Эрнандес снова порвал «кресты». Защитник «ПСЖ» пропустит Евро-2024

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Люка Эрнандес Евро-2024 Футбол

Люка Эрнандес порвал переднюю крестообразную связку колена.

Накануне защитник «ПСЖ» был заменен из-за повреждения в ходе первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:1).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) подтвердила разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игроку предстоит операция.

Так как восстановление потребует не менее полугода, Эрнандес не сможет принять участие в чемпионате Европы, который пройдет этим летом.

Напомним, ранее француз перенес аналогичную травму на правом колене. Защитник порвал «кресты» во время первого матча сборной Франции против Австралии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Футболист вернулся к тренировкам в марте прошлого года.

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24 комментария
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очень жаль, здоровья! играет он отлично, когда находится в прайме. очень талантливые братья Эрнандес
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Не везет ему, особенно с большими турнирами
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Ответ аdidаs
Не везет ему, особенно с большими турнирами
ну как не везёт, чемпион и вице-чемпион мира уже
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мда,кошмар ему не везет..здоровья Эрнандесу!!!
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Ответ axemapk
Уже классическая литературная история. Игрок рвёт связку, 5 минут лежит на газоне, потом зачем-то ещё играет 5 минут и только теперь покидает поле. Понятно, что если связка порвана, то уже разницы, наверно, особо нет, что ты там лишние 2 минуты отходил, но всё равно, каждый сезон одно и то же.
Как Миколенко в Эвертоне недавно. Дали доиграть 3 минуты до конца тайма, почему сразу не заменить, что за медицина, что за отношение к игрокам? Могло ограничиться мелким надрывом, теперь хз.
+3
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+3
в таком безобидном моменте, казалось бы. успешного восстановления
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+2
Ответ Liquidozz
Странно, вроде с поля сам уходил. Обычно, уносят с крестами, на ногу ступить невозможно...
это не всегда так, игрок может даже играть некоторое время, не осознавая, что порвал кресты, правда, после этого восстанавливается дольше.

если он сам с поля ушёл, значит, это ещё ему повезло, 5 - 6 месяцев всего уйдёт на восстановление, в некоторых клиниках (в зависимости от степени повреждения) могут на ноги поставить и за 4 месяца (в Риме, например)
+2
0
+2
Если помню, он хотел закончить карьеру, после еще тех крестов.
Кажется, в этот раз уже точно закончит
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+2
Ответ Under
ну как не везёт, чемпион и вице-чемпион мира уже
Причем на победном ЧМ был основным игроком
+2
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+2
Ответ grande Inter
это не всегда так, игрок может даже играть некоторое время, не осознавая, что порвал кресты, правда, после этого восстанавливается дольше. если он сам с поля ушёл, значит, это ещё ему повезло, 5 - 6 месяцев всего уйдёт на восстановление, в некоторых клиниках (в зависимости от степени повреждения) могут на ноги поставить и за 4 месяца (в Риме, например)
У меня знакомый друг, на мини футболе получил травму, после этого еще пару дней ходил и кажется еще сыграл матч, нога опухла пошел в больницу сказали ему что он дебил, с открытым переломом ходил 🤣
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Мда, не задалось у него после возвращения от прошлых крестов. Здоровья!
И интересно, что Тео менее травматичный 🤔
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Уже классическая литературная история. Игрок рвёт связку, 5 минут лежит на газоне, потом зачем-то ещё играет 5 минут и только теперь покидает поле. Понятно, что если связка порвана, то уже разницы, наверно, особо нет, что ты там лишние 2 минуты отходил, но всё равно, каждый сезон одно и то же.
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Это его крест.
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Типичный Эрнандес. Уход этого товарища в свое время из Баварии меньше всех расстроил
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Есть еще игроки, кроме него и Гави, кто точно не поедет на Евро?
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Жесть, как же ему не везет. Здоровья Люку!
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Когда рвешь кресты на одном колене, вероятность порвать и на втором кратно возрастает.
Страшная травма, но хорошо хоть медицина сейчас позволяет не только вернуться в футбол, но и вернуться на топ уровень.
Хотя скорость очевидно просядет и Люке будет 29 уже.
Но думаю еще пару лет побегает.
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По моему скромнющему мнению, как игрок будет покруче братика, но травмы собирает и за себя, и за него, и, кажется, ещё и за Мюллера.
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Ужас , очень жаль 😞
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Странно, вроде с поля сам уходил. Обычно, уносят с крестами, на ногу ступить невозможно...
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Ответ axemapk
Уже классическая литературная история. Игрок рвёт связку, 5 минут лежит на газоне, потом зачем-то ещё играет 5 минут и только теперь покидает поле. Понятно, что если связка порвана, то уже разницы, наверно, особо нет, что ты там лишние 2 минуты отходил, но всё равно, каждый сезон одно и то же.
видимо ещё не научились врачи на глаз диагноз ставить, разрыв там или ушиб
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Ответ grande Inter
это не всегда так, игрок может даже играть некоторое время, не осознавая, что порвал кресты, правда, после этого восстанавливается дольше. если он сам с поля ушёл, значит, это ещё ему повезло, 5 - 6 месяцев всего уйдёт на восстановление, в некоторых клиниках (в зависимости от степени повреждения) могут на ноги поставить и за 4 месяца (в Риме, например)
он после того как упал еще минуты 3-4 бегал
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Ответ grande Inter
это не всегда так, игрок может даже играть некоторое время, не осознавая, что порвал кресты, правда, после этого восстанавливается дольше. если он сам с поля ушёл, значит, это ещё ему повезло, 5 - 6 месяцев всего уйдёт на восстановление, в некоторых клиниках (в зависимости от степени повреждения) могут на ноги поставить и за 4 месяца (в Риме, например)
На знал, спасибо
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