потерю очков.Вот она и случилась.Когда Зенит включается,то за первый тайм уже делает результат.
+18
-1
+17
"Ранее под руководством Семака петербуржцы ни разу не проигрывали матчи с разницей в более чем два мяча во всех российских турнирах"

Так они и сегодня не проиграли матч с разницей в более чем два мяча.
+16
-3
+13
Ответ Н.Ф.
"Ранее под руководством Семака петербуржцы ни разу не проигрывали матчи с разницей в более чем два мяча во всех российских турнирах" Так они и сегодня не проиграли матч с разницей в более чем два мяча.
Ну да. Если 2+ корректно, то "более, чем два мяча" - это 3+. До эпохи всеобщего хайпа за такое ссаным веником бы погнали из любой приличной редакции.
+5
-1
+4
Ничто не вечно
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Башлыков
А 1:3 Ахмату?
Ты что то путаешь https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/stats/turnir_18858/game_1380804410
+2
-1
+1
Ответ Иван Новиков
Зато при нём один раз дошли бы до полуфинала Лиги чемпионов и один раз до четверти.
о, живой болельщик Петротреста)))
+2
-1
+1
Зинит задумался о возвращении Вилкова
+1
0
+1
Какая то фигня немыслимая происходит
+1
0
+1
Хорошие были времена
+1
0
+1
Зенит по-моему вообще впервые в рпл за сезон три раза проиграл дома при Семаке. Из этого, чую, тоже новость слепят
+1
-1
0
А 1:3 Ахмату?
+1
-1
0
Интрига!!! Зенит делает всё, чтобы было интересно смотреть РПЛ)))
+1
-1
0
К этому шло, игра в последних матчах была всë хуже и хуже.
0
0
0
Блин, я когда в менеджер играл, та же фигня была. Сначала тяжко, выстраиваешь все, наигрываешь, потом несколько сезонов крупные победы, почти ЛЧ берёшь (смотря за кого играешь. Но за Зенит взять можно было), а потом вытухание хз из-за чего и на ровно месте падение, все дела. И даже не улавливаешь, как из этого кризиса выйти: проигрываешь на своем поле самые рабочие и простые матчи.

Потому что, блин, контроль теряешь. Потому что уверен, что игроки/состав, что вытаскивали и делали счет, и будут продолжать, ведь у них премиальные нехилые за каждый забитый/непропущенный, а дальше сами разберутся в наигранной схеме-двух. Че мне вникать? Я для фана играю!
0
0
0
Мне мой любимый Зенит напоминает сейчас плохо накаченный мяч, которым иногда играют дворовые команды. Его пинают, а он не летит как хотелось бы. Сплошное огорчение...
0
0
0
рубин спасибо! хоть я и казанский спартач. всё равно ура вы лучшие!
+1
-1
0
Ответ Иван Новиков
Зато при нём один раз дошли бы до полуфинала Лиги чемпионов и один раз до четверти.
…или вопреки.
0
0
0
С почином!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий