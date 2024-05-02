Доннарумма о 0:1: «ПСЖ» имел больше моментов и мог привезти ничью в Париж. «Боруссия» ошибается, если думает, что она уже в финале»

Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении «ПСЖ» в первой игре полуфинала ЛЧ.

Парижане уступили «Боруссии» на выезде со счетом 0:1. Ответный матч пройдет 7 мая.

«Мы лучше прессинговали, возвращали себе мяч и имели больше голевых моментов.

Если «Боруссия» думает, что уже победила и прошла в финал, то она ошибается.

Эта игра дает нам надежду на ответный матч, у нас были шансы, и мы могли привезти в Париж ничью», – сказал вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.