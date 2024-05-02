Эрнандес снова порвал «кресты». Защитник «ПСЖ» пропустит Евро-2024
Люка Эрнандес порвал переднюю крестообразную связку колена.
Накануне защитник «ПСЖ» был заменен из-за повреждения в ходе первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:1).
Магнитно-резонансная томография (МРТ) подтвердила разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игроку предстоит операция.
Так как восстановление потребует не менее полугода, Эрнандес не сможет принять участие в чемпионате Европы, который пройдет этим летом.
Напомним, ранее француз перенес аналогичную травму на правом колене. Защитник порвал «кресты» во время первого матча сборной Франции против Австралии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Футболист вернулся к тренировкам в марте прошлого года.
если он сам с поля ушёл, значит, это ещё ему повезло, 5 - 6 месяцев всего уйдёт на восстановление, в некоторых клиниках (в зависимости от степени повреждения) могут на ноги поставить и за 4 месяца (в Риме, например)
Кажется, в этот раз уже точно закончит
И интересно, что Тео менее травматичный 🤔
Страшная травма, но хорошо хоть медицина сейчас позволяет не только вернуться в футбол, но и вернуться на топ уровень.
Хотя скорость очевидно просядет и Люке будет 29 уже.
Но думаю еще пару лет побегает.