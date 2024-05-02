«Мендеш проиграл все дуэли и заслуживает 0 баллов!» Леруа об игре защитника «ПСЖ» с «Боруссией»

Лоран Леруа раскритиковал игру Нуну Мендеша в матче с «Боруссией».

Вчера «ПСЖ» проиграл немцам (0:1) в первом полуфинальном матче .

Игра португальского защитника в обороне, в частности противостояние с вингером « » Джейдоном Санчо, вызвала ряд замечаний. Так, критический отзыв написала французская газета L’Équipe, а ее читали признали футболиста вторым худшим игроком встречи после Килиана Мбаппе.

«Ему было очень, очень трудно. Для меня все просто, он заслуживает ноль баллов! Он плохо справлялся абсолютно на всех уровнях, с пасами, с возобновлением атаки… Он проиграл все дуэли. Во втором матче такого быть не должно», – заявил бывший форвард « ».

Ответная встреча команд состоится 7 мая в Париже.