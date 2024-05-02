Доннарумма о 0:1: «ПСЖ» имел больше моментов и мог привезти ничью в Париж. «Боруссия» ошибается, если думает, что она уже в финале»
Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении «ПСЖ» в первой игре полуфинала ЛЧ.
Парижане уступили «Боруссии» на выезде со счетом 0:1. Ответный матч пройдет 7 мая.
«Мы лучше прессинговали, возвращали себе мяч и имели больше голевых моментов.
Если «Боруссия» думает, что уже победила и прошла в финал, то она ошибается.
Эта игра дает нам надежду на ответный матч, у нас были шансы, и мы могли привезти в Париж ничью», – сказал вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
А они лучше забивали. Помогите Доннаруме определить, что важнее в футболе?
А насчет "мы лучше..." - счет на табло. Не стал бы исключать подобного варианта и в Париже. Вам-то забивать теперь надо...
Ждем ответки должно залететь все что не залетело в 1 матче