Энрике про 0:1 с «Боруссией»: «Равная игра. «ПСЖ» будет силен в Париже. Нам нечего терять»

Луис Энрике прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:1) в полуфинале ЛЧ.

«Это футбол. В большинстве случаях он прекрасен. Но иногда может случиться подобное. Мы бы предпочли оказаться в лучшей ситуации.

Была равная игра. Мы знали, что будет нелегко. Раздевалка немного переживает. В Париже мы будем очень сильны, нам нечего терять», – сказал тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.