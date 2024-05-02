Эрнандес снова порвал «кресты». Защитник «ПСЖ» пропустит Евро-2024

Люка Эрнандес порвал переднюю крестообразную связку колена.

Накануне защитник « » был заменен из-за повреждения в ходе первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:1).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) подтвердила разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игроку предстоит операция.

Так как восстановление потребует не менее полугода, не сможет принять участие в чемпионате Европы, который пройдет этим летом.

Напомним, ранее француз перенес аналогичную травму на правом колене. Защитник порвал «кресты» во время первого матча сборной Франции против Австралии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Футболист вернулся к тренировкам в марте прошлого года.