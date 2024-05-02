Доннарумма о 0:1: «ПСЖ» имел больше моментов и мог привезти ничью в Париж. «Боруссия» ошибается, если думает, что она уже в финале»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении «ПСЖ» в первой игре полуфинала ЛЧ.

Парижане уступили «Боруссии» на выезде со счетом 0:1. Ответный матч пройдет 7 мая.

«Мы лучше прессинговали, возвращали себе мяч и имели больше голевых моментов.

Если «Боруссия» думает, что уже победила и прошла в финал, то она ошибается.

Эта игра дает нам надежду на ответный матч, у нас были шансы, и мы могли привезти в Париж ничью», – сказал вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

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16 комментариев
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>>Мы лучше прессинговали, возвращали себе мяч и имели больше голевых моментов.

А они лучше забивали. Помогите Доннаруме определить, что важнее в футболе?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
ПСЖ кроме двух попаданий в штангу голевых моментов не имел, Доннарумме надо радоваться что только один вынул.
А удар головой с пяти метров? А удар Дембеле после идеального паса назад?
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Косяк на косяке, косяком погоняет у Доннаруммы. Как раз он своей невнятной игрой и даёт шансы Дортмунду
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Не думаю, что в Боруссии такие настроения.
А насчет "мы лучше..." - счет на табло. Не стал бы исключать подобного варианта и в Париже. Вам-то забивать теперь надо...
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доларрума многое возомнил
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судья в нужный момент поможет если ПСЖ не справляется сам. ПСЖ даже из группы не вышел бы если бы судя не притянул за уши против Ньюкасла.
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Уверен на миллион процентов что никто в Боруссии и среди болельщиков так не думают.
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Думайте лучше сами, как вам в Париже минимум - не пропустить и как максимум - забить. Тоже задачка.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
ПСЖ кроме двух попаданий в штангу голевых моментов не имел, Доннарумме надо радоваться что только один вынул.
ПСЖ мог 3-4 забивать но это все мог бы
Ждем ответки должно залететь все что не залетело в 1 матче
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Ответ Yusif Huseyinov
Эта дырка поплыла ? Не видел нигде , чтобы в стане шмелей заявляли , что они уже в финале
Читать умеешь? Он сказал "если думают" а это подразумевает может да а может нет
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