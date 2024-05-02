Энрике про 0:1 с «Боруссией»: «Равная игра. «ПСЖ» будет силен в Париже. Нам нечего терять»
Луис Энрике прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:1) в полуфинале ЛЧ.
«Это футбол. В большинстве случаях он прекрасен. Но иногда может случиться подобное. Мы бы предпочли оказаться в лучшей ситуации.
Была равная игра. Мы знали, что будет нелегко. Раздевалка немного переживает. В Париже мы будем очень сильны, нам нечего терять», – сказал тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.
и что бы Рома Нагучев порадовался, и мы вместе с ним
Париж - хаотично истерил на поле, нервировался, не знал, что ему делать, порол голевые моменты и стабильно пожарил в штрафной, но игра якобы равная. Ясно-понятно.
P.S
Все голевые потуги ПСЖ перекрывает острейший, выверенный пас на Фюллькруга с идеальным завершением.
Дембеле деревяшка, тут наверно пол спортца хотя бы в створ пробило бы с 11 метров😄😄