Энрике про 0:1 с «Боруссией»: «Равная игра. «ПСЖ» будет силен в Париже. Нам нечего терять»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:1) в полуфинале ЛЧ.

«Это футбол. В большинстве случаях он прекрасен. Но иногда может случиться подобное. Мы бы предпочли оказаться в лучшей ситуации.

Была равная игра. Мы знали, что будет нелегко. Раздевалка немного переживает. В Париже мы будем очень сильны, нам нечего терять», – сказал тренер «ПСЖ» в эфире Canal+.

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8 комментариев
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Ответ JENNINGS
Как жаль, что в ЛЧ нет «Лорьянов», «Мец», «Тулуз» и «Брестов» )))
И Барселона уже вылетела
+5
-2
+3
Как жаль, что в ЛЧ нет «Лорьянов», «Мец», «Тулуз» и «Брестов» )))
+3
-2
+1
за Дортмунд в финале, за любимого Марко Ройса
и что бы Рома Нагучев порадовался, и мы вместе с ним
+1
0
+1
Боруссия качественно атаковала, позиционно оборонялась, сожрав и Мбаппе, и Дембеле по большому счёту, соблюдала структуру игры.
Париж - хаотично истерил на поле, нервировался, не знал, что ему делать, порол голевые моменты и стабильно пожарил в штрафной, но игра якобы равная. Ясно-понятно.

P.S

Все голевые потуги ПСЖ перекрывает острейший, выверенный пас на Фюллькруга с идеальным завершением.
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И нужен такой мбаппе Реалу?
Дембеле деревяшка, тут наверно пол спортца хотя бы в створ пробило бы с 11 метров😄😄
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Если сравнить сегодня Винисиуса и Мбаппе...А Реалу точно надо всё это?
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Ответ JENNINGS
Как жаль, что в ЛЧ нет «Лорьянов», «Мец», «Тулуз» и «Брестов» )))
Так моменты были в обе стороны. Тот же Руис мог дубль делать, если бы умел играть головой
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Ответ Max Zhomkov
И нужен такой мбаппе Реалу? Дембеле деревяшка, тут наверно пол спортца хотя бы в створ пробило бы с 11 метров😄😄
Дембеле походу лимит голов за сезон исчерпал в ответном матче против Барсы
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